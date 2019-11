"Наркокурьер" и "толстый кот": три истории о подмене животных

View this post on Instagram

Чуча: приобрёл бездарного раба, который не в состоянии аккуратно носить меня так, чтоб не укачивало. . . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #нанаюбилей #весна2019 #чучка #чуча #кот