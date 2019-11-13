"Наркокурьер" и "толстый кот": три истории о подмене животных

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На этой неделе стало известно сразу о двух подменах котов: во вторник в СМИ и соцсетях обсуждали аннулирование бонусной карты "Аэрофлота" пассажиру, который провез в салоне самолета кота, превышающего нормы по весу. А в среду стало известно о еще одной замене кота в суде в Тульской области.

Русская служба Би-би-си вспоминает, кто еще пытался подменить кота так, чтобы этого не заметили другие.

"Кот-наркокурьер"

Защита по делу о попытке доставить наркотики в колонию, которое слушается в Новомосковском суде в Тульской области, обвинила прокурора в подмене кота, признанного вещдоком.

По версии адвоката Дмитрия Сотникова, гособвинение представило в суде не "кота-наркокурьера", а совсем другое животное, пишет "Коммерсант".

В областном судебном департаменте не согласились с этим, заявив, что кот "появился на заседании суда в качестве вещественного доказательства" и был исследован вместе с ошейником.

Как считают следователи, заключенный колонии №6 решил доставить наркотики в колонию, для чего передал живущего там кота освобождавшемуся заключенному. Его знакомые якобы планировали надеть на кота ошейник с потайным кармашком и выпустить возле колонии, чтобы он вернулся в знакомое место.

Полицейские задержали двух человек, попытавшихся это сделать, неподалеку от колонии, а кота "бело-черно-серых оттенков" приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.

Как рассказал адвокат изданию, защита просила провести следственный эксперимент с котом - "посмотреть, как кот себя ведет в ошейнике, удерживает ли он вес, эквивалентный изъятым наркотикам". Однако суд отказался проводить такие эксперименты и согласился лишь на то, чтобы предъявить кота в ходе заседания.

И тогда, со слов адвоката, стало известно, что кот сбежал из зооуголка, в который его поместили на время расследования. Паблик во "ВКонтакте" "Подслушано Новомосковск" в 2018 году публиковал фотографию с утверждением, что на ней тот самый "кот-наркокурьер".

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Также фото кота публиковало управление МВД по Тульской области.

Адвокат опубликовал в своем "Фейсбуке" фотографию кота, которого принесли в суд в переноске. Подсудимые и их защитники заявили, что предъявленный на заседании кот отличается от того, который фигурирует в деле - цветом лап и окрасом морды.

"Получается, что они принесли другого кота", - заявил Сотников изданию. По его словам, заслушав претензии к окрасу кота, суд объявил перерыв до 14 ноября.

При этом источник в силовых структурах региона заявил РИА Новости, что кот был именно тот, что фигурировал в деле. "После того, как он пропал из зооуголка, было установлено, что его отдали в семью. Там его и нашли. Представленный в суде кот - тот самый", - заявил собеседник.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, замена вещдока не допускается - даже если это кот. Вещдок в таком случае должен быть исключен из дела.

Большой кот и бонусы "Аэрофлота"

Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили пассажира, который рассказал в "Фейсбуке", как провез с собой на борту кота весом более 8 кг. Согласно правилам перевозки авиакомпании, если вес животного превышает 8 кг вместе с переноской, то оно должно перевозиться в багажном отсеке самолета.

6 ноября пользователь Михаил Галин рассказал, как вместе со своим котом Виктором весом в 10 кг летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Отправлять его в багажный отсек хозяин не хотел, опасаясь, что кот не выдержит длительного перелета.

Тогда Галин решил полететь следующим рейсом, а при прохождении регистрации взвесить другого кота, которого нашел через знакомых. Он купил новые билеты в бизнес-класс за бонусные мили. Его пост в "Фейсбуке" набрал более 16 тысяч лайков.

В понедельник в "Аэрофлоте" сообщили, что подмена действительно состоялась, и это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В качестве наказания Галина исключили из программы лояльности "Аэрофлот Бонус" и аннулировали все накопленные им мили. В компании не уточнили, сколько бонусных миль было у Галина. Сам он рассказал "Дождю", что у него было около 370 тысяч миль.

Этот инцидент и реакция авиакомпании широко обсуждаются в соцсетях: часть пользователей выступили однозначно за поступок Галина, другие отметили, что в случае обмана компании не нужно рассказывать об этом в соцсетях, некоторые же согласились с "Аэрофлотом" - ведь в правилах бонусной программы указано, что компания может лишить статуса и накопленных миль за посты, порочащие деловую репутацию авиакомпании.

Для других компаний случай с котом стал поводом для ситуативного маркетинга: они стали предлагать Галину свои услуги взамен потерянных миль "Аэрофлота".

В соцсетях появились хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж и #ВикторЛетай с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота не преступление".

Кот Бари Алибасова и 800 тысяч рублей

В июне этого года у музыканта Бари Алибасова из квартиры в Москве сбежал кот Чуча породы канадский сфинкс.

Это случилось вскоре после того, как продюсер попал в больницу, случайно выпив жидкость для очистки труб.

За возвращение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". Через несколько дней неизвестные людей принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей. Позже выяснилось, что это не питомец Алибасова, а другое животное.

"Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", - сказал агентству РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов - младший.

Позже Чучу обнаружили в московском центре кунг-фу. Нашедший кота человек отказался от вознаграждения.

Тот же кот, которого выдали за потерявшегося, живет у поклонницы группы "На-На", сообщил радиостанции "Говорит Москва" пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.