"Мне нравится хлестать тебя плеткой": любовная переписка Яна Флеминга с женой уйдет с молотка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ян и Энн Флеминг прожили в браке 12 лет, но их отношения были непростыми

Переписка автора романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга со своей женой Энн будет продана на аукционе Sotheby's. В письмах супруги не только обсуждали литературную работу Флеминга, но и делились садомазохистскими фантазиями.

На торги выставлено более 160 писем (около 500 страниц текста), написанных за 20 лет. Как ожидается, общая цена лота составит от 200 до 300 тыс. фунтов.

По словам специалиста по книгам и рукописям в Sotheby's Габриэля Хитона, большая часть этой переписки ранее никогда не публиковалась. В преддверии торгов аукционный дом решил опубликовать некоторые фрагменты писем супругов. Как ожидается, аукцион состоится в начале декабря.

Флеминг познакомился с будущей женой Энн в 1934 году, когда она была замужем за бароном Шейном О'Ниллом. После его смерти в 1944 году Энн вышла замуж за медиамагната Эсмонда Хармсворта, при этом продолжая встречаться с Флемингом. В 1952 году Ян и Энн, наконец, поженились.

В том же году у Флеминга родился сын Каспар и он начал писать свой первый роман о Джеймсе Бонде - "Казино Рояль", который принес ему писательский успех.

Романы о Бонде Флеминг предпочитал писать в своем поместье "Золотой глаз" на Ямайке, которое он построил в 1946 году. В одном из писем писатель рассказывает, как шла работа над романом "Из России с любовью":

"Тем временем книга быстро продвигается. Я написал треть романа за неделю - по одной главе в день. Думаю, что скоро я остановлюсь, но пока все идет хорошо и я увлечен. Первая половина [книги] - о России, а это всегда меня интересовало. Они (русские) решили убить Бонда".

При этом в другом письме писатель признается, что больше не может писать истории про агента 007, потому что "ужасно устал от этого чертового Бонда".

В доме Флеминга нередко гостили известные актеры, музыканты, писатели и политики. Например, в 1956 году в поместье около месяца жил премьер-министр Британии Энтони Иден с женой. В письмах Флеминг упоминает и других гостей:

"Приезжал [американский романист] Труман Капоте. Можешь ли ты представить более нелепую компанию для меня? Он примчался вслед за телеграммой и что-то щебетал тут, прикрыв свое крохотное личико форменной фуражкой русского комиссара… Он только что приехал из Москвы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Романы об агенте 007 Джеймсе Бонде принесли Флемингу всемирную славу

Значительная часть писем посвящена непростым отношениям между супругами на протяжении многих лет.

В ранних письмах, когда Ян и Энн были еще любовниками, ощущается почти юношеская страсть с нотками садомазохизма. Например, Флеминг пишет:

"Мне нравится хлестать тебя плеткой, стискивать тебя, дергать тебя за длинные волосы, а потом мы снова счастливы вместе, и мы вонзаем друг в друга булавки, любим друг друга и не чувствуем себя такими уж взрослыми".

Позднее в одном из ответных писем Энн признается своему возлюбленному:

"Я хотела бы, чтобы явилась фея с волшебной палочкой и все уладила: нашла бы Эсмонду идеальную жену и уложила бы меня в твою постель с хлыстом из грубой коровьей кожи в руке, чтобы я обеспечила твое хорошее поведение в течение сорока лет…"

В 1948 году Энн забеременела от своего любовника и родила девочку, которая прожила лишь восемь часов. Флеминг писал ей трогательные письма, при этом продолжая играть в гольф с ее мужем-рогоносцем:

"Мне нечего сказать, чтобы утешить тебя. После всех этих мучений и боли все кажется горьким. Я только могу протянуть к тебе руки, передать тебе мою любовь и молитвы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Флеминг предпочитал писать в своем поместье на Ямайке

Однако практически сразу после третьего замужества Энн начала ревновать и в одном из писем жаловалась, что писатель больше не любит ее:

"Ты говоришь о "старых добрых холостяцких днях" - единственный человек, с которым ты перестал спать, когда они закончились, - это я!"

В более поздних письмах Флеминга тоже чувствуется рефлексия по поводу непростого брака:

"В моей жизни никого нет, а в твоей целая толпа. Я завидую твоей светской жизни и твоему уму, а ты, наверное, завидуешь моей активной жизни и удовольствию, которое я черпаю в книгах… Я безнадежен, я как запертый в клетку зверь в гостиной и столовой, и я ничего не могу с этим поделать… В нынешних сумерках мы раним друг друга до такой степени, что жизнь становится почти невыносимой".

Несмотря на сложности в отношениях, Флеминг и Энн прожили в браке 12 лет - до самой смерти писателя в 1964 году. За это время Флеминг написал 14 книг о Джеймсе Бонде и стал одним из самых успешных писателей в мире. Энн Флеминг умерла в 1981 году.