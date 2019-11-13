Лондонское метро 70-х. Редкие фото Майка Голдуотера

  • 13 ноября 2019
Люди в поезде метро Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption 1978 год. Станция "Оксфорд-сёркус" на ветке "Виктория"

С тех пор, как в 1863 году по рельсам пошли первые поезда лондонской подземки, ее туннели и платформы стали неотъемлемой частью жизни многих жителей британской столицы.

В 1970-е годы пассажиры метро и сценки из их жизни стали объектами интереса фотографа Майка Голдуотера. Его камера запечатлела подземку еще до модернизации - когда там можно было курить, а проезд стоил по нынешним временам сущие копейки.

Пара целуется, 1978 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Станция "Холборн", 1978

Сегодня в метро фотографируются все, кому не лень, а в те годы фотокамеры под землей были редкостью. Фотограф мог запечатлеть действительно редкие и интересные моменты или спровоцировать неожиданную реакцию пассажиров.

Ticket barrier, Westbourne Park, 1979 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption "Уэстбурн-парк", 1979

Голдуотер 10 лет ездил от станции к станции в поисках новых кадров. Его карьера в это время набирала обороты.

В 1980-м он закончил с проектом о метро, переключившись на более широкий спектр тем об окружающем мире для агентства Network Photographers, которое он помог основать.

Woman on a platform, Moorgate, 1973 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Станция "Моргейт", 1973
Presentational white space
Fancy dress, Northern Line, 1974 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Ветка "Северная", 1974
Asleep on the Northern Line, 1975 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Ветка "Северная", 1975
Two couples, Oxford Circus, 1979 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Станция "Оксфорд-сёркус", 1979
Match seller, Tottenham Court Road, 1977 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Станция "Тоттенхэм-корт-роуд", 1977
Football fans, Wembley Park, 1979 Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Станция "Уэмбли-парк", 1979
Мальчик катается на эскалаторе Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Станция "Кингс-кросс", 1972
Покупка билета Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater
Image caption Станция "Пикадилли-сёркус", 1978

Фотографии опубликованы в книге Майка Голдуотера "Лондонское метро 1970-1980", вышедшей в издательстве Hoxton Mini Press.

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