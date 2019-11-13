Лондонское метро 70-х. Редкие фото Майка Голдуотера

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption 1978 год. Станция "Оксфорд-сёркус" на ветке "Виктория"

С тех пор, как в 1863 году по рельсам пошли первые поезда лондонской подземки, ее туннели и платформы стали неотъемлемой частью жизни многих жителей британской столицы.

В 1970-е годы пассажиры метро и сценки из их жизни стали объектами интереса фотографа Майка Голдуотера. Его камера запечатлела подземку еще до модернизации - когда там можно было курить, а проезд стоил по нынешним временам сущие копейки.

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Станция "Холборн", 1978

Сегодня в метро фотографируются все, кому не лень, а в те годы фотокамеры под землей были редкостью. Фотограф мог запечатлеть действительно редкие и интересные моменты или спровоцировать неожиданную реакцию пассажиров.

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption "Уэстбурн-парк", 1979

Голдуотер 10 лет ездил от станции к станции в поисках новых кадров. Его карьера в это время набирала обороты.

В 1980-м он закончил с проектом о метро, переключившись на более широкий спектр тем об окружающем мире для агентства Network Photographers, которое он помог основать.

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Станция "Моргейт", 1973

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Ветка "Северная", 1974

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Ветка "Северная", 1975

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Станция "Оксфорд-сёркус", 1979

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Станция "Тоттенхэм-корт-роуд", 1977

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Станция "Уэмбли-парк", 1979

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Станция "Кингс-кросс", 1972

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Станция "Пикадилли-сёркус", 1978

Фотографии опубликованы в книге Майка Голдуотера "Лондонское метро 1970-1980", вышедшей в издательстве Hoxton Mini Press.