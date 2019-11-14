Британское искусство все чаще отказывается от нефтяных денег. К чему это приведет?
Шотландская национальная портретная галерея пополнила список учреждений, отказавшихся от спонсорства нефтяной компании BP. В галерее дали ясно понять причину: дело в перемене климата.
В BP надеялись, что дело ограничится Королевской шекспировской труппой, недавно объявившей о разрыве многолетнего партнерства с компанией. Не ограничилось.
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Теперь внимание приковано к Британскому музею и Королевской опере - откажутся ли они от долгого партнерства с BP (Национальная портретная галерея в Лондоне ушла от вопроса, объявив, что закрывается на три года).
Публика же будет ожидать реальных перемен в политике учреждений искусства, уже заявивших о своей приверженности идее экологической ответственности.
В самих этих учреждения по крайней мере несколько человек почувствуют себя неуютно: это люди, работа которых - собирать средства и искать спонсоров. Эта работа никогда не была простой, но за последний год стала намного сложнее.
Как правило, основная часть корпоративных спонсорских денег уходит в спорт. Искусству достаются крохи.
Исторически сложилось так, что у бизнеса нет особого интереса к финансовой поддержке выставок и помощи в ремонте галерей. У фандрейзеров в распоряжении и так мало ресурсов, а теперь они могут исчезнуть совсем.
Музеи, театры, оркестры и другие учреждения сферы искусств обнаружили беспрецедентный уровень общественного внимания к себе. Эффект тут двоякий.
Во-первых, договоры о корпоративном спонсорстве теперь должны быть способны выдержать самое пристальное внимание СМИ и акционеров. Договор Галереи современного искусства Уильяма Тернера с транспортной компанией Stagecoach South East его не выдержал.
Во-вторых, общий ореол негатива, связанный со скандалами вокруг некоторых спонсоров и окружающий тему корпоративного спонсирования искусства в целом.
Все это отталкивает компании, которые присматриваются к рынку искусства.
За последние 12 месяцев стало абсолютно ясно, что организациям, работающим в искусстве, нужно серьезно работать над процедурами соответствующих проверок перед подписанием контракта со спонсором.
Просто проверить реквизиты и историю компании уже мало. Теперь нужно удостовериться, что личные ценности ее собственников и топ-менеджеров соответствуют ценностям учреждения.
Быстрого поиска в Google тут будет недостаточно. Тщательно проверять нужно все - "Твиттер", "Инстаграм" и все остальные платформы, где кто-то, имеющий отношение к компании, мог оставить публичный комментарий.
Все это значит, что и так уже занятым отделам привлечения спонсоров придется работать еще больше. Их неблагодарный труд стал еще тяжелее.