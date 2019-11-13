Как журналистов собираются сделать "иноагентами". Объясняем в 100 и 500 словах

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Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами не только юридические, но и физические лица. В первом чтении законопроект был принят еще в январе 2018 года, ко второму чтению в документ был внесен ряд поправок.

Первым с содержанием поправок удалось ознакомиться изданию "Коммерсант".

Русская служба Би-би-си объясняет в 100 и 500 словах, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению и какие критерии установили парламентарии для внесения в реестр иностранных агентов отдельных граждан.

Законопроект, принятый в первом чтении в январе 2018 года, предполагал, что физическое лицо может быть признано иностранным агентом, если оно распространяет материалы для неограниченного круга лиц и получает иностранное финансирование.

Поправки, подготовленные ко второму чтению (есть в распоряжении Би-би-си), позволят причислить к иностранным агентам граждан, которые распространяют сообщения и материалы СМИ-иностранных агентов или участвуют в создании этих материалов и при этом получают финансирование из-за рубежа.

Таким образом, иностранными агентами как физлиц могут признать, например, журналистов, которые работают в СМИ, уже признанных в России таковыми.

На данный момент к ним относятся "Голос Америки", "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Татаро-башкирская служба Радио Свобода", "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".

13 ноября комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел поправки к законопроекту, дополнительно регулирующему деятельность СМИ-иноагентов, и рекомендовал принять его во втором чтении.

Поправки, которые поддержал профильный комитет, подготовили сенатор Андрей Климов и депутат-единоросс Василий Пискарев.

Согласно поправкам, иностранными агентами могут быть признаны физические и российские юридические лица, распространяющие сообщения и материалы СМИ-иностранных агентов или участвующие в их создании.

Кроме того, эти лица должны получать денежные средства или имущество от иностранных граждан и организаций либо от уполномоченных ими российских лиц, получивших деньги из-за рубежа, говорится в документе.

Исходя из текста законопроекта, физическое лицо может быть признано не просто иностранным агентом, а "иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", и в течение месяца это физическое лицо обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом российские власти.

Согласно проекту поправок, решение о включении в реестр иностранных агентов будет приниматься минюстом по согласованию с министерством иностранных дел.

По мнению главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, закон затронет только "узкий круг лиц, которые именно получают финансирование и сотрудничают с иностранными агентами".

Как подчеркивает депутат, для признания физического лица иностранным агентом обязательно должны совпасть два фактора - производство или распространение им материалов СМИ, признанных выполняющими функции иноагента, и получение средств из-за рубежа.

Так, по словам Левина, основанием для признания отдельных граждан иностранными агентами не станут репосты сообщений этих СМИ в соцсетях. "Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия - финансирования блогера иностранным агентом, то, соответственно, это не является причиной того, чтобы этот блогер стал иностранным агентом", - заявил он (цитата по Интерфаксу).

Левин утверждает, что законопроект не направлен против российских блогеров и публицистов, хотя и признает, что в зону риска попадают журналисты, работающие в СМИ-иноагентах.

"Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления [в списке иноагентов] возможны", - сказал Левин.

Отвечая на замечание журналистов о том, что все сотрудники СМИ, признанных иноагентами, получают зарплату, то есть "финансирование", Левин заявил, что "это не означает, что они все автоматически становятся иностранными агентами".

По оценкам сенатора Климова, под действие закона в России могут попасть 20-30 человек. Сами поправки, по его словам, направлены на то, чтобы "слишком большое число людей случайно не оказались как физические лица иноагентами".

12 ноября Климов также заявил, что законопроект находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.

Эксперты отмечают, что предложенная поправками формулировка очень широкая. Медиаюрист Галина Арапова заявила "Коммерсанту", что закон в теории может коснуться граждан, которые работают в компаниях с иностранным финансированием, или ученых, получивших зарубежные гранты.

В первом чтении законопроект, позволяющий причислять к иностранным агентам частных лиц, был принят в январе 2018 года. Его внесли в Госдуму депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Проект закона стал продолжением инициативы, принятой российскими властями в качестве "зеркальной меры" на признание телеканала RT иностранным агентом в США. В ответ в России признали иностранными агентами девять американских СМИ, включая "Голос Америки" и "Радио Свобода".

На СМИ-иноагенты накладываются те же ограничения, что действуют в отношении НКО-иноагентов. Они должны маркировать свои материалы специальной пометкой, ежеквартально отчитываться за полученные средства, публиковать сведения о своем финансировании и быть готовыми к внеплановым проверкам.