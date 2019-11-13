Правообладатель иллюстрации TASS/DUMITRU DORU Image caption Правительство Майи Санду казалось Москве слишком прозападным

Во вторник парламент Молдовы отправил в отставку правительство под руководством Майи Санду, которую называют одним из самых прозападных политиков в стране.

Вотум недоверия кабмину был инициирован Партией Социалистов Республики Молдова (ПСРМ), в которую в 2011-2016 годах входил нынешний президент страны Игорь Додон.

Социалистов поддержали депутаты от Демократической партии (ДПМ), которая находится под влиянием молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, хотя официально он уже не занимает должность председателя партии.

Плахотнюк по-прежнему считается одной из самых влиятельных фигур в Молдове, несмотря на то, что в июне этого года ему пришлось бежать из страны, когда ДПМ лишилась власти. Тогда же Молдову покинули некоторые люди из его окружения, а ставленники Плахотнюка лишились постов.

В истории Молдавии правительство в четвертый раз уходит в отставку из-за вотума недоверия парламента.

Тень Владимира Плахотнюка

Официальная причина вотума недоверия - недовольство работой правительства.

Один из предметов спора - кандидатура на пост генерального прокурора страны. Майю Санду обвиняют в преследовании своих интересов в этом вопросе, по мнению социалистов, губительных для стабильности государства.

Кроме того, Игорь Додон выразил недовольство работой ряда министерств.

Еще в начале лета расклад "Додон - президент, Санду - премьер" казался многим невозможным. Эти два политика никогда не скрывали неприязни друг к другу.

В ходе президентской гонки 2016 года, в которой оба они боролись за этот пост.

Санду обвиняла Додона в том, что он будет блюсти российские интересы в Молдове. Додон пугал русскоязычный электорат тем, что при Санду в стране не останется ни одной русской школы, а интересы русскоязычного населения будут ущемляться.

Объединение двух политиков стало возможным лишь ради отстранения от власти ДПМ Плахотнюка.

Правообладатель иллюстрации TASS/Денисов Вадим Image caption В Кишиневе недавно вновь были замечены люди из окружения Владимира Плахотнюка, покинувшие Молдову летом

В начале июня бывшие противники - проевропейский блок ACUM и Партия социалистов - сформировали правящую коалицию.

Страна погрузилась в многодневный политический кризис, так как Конституционный суд, находившийся, по данным источников Би-би-си, под контролем Владимира Плахотнюка, отказался признать легитимность нового правительства.

Двоевластие в Молдове длилось вплоть до 15 июня, когда КС признал, что действовал под давлением.

Источник Би-би-си, предпочитающий оставаться неназванным, вспоминает, что в те дни у разных правительственных зданий видели сразу три автомобиля - дипломатических представительств США, ЕС и России. Дипломаты демонстрировали редкое единодушие по поводу политики в одной из стран бывшего СССР.

Именно поэтому отставка во вторник правительства Майи Санду, поддержанного международным сообществом, стала для всех большой неожиданностью.

Собеседники Русской Службы Би-би-си рассказали, что в Кишиневе недавно были замечены люди из окружения Владимира Плахотнюка, которые летом экстренно покинули Молдову.

Первая версия отставки правительства, таким образом, следующая: молдавский олигарх вернул себе влияние в стране и налаживает отношения с социалистами Додона.

Российские интересы

Майя Санду - один из самых либеральных политиков Молдовы. Вступив в должность премьера, она сразу заявила, что приоритетом ее правительства будет налаживание отношений с Евросоюзом.

Она также добавила, что открыта к диалогу с Россией, но ее имидж политика-националиста, созданный не без участия предвыборного штаба Игоря Додона, заставляет русскоязычный электорат сомневаться в ее намерениях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне вице-премьер России Дмитрий Козак (слева) приветствовал создание коалиции партией Игоря Додона

Люди открыто выражают опасения, что в стране будет ущемляться и уже ущемляется русский язык. Это дает России карт-бланш на лоббирование своих интересов в этой стране. Как обычно, когда речь заходит об обстановке в странах-бывших сателлитах, Москва заявляет, что намерена защищать интересы своих соотечественников.

Отсюда вторая версия отставки правительства Майи Санду: оно какалось Москве слишком прозападным. С этим согласен президент Додон, который не раз заявлял, что крепкие культурные и экономические связи с Россией - благо для Молдовы, а Запад лишь втянет ее в политическое противостояние.

Владимир Плахотнюк является в России фигурантом трех уголовных дел, поэтому его персона в качестве самого влиятельного человека в Молдове не устраивала Москву, считают источники.

Судя по всему, именно поэтому вице-премьер России Дмитрий Козак проявил в июне такое единодушие с дипломатами США и ЕС.

Что дальше?

По молдавскому законодательству, новое правительство должно быть назначено в течение трех месяцев, иначе страну ждут досрочные выборы.

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Игорь Додон заявил, что его партия в среду начнет консультации с партнерами по коалиции о создании нового правительства. Некоторые аналитики, впрочем, считают, что партия Додона может сформировать новую коалицию, уже с демократами, и назначить новое правительство вместе с ними.

Это может вызвать недовольство Москвы: в июне нынешнего года вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе визита в Молдову приветствовал создание коалиции социалистов с блоком ACUM. Партия Плахотнюка пыталась помешать созданию этого альянса.

В то же время в Брюсселе и Вашингтоне опасаются, что новое правительство Молдовы не будет должным образом бороться с коррупцией и банковскими махинациями.

Такие опасения выразили главы дипмиссий ЕС и США в Кишиневе Петер Михалко и Дерек Хоган.

"Складывается тревожная ситуация, особенно в контексте инициатив правительства по борьбе с коррупцией, обеспечению независимости судебной системы и расследованию банковских краж", - сказал Михалко на открытии инвестиционного форума "Moldova Business Week 2019" в Кишиневе.

"США продолжат призывать народных избранников Молдавии прилагать больше усилий для обеспечения лучшего, более демократического и процветающего будущего для всех граждан", - заявил Хоган.