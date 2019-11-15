Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex

В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Спустя год Би-би-си ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.

Утром 25 июля 2017 года российская туристка Александра Шевченко зашла в теплое море на одном из пляжей греческого полуострова Халкидики. Поплавав, она обернулась к берегу и увидела, что ее мужа и их двоих маленьких сыновей окружили мужчины в шортах, майках и солнечных очках. Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT.

Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни. Раскромсав компьютер, он выкинул его в море, отправил туда же внешние диски и быстро пошел в сторону отеля.

Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e. В Греции его арестовали по запросу ФБР, вот уже два с половиной года он содержится в тюрьме в Салониках. Винник настаивает, что лишь "консультировал BTC-e".

Правообладатель иллюстрации Yuri Malinov/TASS Image caption Винник в греческом суде после длительной голодовки (его выдачи добиваются Россия, США и Франция)

Мужчина, разбивший ноутбук, - это 39-летний Алексей Билюченко. Он был партнером Винника по бирже BTC-e, скрываясь за ником admin, следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного дела по статье "мошенничество". Копия показаний есть в распоряжении редакции, ее подлинность Би-би-си подтвердили два собеседника, близких к следствию. Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления "К" МВД России.

Два знакомых admin'а по криптобизнесу подтвердили Би-би-си, что его настоящее имя - действительно Алексей Билюченко.

Партнеры по бирже поехали в Грецию в одно время, но для конспирации решили жить в разных ее частях, рассказал admin следствию: от Крита, где остановился Билюченко, до Северной Греции, где отдыхал Винник, - около тысячи километров.

Узнав об аресте партнера от матери Винника, admin уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву. Эти показания косвенно подтверждаются данными системы "Розыск-Магистраль", рассказал источник Би-би-си, имеющий доступ к базам персональных данных: Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а вернулся через столицу 26 июля, хотя ранее купил обратные билеты на август.

Биржа BTC-e к этому времени уже не работала. На момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, утверждает Билюченко в показаниях.

Правообладатель иллюстрации Bitcointalk / TASS Image caption Основатель BTC-e Алексей Билюченко в молодости и предприниматель Константин Малофеев

Би-би-си выяснила, что стало с частью этих цифровых денег и имеет ли отношение к этой истории предприниматель Константин Малофеев, чье имя СМИ часто связывают с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе.

"Красный админ"

В свое время BTC-e была самой популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители стран СНГ, решившие вложиться в загадочные биткоины на фоне постоянных новостей о ярком будущем криптоэкономики. На пике биржа входила в мировую "двадцатку" подобных площадок, ее суточный оборот достигал 66 млн долларов в день. По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.

Криптовалюта - цифровая денежная единица, имеющая наднациональный характер. Самая известная криптовалюта - биткоин, но есть также лайткоины, эфир, монеро. Для их покупки действуют онлайн-криптобиржи, где обычные фиатные деньги (доллары, евро и др.) можно обменять на виртуальные.

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых "дропов"). В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками "Сколково" по имени Алексей и Александр.

Правда, в показаниях admin'а нет никакого "Сколково". Всю свою сознательную жизнь Билюченко живет в Новосибирске. До увлечения криптовалютами он отвечал за информационные технологии в новосибирской торговой сети "Большая Медведица", следует из его показаний и из программы конференции CodeFest-2012.

Билюченко отказался отвечать на вопросы Би-би-си. "В настоящий момент не могу давать какие-либо комментарии по причине того, что прохожу по уголовному делу свидетелем, нахожусь под государственной защитой и ограничен тайной следствия", - написал он в "Телеграм".

В показаниях Билюченко утверждает, что в начале 2010-х на одном из форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник. О том, что это сетевое имя мог использовать Винник, писал ранее и журнал РБК.

Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов отказался передавать вопросы Би-би-си подзащитному, предложив приехать для разговора в Грецию на очередное судебное заседание по экстрадиции (выдачи Винника добиваются США, Россия и Франция).

В 2011 году WME и Билюченко запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей бесхитростное имя BTC-e (BTC - принятое обозначение биткоина). WME отвечал за финансовые операции, Билюченко - за техническую часть, поэтому он взял себе ник admin. В чате биржи ник был окрашен красным, за что пользователи прозвали его "красным админом".

Биржа быстро стала популярной, во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту. На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.

Правообладатель иллюстрации U.S. Law Enforcement Image caption После ареста Винника домен BTC-e был изъят американскими правоохранительными органами, на сайте появилась "заглушка" с соответствующей надписью

Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt.Gox, следует из американского обвинительного заключения.

Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве, утверждает admin в показаниях. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME. Логичным продолжением той встречи стало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который закончился задержанием Винника и бегством Билюченко.

Лопнувший Wex

После того как в июле 2017 года на запястьях Винника защелкнулись наручники, биржа BTC-e перестала работать: сервера находились в США и были арестованы ФБР. Тысячи пользователей биржи паниковали и пытались достучаться до admin'а, требуя вернуть им криптовалюту.

В августе 2017 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin'а в одном из мессенджеров.

