"Инстаграм" тестирует функцию обработки видео: это новый TikTok?

Соцсеть "Инстаграм" тестирует функцию обработки видео Reels. Пока функция доступна только в Бразилии. Но все, кто ей воспользовался, говорят, что она очень похожа на TikTok.

Reels позволяет пользователям записывать и модифицировать 15-секундные ролики, меняя скорость или накладывать на видео новую музыку с рядом спецэффектов.

Затем видео можно выложить в сторис, отправить в директ, оставлять в сохранённых или опубликовать в новом разделе Top Reels - теперь там показывают самые популярные видео в соцсети.

Новая функция работает пока только в Бразилии - одном из крупнейших рынков для "Инстаграма": обновлённое под бразильских пользователей приложение доступно в стране как на iOS, так и на Android под названием Cenas ("Сцены").

В ближайшем будущем Reels/Cenas появится и в других странах.

Правообладатель иллюстрации Instagram

В "Инстаграм" признали концептуальное сходство с платформой микровидеоблогов TikTok, но отметили, что Real и популярное китайское приложение - разные продукты.

"Не существует двух абсолютно одинаковых программ, ведь делиться видео с музыкой - довольно распространенная идея, которую, на наш взгляд, могут использовать все. Мы постарались развить её в уникальный формат", - заявил профильному изданию TechCrunch представитель соцсети Робби Штейн.

Реакция бразильских пользователей на нововведение была в основном позитивной.

"Благодаря инструменту Cenasот Instagram я буду беспокоить своих лучших друзей всякими глупостями", - пишет пользовательница @ribeirolaric.

"Новая функция Cenasв Instagram - это супер", - восхищается @taynahfalcao.

Но многие юзеры сразу обратили внимание, что Reels/Cenas очень похож на TikTok - некоторым даже показалось, что речь может идти о плагиате.

"Instagram запустил Cenas, и это чистая копия TikTok? - Да. Только копируют и ничего не изобретают", - критикует сходство @rauliveira_.

"Боже мой, инфлюэнсеры в Instagram будут невыносимы с этимиCenas", - предполагает @vminakai.

Ещё и Lasso?

Рынок видеоприложений бурно развивается, и у потребителей все больше выбора.

В ноябре прошлого года Facebook начал продвигать собственный сервис видеороликов под названием Lasso. С самого начала он был заявлен как конкурент TikTok.

По данным фирмы, занимающейся исследованием рынка приложений SensorTower, сейчас охват TikTok составляет более 1,5 млрд пользователей, однако в третьем квартале этого года рост числа установок суперпопулярного видеоприложения замедлился.

За первые три месяца существования Lasso его скачали в США 70 тыс. юзеров. TikTok за то же время установили 39,6 млн американцев, то есть, почти в 566 раз больше.

Тренд продолжился в течение года: с начала 2019-го до середины октября Lasso суммарно скачали 420 тыс. юзеров, а TikTok - 546 млн по всему миру.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto

Для сравнения, по состоянию на сентябрь этого года "Фейсбуком" вместе со всеми принадлежащими ему ресурсами - в том числе, "Инстаграмом" и WhatsApp - активно пользовались 2,45 млрд юзеров.

"Инстаграм" по отдельности набирает миллиард пользователей в месяц.

"Ценность конкуренции состоит в том, чтобы обеспечить потребителям выбор инновационных и высококачественных продуктов и услуг, и это именно то, что мы видим в современной экосистеме", - заявила представительница корпорации Facebook о запуске приложения.

Несмотря ни на что, эксперты за время использования Lasso, в который также можно авторизоваться через "Инстаграм" или "Фейсбук", не нашли значительных отличий у этого приложения от TikTok.

"Сначала мы попытаемся выяснить, сможем ли мы сделать приложение популярным в странах, где позиции TikTok еще не настолько сильны", - сказал основатель крупнейшей соцсети мира Марк Цукерберг о продвижении Lasso этой осенью.

Пока неясно, как в структуре корпорации Facebook Lasso будет сочетаться с Instagram Reels.