Мир все больше тянет к сладкому: всегда ли сахар – проблема, и что с этим делать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Общее потребление сахара в мире скакнуло со 123,4 миллиона тонн в 2001 году до 172,4 в 2018-м

В докладе программы Global Burden of Disease за 2019 год, опубликованном в популярном научном журнале Lancet, ученые утверждают, что Израиль - страна с самым низким уровнем смертности от проблем со здоровьем, связанных с неправильным питанием.

В рамках программы Global Burden of Disease специалисты оценивают, каким образом различные заболевания и эпидемии влияют на жизнь в разных странах мира по целому ряду факторов - от экономики до смертности.

Последние исследования были проведены в 195 странах, и по их итогам появилось множество научных статей, авторы которых призывают весь мир брать пример с израильтян в вопросах питания.

Но если вы последуете этому совету, ваше потребление сахара окажется больше, чем у жителя любой другой страны на планете.

"Катастрофа"

В 2018 году каждый житель Израиля съел в среднем более 60 килограммов сахара, то есть примерно 165 граммов в день.

Это самый высокий показатель в мире, согласно данным Международной организации по сахару (ISO).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сладкие пончики - традиционный десерт в дни еврейского праздника Ханука. Их едят много, в каждой семье и на протяжении нескольких дней

"В Израиле средний взрослый человек потребляет более 30 чайных ложек сахара в день - это катастрофа", - говорит профессор Итамар Раз, глава израильского Центра лечения диабета, специалист с мировым именем в этой области.

Малайзия, Барбадос, Фиджи и Бразилия следуют за Израилем в пятерке стран-любителей сладкого.

Меньше всего сахара едят в Северной Корее. По данным за 2018 год, потребление на душу населения там составило всего 3,5 килограмма. Для сравнения - в соседней Южной Корее в том же году каждый житель съел в среднем 30,6 килограмма сахара.

В США, где широко распространена проблема с лишним весом и связанными с ним заболеваниями, данные за 2018 год составили 31,1 килограмма сахара на душу населения. Однако с этим показателем Америка не вошла даже в двадцатку стран с наибольшим потреблением - в рейтинге она на 56-м месте.

Россия - значительно выше, на 24-м месте, с 39,7 кг сахара на душу населения за 2018 год.

В абсолютном исчислении Индия является крупнейшим потребителем сахара. В 2018 году ее жители съели 25,39 метрических тонн сахара - больше, чем страны всего Европейского Союза вместе взятые.

Как проводятся вычисления

Приводимые цифры получаются не только на основе того, сколько сахара люди собственноручно кладут в свою еду и напитки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В некоторых продуктах сахара неоправданно много. Это делается ради усиления вкусовых качеств и увеличения срока годности

Очень многие продукты, которые мы покупаем в магазине, уже содержат сахар, и в некоторых - например, во фруктовых соках, - его очень много.

В результате человечество потребляет все больше и больше сахара. В 2001 году глобальная цифра составляла 123,4 миллиона тонн за год, в 2018-м - уже 172,4 млн (данные ISO).

Если разделить равномерно на всех жителей Земли, то каждый из нас поглощает 22,6 килограмма сахара ежегодно.

Массовое потребление

Почему же мы едим больше сахара?

Одна из главных причин в том, что сахар всегда был дешевым и доступным источником энергии для нашего организма.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявляет, что в Индии, например, сахар - важное условие для выживания бедных слоев населения.

В этой стране тяга к сахару растет особенно быстрыми темпами. Основной скачок произошел с начала 1960-х до середины 1990-х: с 2,6 миллиона тонн в год до 13 миллионов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обработанные продукты с высоким содержанием сахара в последние годы прочно вошли в наш рацион

Кроме того, в последние 50 лет весь мир активно потребляет полуфабрикаты и так называемые обработанные продукты - колбасы, сосиски и другие. Производители весьма щедро добавляют в них сахар для усиления вкуса и продления срока годности.

По данным министерства сельского хозяйства США, уже в 2002 году продукты такого рода составляли 77% продовольственных продаж по всему миру.

Большинство экспертов в области медицины считают высокое потребление сахара главной причиной ожирения, которое стало серьезной глобальной проблемой.

Есть меньше сахара

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала значительно снизить объемы потребляемого сахара. Он должен составлять менее 10% от общего рациона взрослого и ребенка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ВОЗ рекомендует не употреблять больше 50 граммов сахара в день

В идеале, считает ВОЗ, сахар и сахаросодержащие продукты не должны превышать 5% в ежедневном меню, что составляет примерно 25 граммов, или 6 чайных ложек.

"Очевидно, что медицинские организации рекомендуют значительно снизить потребление сахара. В данный момент его едят чрезвычайно много в любых возрастных группах и при любом достатке", - говорит Виктория Тейлор, главный диетолог британского благотворительного фонда British Heart Foundation, занимающегося проблемами сердца.

Налогообложение

В последние несколько лет власти более 20 стран пошли дальше обычных медицинских советов населению, они также обложили продукцию с высоким содержанием сахара, главным образом сладкие напитки, дополнительным налогом.