Васильев рассказывал Би-би-си, что именно он предложил admin'у запустить BTC-e заново, его слова Билюченко подтверждает в показаниях. BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем - Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

Image caption Дмитрий Васильев более года числился официальным собственником Wex

Клиенты BTC-e составили ядро пользовательской базы новой биржи. В конце 2017 года Wex уже вошла в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял 80 млн долларов. Но затем и Wex ушла в крутое пике. Технически биржа не работает с конца 2018 года, фактически жизнь на ней замерла еще летом этого года. Что случилось с площадкой?

До настоящего момента было известно лишь о смене ее собственников. В начале лета 2018 года официальный собственник сингапурской World Exchange Services Дмитрий Васильев заявил РБК, что намерен продать биржу Wex. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко - бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным "Морячок". Сделка состоялась осенью 2018-го - официальное юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.

Журнал РБК писал, что за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев.

Во время войны в Донбассе "Морячок" был близок к экс-премьеру самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Бородаю. Например, "Морячок" стоял по правую руку от Бородая во время церемонии передачи "черных ящиков" сбитого "Боинга-777" малайзийским властям. Бородай, в свою очередь, до войны трудился советником у Малофеева.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко ("Морячок", слева) участвует в церемонии передачи "черных ящиков" рейса MH-17

Сам Константин Малофеев ранее говорил Би-би-си, что никогда не имел отношения к Wex. Материалы уголовного дела, возбужденного в Новочебоксарске, говорят как минимум о том, что Малофееву могла поступать информация о работе Wex, и с ним мог плотно общаться с Билюченко.

Би-би-си попросила представителя Малофеева о личной встрече с предпринимателем. Но она не состоялась, и все вопросы были заданы письменно.

"Учитывая предвзятый характер вопросов, основанных на сфабрикованных материалах, отвечать на них по существу нет смысла", - последовал ответ.

Голос Малофеева

В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex, рассказали два источника, близких к следствию. Би-би-си удалось ознакомиться с ней.

Голос одного из мужчин очень похож на голос Константина Малофеева. Чтобы проверить, так ли это, Би-би-си отправила запись на экспертизу в петербургское АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов". В качестве образца голоса Малофеева Би-би-си представила отрывки из двух интервью предпринимателя. Фамилия идентифицируемого лица экспертам не называлась.

Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.

На записи разговора о бирже Wex человек с голосом Малофеева называет своего собеседника "Леша". Знакомый admina'а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на "80% уверен", что это Билюченко.

Возможно, запись сделана в июле 2018 года: собеседники обсуждают заметку журнала РБК о намерениях "Морячка" купить биржу, опубликованную 4 июля.

Человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex. "Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex [...] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю".

Media playback is unsupported on your device Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 2

Впрочем, биржу он предлагает закрыть. "В мае я тебе [...] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. [...] Я говорю: "Мне векс не нужен, мы его закрываем". Рухнет он сам, не сам, меня это не касается".

"Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!" - недоумевает человек с голосом admin'а. "Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил", - парирует его собеседник.

Media playback is unsupported on your device Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 1

Роль "Морячка" - экс-бойца ДНР Дмитрия Хавченко, купившего Wex, - в делах биржи, судя по разговору, лишь номинальная. "Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок", - говорит человек с голосом Малофеева.

Media playback is unsupported on your device Человек с голосом Константина Малофеева. Часть 3

Би-би-си удалось найти документальные подтверждения фактам, которые упоминаются на этой записи.

Государственная криптобиржа

В показаниях следствию Алексей Билюченко подробно излагает свою версию событий, которые привели его к знакомству с Константином Малофеевым.

По его словам, с предпринимателем его свел упоминавшийся ранее адвокат Тимофей Мусатов. Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за "административным ресурсом", следует из протокола его допроса. Васильев подтвердил Би-би-си подлинность своих показаний, имеющихся в распоряжении редакции.

Мусатов отказался комментировать слова Билюченко и Васильева. Летом 2018 года адвокат говорил РБК, что Васильев действительно "искал поддержку сильных мира сего" и в итоге "нашел ее", но не подтверждал, что знакомил Васильева с Малофеевым.

Мусатов хорошо знаком с предпринимательницей Натальей Касперской и ее мужем Игорем Ашмановым, известными своими консервативными взглядами на развитие IT-отрасли. Один из создателей лиги Константин Малофеев также любит порассуждать на этом форуме про необходимость создания "мобилизационного Рунета".

Если верить показаниям admin'а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Стенд Vladex на ВЭФ-2018

В распоряжении Би-би-си есть копия документа, озаглавленного "Меморандум о взаимопонимании" и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта сформулирована витиевато - построение во Владивостоке "на базе существующей биржи (Wex - прим. Би-би-си) новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации".

В марте 2018-го во Владивостоке была зарегистрирована компания "Владэкс", 99% в которой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева.

Кирилл Малофеев заявил, что его компания не имеет никакого отношения к проекту криптобиржи Vladex, а такого человека, как admin Алексей Билюченко, он не знает. Впоследствии корреспондент Би-би-си попросил его уточнить, почему почтовый адрес на сайте Vladex совпадает с юридическим адресом ООО "Владэкс". Малофеев-младший отправил в пресс-службу компании своего отца.

