Королевская семья без прикрас: личные дневники биографа Кеннета Роуза

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королева Елизавета Вторая, принц Филип и их дети

В Британии опубликована заключительная часть личных дневников Кеннета Роуза, историка и королевского биографа, всю жизнь вращавшегося в кругах британской аристократии и водившего знакомства в самых привилегированных кругах.

Роуз много лет был автором светской колонки в Daily Telegraph, где выдавал обществу еженедельные пенки, собранные им со сливок общества, причем делал это со вкусом и юмором.

Однако то, что не годилось для массового тиража, шло в его личные дневники, которые под конец его жизни - Роуз умер в 89 лет - составили 350 коробок и были завещаны Бодлианской библиотеке Оксфордского университета.

Первый том "Дневники Кеннета Роуза: кто вхож, а кто нет" (Who's In, Who's Out: The Journals of Kenneth Rose), покрывающий период с 1935 по 1979 годы, был опубликован в 2018 году.

Только что вышел в свет второй том, охватывающий период с конца 1970-х и до смерти Роуза в 2014 году. Он озаглавлен "Кто выиграл, кто проиграл" (Who Wins, Who Loses) и полон острых наблюдений за жизнью сильных мира сего, в частности, королевы Елизаветы и ее близких. Фрагменты из них опубликованы в газете Times.

Что любопытного мы узнаем из дневников Роуза о реальной, а не драматизированной в сериале "Корона" жизни королевской семьи?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

О принцессе Диане: девочка в ловушке

Когда в феврале 1981 года состоялась помолвка принца Чарльза и Дианы Спенсер, они впервые дали совместное телеинтервью.

24 февраля 1981г.: "Она держится с большим шармом, но и с характером. И все же есть что-то грустное в том, что девочка 19 лет от роду попадает в королевскую ловушку".

На бракосочетании принца Чарльзы и Дианы в августе 1981 года семье Спенсеров было отведено 50 мест в Соборе Св. Павла. Список гостей составлял отец Дианы граф Спенсер.

8 августа 1981 г.:"Когда Джонни (граф Спенсер) показал Диане свой первоначальный список, она вычеркнула всех родственников, которые не соизволили прийти на свадьбы ее сестер! Когда-нибудь она еще задаст жару".

Правообладатель иллюстрации PA Media

Уэльские в браке и вне его

Вскоре после брака принца Чарльза и Дианы Кеннет Роуз оставляет запись о том, что ему рассказал женатый на одной из служанок королевы барон Хасси, побывав в гостях в королевском поместье Балморал.

9 октября 1981 г.: "Он говорит, что слухи о том, что принцессе Диане скучно, правдивы: принц уходит в девять утра на охоту или рыбалку, и она его не видит до семи вечера. Дьюки [барон Хасси] задается вопросом, станет ли он сколько-нибудь хорошим королем.Он думает, что нет. Принц - слишком незрелая личность, и контраст с жестким стилем королевы будет очень заметен".

6 февраля 1983 г.:"Слушаю репортажи из школы, где принцесса Уэльская учила детей (До брака Диана Спенсер работала помощницей учителя в младших классах лондонской школы). Она, по-видимому, не так уж умна и уж точно без того интеллектуального багажа, который необходим ей в браке с принцем Уэльским".

В мае 1992 года в Британии вышла книга журналиста Эндрю Мортона "Диана. Ее истинная история", сразу ставшая сенсацией, поскольку содержала многие признания очень личного характера, которыми Диана поделилась в ходе тайно проведенного Мортоном интервью с принцессой. Эхо той бомбы еще долго отдавалось во дворцовых коридорах и далеко за их пределами.

Кеннет Роуз пишет о только что состоявшемся телефонном разговоре с Арнольдом Гудманом, адвокатом и советником по политическим вопросам:

13 декабря 1992 г.: "Мы поговорили, естественно, о деле Уэльских. Его не волнуют пустые претензии Чарльза на интеллектуальность, как и его злопамятный характер. "Конечно, Диана намеренно унизила его публично и попутно сделала миллионером Мортона. Поэтому неудивительно, что он (принц Чарльз) ее ненавидит и ему не хватает щедрости духа для того, чтобы предложить перемирие.Хотя это - единственный выход, если монархия хочет сохраниться после правления королевы".

"Как поведет себя Диана? В конце концов, их расставание произошло по ее настоянию. Будет ли она теперь вести тихую достойную жизнь, которая в один прекрасный день приведет к примирению? Почти наверняка нет. Она хочет усложнить Чарльзу дорогу на трон, и с этой целью она станет его врагом".

Спустя неделю - следующая запись, проливающая свет на привычки и характер принца Чарльза, сделанная после телефонного разговора с Рейн Спенсер, мачехой принцессы Дианы.

Рейн Спенсер была единственной дочерью автора бесчисленных любовных романов Барбары Картленд, вошедшей в книгу рекордов Гиннеса за свою литературную плодовитость. Рейн впервые вошла в светское общество в юном возрасте, появившись на балу дебютанток, и так из него и не выходила. Когда ей было далеко за восемьдесят, она была членом совета директоров роскошного универмага Harrods.

21 декабря 1992 г.:"Рейн Спенсер рассказала, каким занудным Джонни (Спенсер, отец Дианы) нашел принца Уэльского, когда тот приехал в Элторп (фамильное поместье Спенсеров). Проговорив два часа о тропических лесах и о других экологических проблемах, он ничуть неутомился. Поэтому Джонни сказал, что ему надо позвонить, и вышел."