А в начале ноября Сингапур стал первой страной в мире, решившей запретить рекламу таких напитков. Запрет вступит в силу в следующем году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Сингапура всерьез взялись за борьбу с ожирением населения

"Наше быстро стареющее население и возрастающая склонность к хроническим заболеваниям приведут к тому, что система здравоохранения перестанет справляться со своими задачами, станет нестабильной и дорогостоящей, если мы сейчас не вмешаемся", - сказал министр здравоохранения Сингапура Эдвин Тонг, выступая на международном конгрессе 10 октября.

То, что ужесточения коснулись в первую очередь сладких напитков, легко объяснимо: в них много сахара, минимум питательной ценности, и они крайне популярны во всем мире.

По данным Гарвардской школы общественного здоровья, в 355 миллилитрах апельсиновой газировки содержится 11 чайных ложек сахара.

Исследования установили прямую связь между потреблением сладких напитков и набором веса, а также повышением рисков диабета 2-го типа, заболеваниями сердца и даже опасностью преждевременной смерти.

Плохой имидж

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сладкие напитки очень вредны, но они широко потребляются во всем мире

Однако есть и те, кто считает, что сахар критикуют незаслуженно.

Президент Международной организации по сахару Хосе Орива в интервью Би-би-си сказал, что сахар почему-то особенно выделяют как вредный продукт, хотя не он один виноват в неправильном питании человека.

"Сахар подвергается мощной антирекламе, но нельзя забывать, что этот продукт исторически является для человека основным источником энергии. Он есть даже в грудном молоке", - говорит Орива.

"Нельзя объявлять врагом один только сахар в рамках борьбы с ожирением. Есть и другие факторы, например, снижение физической активности и неправильное питание в целом, - считает специалист. - Мы все знаем, что общее переедание никому не идет на пользу".

"Нарушения в системе питания"

Диетолог организации Action Sugar Холли Габриэль согласна с тем, что сахар - лишь часть проблемы. Action Sugar - это ассоциация исследователей и ученых, которые призывают правительство Британии ужесточить меры в отношении производителей и распространителей продукции с высоким содержанием сахара.

"Увеличение числа страдающих ожирением - следствие нарушений в окружающей среде и сбоя в системе питания человека, - говорит Габриэль. - Поэтому необходимо ввести сразу ряд мер - от дополнительного налогообложения до обязательных изменений рецептуры".

Глава ISO Хосе Орива сомневается в долгосрочной эффективности денежных штрафов, но в целом критикует индустрию производства продуктов питания за чрезмерное использование сахара.

"Сбор дополнительного налога пока принес пользу лишь государственной казне тех стран, где он введен. Пищевая промышленность должна сама искать способы решить проблему, надо вытащить голову из песка", - считает эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Популярность полуфабрикатов очень выросла в последние 50 лет

В некоторых странах пищевые компании уже приняли меры.

В декабре прошлого года целый ряд производителей-гигантов в Германии взяли обязательство к 2025 году существенно снизить содержание сахара и соли в своих обработанных продуктах, а также сократить на 15% долю сахара в соках и напитках.

А что с тортиками?

Крупное исследование, проведенное группой из Университета Отаго в Новой Зеландии, показало, что дополнительные 10% налога на сладкие напитки привели к тому, что их стали меньше покупать тоже примерно на 10%.

В некоторых странах эта мера привела также к тому, что производители начали менять рецептуру своих продуктов, чтобы выйти из категории, попадающей под налог.

Согласно Action on Sugar, с апреля 2018 года в Британии содержание сахара в некоторых напитках снизилось на 28,8%.

Однако дополнительное налогообложение - мера настолько новая в большинстве стран, что пока рано судить, насколько она эффективна для поддержания общественного здоровья.

Хотя ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что эффект есть. Вместе со специалистами из Оксфордского и Кембриджского университетов они смоделировали дополнительное налогообложение таких продуктов, как печенье, торты и конфеты, и пришли к выводу, что эта мера благоприятно отражается на здоровье британцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые доказали, что рост цен на определенные продукты снижает объемы их потребления, но считать это универсальным методом борьбы с ожирением нельзя

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы, применив экономическую модель, оценить последствия роста цен на определенные товары на 20%.

Результат такой: средний британец, независимо от дохода, гипотетически должен худеть на 1,3 килограмма в год. Если же поднять цены только на сладкие напитки, то потеря в весе составит лишь 203 грамма в год.

Налог на перекусы

"Британия - пример того, насколько важно, чтобы любые новые практики вводились, исходя из реалий той или иной страны. Британцы потребляют больше сахара с перекусами, чем в виде сладких напитков", - говорит одна из руководителей исследовательской группы Паулин Шелбик.

Под перекусами имеются в виду бутерброды, крекеры, традиционная британская сосиска в тесте и многое другое.

По мнению Шелбик и ее коллег, повышение налогов на подобные продукты уже через год поможет снизить индекс ожирения среди британцев на 2,7%.

"Абсолютно очевидно, что мера с налогообложением действенна, - говорит ученая. - И хотя универсального способа помочь людям правильно питаться и сбросить вес не существует, несомненно одно: потреблять меньше сахара - важное условие".