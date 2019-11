View this post on Instagram

10-килограммовый кот Виктор летел из Риги во Владивосток не просто так: у него была персональная тренировка в @hcadmiral под руководством Николая Пронина. 🐱 10-kg (22-pound) cat Viktor traveled from Riga to Vladivostok for a reason: he had scheduled an individual practice with Admiral's strength and conditioning coach Nikolai Pronin.