Правообладатель иллюстрации BEN STANSALL Image caption Джо Суинсон, Борис Джонсон, Джереми Корбин - эти люди надеются в декабре стать премьер-министром Британии и так или иначе разобраться с брекситом

Британия объявила досрочные выборы 12 декабря для того, чтобы найти выход из тупика, в которую страну загнал все еще не случившийся брексит. Однако обе крупнейшие партии в начале кампании вдруг начали представлять выход из Евросоюза второстепенной, не очень важной проблемой.

Несмотря на эту риторику, отношения с ЕС, конечно, остаются главным вопросом этой кампании. Что же именно предлагают партии в отношении брексита?

Судя по опросам, сейчас, за месяц до голосования, интрига на досрочных выборах Палаты общин заключается не в том, выиграют их тори или лейбористы - тори во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном лидируют с очень солидным отрывом, а в том, завоюет партия Джонсона большинство мандатов или нет.

Если у тори будет большинство, они смогут ратифицировать соглашение о выходе из ЕС и формально вывести страну из союза 31 января или даже на месяц раньше. Если большинства у них не сложится, это чревато новыми отсрочками брексита (если на них согласится ЕС), новыми выборами или даже новым референдумом о членстве в Евросоюзе.

Ведущие партии Британии еще не опубликовали свои предвыборные программы, но из уже сделанных заявлений вполне понятно, какие позиции они занимают в отношении брексита.

Тори: выйти, и дело с концом

Консервативная партия намеревается ратифицировать соглашение о выходе Британии из ЕС, которое Борис Джонсон привез из Брюсселя в октябре, и организованно вывести страну из Евросоюза, после чего приступить к переговорам о новых отношениях с блоком.

Поскольку почти все наиболее проевропейски настроенные политики-тори либо ушли из партии, либо не баллотируются на этих выборах, раскола в парламентской фракции консерваторов, как и в только что распущенном составе Палаты общин, не предвидится.

Лозунг Джонсона, который он в разных вариациях повторяет в каждом публичном выступлении, - "Покончить с брекситом и двигаться дальше".

Эти выступления всякий раз звучат так, будто Джонсон старается изобразить выход из ЕС почти пустяком, незначительной проблемой, решение которой затянулось то ли по недоразумению, то ли из-за злого умысла депутатов парламента. Проблемой, которую следует быстренько решить, - и дальше заняться здравоохранением, расширением штата полиции, развитием транспорта и другими неотложными вещами.

"Британию любят и уважают во всем мире, но люди обескуражены нашими дискуссиями о брексите и не могут понять, как это такая великая страна может угрохать столько времени и сил на этот вопрос, как она может быть такой нерешительной относительно своего будущего", - сказал Джонсон в одном из выступлений ровно за месяц до выборов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разберемся с брекситом, и дело с концом - уговаривает избирателей Борис Джонсон

Как указывают критики Джонсона, "покончить с брекситом" в случае его победы на выборах на самом деле удастся максимум на полгода.

Выход по соглашению будет почти формальностью, поскольку дальше начнется переходный период, в течение которого Британия и ЕС сохранят прежние торгово-экономические отношения и начнут переговоры о том, как эти отношения построить по-новому. Эти переговоры могут оказаться гораздо более сложными, чем шедшие до сих пор переговоры о разводе, но решать, продлить ли отведенное на них время или решительно порвать с ЕС, нужно будет уже в середине 2020 года. Новые горячие споры почти неизбежны.

Но по крайней мере фракция тори в парламенте в этот раз будет едина.

Лейбористы: ни выйти, ни остаться

Позиция главной оппозиционной силы, Лейбористской партии, в отношении брексита на данный момент такова, что оппоненты лейбористов со всех сторон говорят о ней с явным сарказмом.

В случае прихода к власти лейбористы обещают начать новые переговоры с Евросоюзом и заключить новое соглашение о выходе, после чего вынести проект этого соглашения на референдум с вопросом: "Вы за выход по этому соглашению или за то, чтобы Британия осталась членом ЕС?"

По крайней мере большая часть высшего руководства лейбористов намерена агитировать на этом референдуме за то, чтобы остаться в Евросоюзе - то есть против ими же заключенного договора с Брюсселем.

Отношение лейбористов к брекситу столь противоречиво, потому что лидер партии Джереми Корбин всегда был евроскептиком, тогда как большинство депутатов-лейбористов и примерно три четверти их избирателей - за Евросоюз. К тому же Корбину и партии очень не хочется терять эту оставшуюся четверть избирателей-брекситеров и с ними - минимум 20 мандатов в "евроскептических" избирательных округах в центре и на севере Англии.

Поэтому Корбин и другие лидеры лейбористов в эти первые дни кампании стараются не говорить о брексите и вместо этого - почти так же, как их главные соперники, - напирают на здравоохранение, налоги и социальную сферу.

Либерал-демократы: отменить брексит немедленно

Либерал-демократы, или, как их называют в Британии, либдемы - единственная крупная общебританская партия, которая прямо выступает за отмену брексита.

Шотландка Джо Суинсон, недавно возглавившая партию, обещает в случае победы на выборах просто немедленно отозвать заявление Британии о выходе из ЕС.

Правда, шансы Суинсон возглавить правительство, по оценкам социологов, сейчас близки к нулю. В ушедшем составе Палаты общин у них под конец было всего 20 мандатов из 650. Сейчас они по опросам идут на третьем месте, но сильно уступают и тори, и лейбористам.

В начале ноября либерал-демократы заключили пакт с двумя другими проевропейскими партиями - Партией Уэльса (Plaid Cymru) и Зеленой партией. Чтобы не дробить голоса, эти партии решили снять кандидатов в пользу друг друга в 60 избирательных округах.

Партия брексита: хлопнуть дверью

Это партия самых решительных брекситеров: они выступают за то, чтобы немедленно разорвать отношения с Евросоюзом без всяких договоров и переходных периодов и начать переговоры о новых отношениях с ЕС с чистого листа.

Партия брексита была создана в феврале 2019 года, и возглавил ее Найджел Фарадж - главный евроскептик Британии, посвятивший всю свою политическую жизнь борьбе за выход страны из ЕС. До 2016 года он возглавлял Партию независимости Соединенного Королевства.

В начале ноября Фарадж объявил, что выход из ЕС по соглашению, которое предлагает Борис Джонсон, - это профанация брексита, и его партия выдвигает кандидатов почти во всех округах. Политики-тори обвинили его в том, что он готовится раздробить голоса избирателей-брекситеров и тем самым отдать победу противникам выхода из ЕС.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption "Разве за такой брексит мы боролись!" - возмущен Найджел Фарадж

11 ноября Фарадж уступил и заявил, что Партия брексита снимает кандидатов в тех 317 округах, где консерваторы победили на прошлых выборах в 2017 году.

Партия брексита в опросах идет четвертой, но удастся ли ей провести в Палату общин хоть одного депутата, не говоря уже о создании сколь-нибудь влиятельной фракции, из-за особенностей британской избирательной системы предсказать невозможно.

Шотландцы: остаться в ЕС, уйти от Англии

Шотландская национальная партия (SNP), правящая в Шотландии, выступает против выхода Британии из Евросоюза и одновременно за выход региона из Соединенного Королевства.

Эта партия действует и выдвигает кандидатов только в Шотландии, поэтому ее потолок - 59 мандатов. Именно столько депутатов отправляет Шотландия в 650-местную Палату общин.

В последнем составе парламента у SNP было 34 депутата, и фракция шотландских националистов была важной часть ситуативного антиправительственного альянса в вопросе о брексите.