Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не все коты поместились бы в эту сумку

На прошлой неделе Михаил Галин рассказал, с какими приключениями он вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. "Аэрофлот" лишил мужчину бонусов, но интернет встал горой на защиту приморца и его питомца. Теперь не только на русском.

Если вес животного превышает 8 кг вместе с переноской, его, по правилам "Аэрофлота", нужно перевозить в багажном отсеке.

Михаил, однако, подменил кота перед стойкой регистрации в московском Шереметьеве и забрал себе Виктора перед проходом к таможенному контролю.

"Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира, решив его наказать таким образом.

За Галина вступились в соцсетях, а компания "Ситимобил" вернула ему утраченные бонусы.

"Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно - весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета", - писал Михаил Галин.

В русскоязычных соцсетях появились хэштеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж и #ВикторЛетай с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота - не преступление".

По мере набора историей вирусности приключения приморца немало тронули и пользователей за пределами России.

Не только кошатники солидаризировались с гуманистическим посылом Михаила: "Коту было очень плохо в коротком перелете, я не имел никаких моральных прав отдать его в багаж на восемь часов, с учетом того, что нередки случаи, когда животные в багаже погибали".

"Как бывший сотрудник аэропорта, я могу всем рассказать, что помещение любых животных в багажный отсек лайнера - это жестокое обращение с ними и должно быть запрещено. Я видел множество чудесных животных, которые сходили с ума и впадали в панику в багажном отделении. Часто их даже не пристегивают. У нас была однажды собачка чихуахуа в клетке, летавшей по всему багажному отделу. Явно была турбулентность, потому что собачье дерьмо было на потолке и по всему отсеку... То, что ему удалось пронести кота в салон, действительно здорово, к черту "Аэрофлот", - пишет сердобольный Эвинд Нордгрен.

Некоторые комментаторы замечают, что кот и вправду тучноват.

"Вот видите? Перекармливание кота ведет к катастрофическим последствиям", - уверяет пользовательница "Твиттера" @CosmeticallyMe.

"Десятикилограммовый кот? Это издевательство над животным. Посадите кота на диету", - вторит юзер @Bikerboots.

Многие, напротив, винят "Аэрофлот" и нечувствительных комментаторов в фэтшейминге животного.

"Это шейминг кота!!! Киске должны разрешить свободно летать первым классом до конца своих девяти жизней из-за публичного унижения, которое она испытала 😉", - уверена Наташа Лоуренс.

"Позор вам, "Аэрофлот"! Виктору надо летать бизнес-классом", - солидарна австралийская колумнистка Рита Панахи.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Galini on Facebook Image caption Виктор все-таки проник в салон "Аэрофлота"

"Так почему те же правила не распространяются на людей??? Полных людей больше, чем полных котов, а некоторые из них на самом деле очень тучные!!" - возмущается Грэм Ларкин.

Меж тем в четверг кот Виктор посетил хоккейный клуб "Адмирал" во Владивостоке, где его принял тренер клуба и бывший нападающий ЦСКА Николай Пронин.

"Тучный кот Виктор, забаненный "Аэрофлотом", говорит в этом интервью, что у него просто кость крупная", - резюмировал одиссею животного московский корреспондент Financial Times Макс Седдон.