"Рейн обнаружила его в спальне на кровати, он ей сказал: "Я не буду спускаться к ужину еще на два часа тропических лесов". Рейн в конце концов уговорила его прийти, хотя бы ненадолго. Джонни, как многие истинные царедворцы, с опаской относился к королевской семье. Он часто говорил: "Я лично служил королю. Но, как и все остальные, кто пошел в магазин, купил флажок и помахал им, ближе я к нему не стал".

В апреле 1993 года Роузу кто-то в очередной раз рассказал о каверзах принцессы Дианы: когда она узнала, что принц Чарльз обустроил себе холостяцкие апартаменты во дворце Сент-Джеймс в Лондоне, она объявилась там внезапно без приглашения, сказав, что пришла посмотреть, удобно ли он там устроился.

Роуз записал в дневнике 5 апреля 1993 г.:"Она даже настояла на том, чтобы посмотреть его спальню, отметила, что ему там необходим маленький столик, и сказала, что найдет ему такой. Принц ее боится. Мартин Чартерис (в то время ректор Итонского колледжа) сказал мне: "Если бы королева позаботилась о родословной жен своих сыновей так же, как она заботится о родословной своих лошадей и собак, она избежала бы многих неприятностей".

В июле 1993 года принцесса Диана решила просить королеву позволить ей расстаться с принцем Чарльзом и попросила аудиенции накануне званого обеда, который устроили бывшие премьер-министры и их жены в честь королевы и принца Филипа.

22 июля 1993 г.:"Королева одевалась и была в спешке, поэтому сказала Диане, что этот разговор они продолжат во дворце позже вечером. Именно так и произошло, и брак крякнул окончательно. Но в промежутке королева должна была высидеть целый ужин с премьер-министрами, и она даже со мной заговорила. Удивительно, как она смогла в подобных обстоятельствах оставаться настолько собранной и доброжелательной. Уэльские, наоборот, были красные, на нервах, как я отметил тогда в Спенсер-хаус".

14 января 1996 г. Роуз пишет о вышедшем в эфир в ноябре 1995 г. телеинтервью принцессы Дианы журналисту Би-би-си Мартину Баширу, в котором она рассказала о супружеских изменах: "Политический корреспондент Glasgow Herald рассказал Джин Трампингтон (одной из фрейлин королевы), что принцесса Уэльская провела 17 часов, записывая ту самую, печально известную телепередачу: она перезаписывала каждый фрагмент снова и снова - до тех пор, пока не достигала нужной степени ложной искренности".

Правообладатель иллюстрации PA Media

О королеве Елизавете и ее шестидюймовых записях в дневнике

2 декабря 1984 г.:"Бригадир Джеффри Харди-Робертс, гофмейстер с 1967 по 1973 год, бывало, беспокоился по поводу того, чтобы еда, подаваемая на золотых блюдах, оставалась горячей. Но королева сказала ему: "Люди приходят сюда не для того, чтобы поесть горячего, а для того, чтобы есть с золотых тарелок".

7 декабря 2007 г.: "Принц Эдди (двоюродный брат королевы, герцог Кентский) описывает, как королева тщательно, до мельчайших деталей, планирует ежегодный рождественский обед для всей семьи. Все взрослые сидят в одной большой зале, а дети в другой. К концу обеда двери раскрывают, и орда детей кидается внутрь(к взрослым)".

Любовь королевы Елизаветы к собакам и лошадям хорошо известна, однако Кеннет Роуз дает нам возможность понять, насколько она сильна.

3 июня 1995 г.:"Я провожу выходные с Дэвидом и Памелой Хикс (английский дизайнер интерьеров и его супруга, урожденная Маунтбаттен, дочь дяди принца Филипа]. Пэмми рассказывает, что порой пишет королеве письма о том, что той могло быть интересно. "Единственный раз, когда она мне ответила, так это когда я выразила сочувствие по поводу одной из ее собак, которую загрыз корги из Кларенс-хаус. Она тогда написала мне шесть страниц".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Королева Елизавета Вторая с королевой-матерью в 2000 году

На одном званом обеде Кеннет Роуз имеет счастье напрямую беседовать с королевой и узнает, что она тоже, как и он, ведет дневник, причем постоянно.

27 июля 1992 г.: "И сколько же вы пишете, мэм? - спрашиваю я, удержавшись, чтобы не добавить: как это у нас, летописцев, принято. Она отвечает: "Примерно столько". И показывает на пальцах, разведя в стороны большой палец и мизинец, то есть примерно шесть дюймов (15 см). "Но у меня нет времени, чтобы записывать разговоры, только события". Она также говорит, что не диктует свои записи, это ее сковывает".

Роуз невольно пролил некоторый свет на то, как королевская семья, традиционно хранящая молчание по всем политическим вопросам, относилась когда-то к Общему рынку, предшественнику Европейского союза. Он пересказывает историю, рассказанную ему бывшим премьер-министром от лейбористов бароном Джеймсом Каллагэном.

20 сентября 1983 г.: "Джим Каллагэн разделяет мое восхищение королевой-матерью. На обеде, устроенном королевой в честь глав стран Общего рынка, она (королева-мать) заметила ему громким голосом: "Я рада, что мы в Общем рынке. Они же столькому могут у нас научиться! "

Правообладатель иллюстрации Photoshot

И о Камилле...

23 декабря 2005 г.: "Принц Эдди (герцог Кентский) рассказывает мне о королевском семейном рождественском обеде. "Мне повезло сидеть рядом с Камиллой (второй женой принца Чарльза). Она - это лучшее, что случилось (в семье) за долгие годы. Мне нравятся ее житейский подход к вещам, полнейшее отсутствие высокомерия, ее теплота, дружелюбие и чувство юмора".