Лондонское метро 70-х. Редкие фото Майка Голдуотера
С тех пор, как в 1863 году по рельсам пошли первые поезда лондонской подземки, ее туннели и платформы стали неотъемлемой частью жизни многих жителей британской столицы.
В 1970-е годы пассажиры метро и сценки из их жизни стали объектами интереса фотографа Майка Голдуотера. Его камера запечатлела подземку еще до модернизации - когда там можно было курить, а проезд стоил по нынешним временам сущие копейки.
Сегодня в метро фотографируются все, кому не лень, а в те годы фотокамеры под землей были редкостью. Фотограф мог запечатлеть действительно редкие и интересные моменты или спровоцировать неожиданную реакцию пассажиров.
Голдуотер 10 лет ездил от станции к станции в поисках новых кадров. Его карьера в это время набирала обороты.
В 1980-м он закончил с проектом о метро, переключившись на более широкий спектр тем об окружающем мире для агентства Network Photographers, которое он помог основать.
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Фотографии опубликованы в книге Майка Голдуотера "Лондонское метро 1970-1980", вышедшей в издательстве Hoxton Mini Press.