В записанном разговоре человек с голосом Малофеева-старшего несколько раз упоминает Vladex и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании "белого и пушистого сервиса".

"Так у нас же вроде была подписанная бумага?" - спрашивает человек с голосом admin'а. "У нас была подписанная бумага о рассмотреть. А сейчас будет уже конкретная бумага", - отвечает человек с голосом Малофеева, добавляя, что на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) у Vladex'а будет свой стенд.

Так и случилось: на ВЭФе, который прошел во Владивостоке в сентябре 2018 года, у Vladex был стенд со столиками для переговоров, девизом Flagship of the Digital Economy ("Флагман цифровой экономики") и шоколадками в виде "золотых токенов" проекта. Тогдашний советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал о проекте на сессии о цифровизации экономики. Он заявил, что Vladex создается "в соответствии с поручением нашего главы государства", лично раздал участникам сессии те самые шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы - Антоном и Евгением.

Правообладатель иллюстрации Григоров Гавриил/TASS Image caption Константин Малофеев и экс-советник президента РФ Сергей Глазьев на саммите "Россия - Африка"

Вероятно, Антон - это 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Он обозначен как "автор проекта инвестиционной системы Vladex" на сайте Ассоциации менеджеров России, в которой возглавляет комитет по информационным технологиям, Немкин - бизнес-партнер московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова. Последний, в свою очередь, вместе с Малофеевым владел провайдером мобильного контента Nikita, писал РБК.

На фотографии, выложенной Антоном Немкиным "ВКонтакте" с "полей" ВЭФ, он стоит вместе с Жулановым и Глазьевым.

Правообладатель иллюстрации Росконгресс Image caption IT-предприниматель Антон Немкин утверждает, что "не имеет никакого отношения к господину Билюченко"

Корреспондент Би-би-си в письменной беседе во "ВКонтакте" пять раз спросил Немкина, знаком ли он с Билюченко. Однако IT-предприниматель во всех случаях проигнорировал вопрос. Его PR-помощник на аналогичный вопрос ответил, что "Антон Немкин не имеет никакого отношения ни к господину Билюченко, ни к его профессиональной деятельности".

Беседы на Лубянке

Некий "Антон" постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин - ему admin должен отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.

"А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так - ФСБ обещать и не делать?" - говорит человек с голосом Малофеева.

О каких обещаниях "Антону" и ФСБ может идти речь? В показаниях Билюченко подробно излагает свою версию.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Торгово-деловой центр "Новинский пассаж"

В конце апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в очередной раз приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева в "Новинском пассаже" на Садовом кольце. На тот момент его основной проект - Wex - вполне успешно работал, хоть и потерял позицию в топ-20 самых популярных криптобирж мира.

На этой встрече уже не обсуждались перспективы биржи Vladex, вместо этого "Антон" предложил Билюченко отдать "холодные кошельки" - флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине "золотые" флешки admin всегда носил с собой.

Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c сопровождающими ждали два с половиной часа, после чего "Антон" завел его в комнату, в который были несколько людей в штатском. Билюченко утверждает, что эти люди в течение 40 минут задавали вопросы по работе Wex.

На этом поездки по Москве не закончились. "Антон" увез admin'а в элитный отель Lotte на Новинском бульваре, где Билюченко провел ночь под охраной. Причем один их охранников якобы хотел остаться с Алексеем в той же комнате, и только после его возмущения взял стул и сел у входа в номер.

На следующий день, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в "Новинский пассаж". Там, утверждает admin, "Антон" якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в "фонд ФСБ России".

Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, "опасаясь за свою жизнь", Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в офис рядом с отелем и предложили показать баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который длился около 12 часов.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Отель Lotte на Новинском бульваре

Увиденное на экране не могло не впечатлить: на Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов, говорит Билюченко в показаниях. Как минимум часть этих денег принадлежали клиентам Wex.

По словам Билюченко, "Антон" сказал, что для подготовки к переводу средств потребуется около двух недель. Близкий к следствию собеседник предполагает, что на тот момент у собеседников Билюченко просто еще не было собственных криптокошельков.

Билюченко увезли в аэропорт, откуда admin улетел в Новосибирск, что подтверждается данными системы "Розыск-Магистраль": на его имя были взяты два билета из Москвы - на 26 и на 27 апреля.

Спустя две недели, в середине мая, Билюченко вернулся в столицу по просьбе "Антона". Все в том же "Новинском пассаже" "Антон" якобы потребовал от admin'а, чтобы он перевел всю криптовалюту на новые кошельки. Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск. В "Розыск-Магистрали" отражено, что на 15 мая у Билюченко было два купленных билета до Москвы и - вероятно, на всякий случай - три обратных, на 17-е, 18-е и 19-е числа.

Показания admin'а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно 350 млн долларов.

Криптоследы

Билюченко утверждает, что и после перевода криптовалюты давление на него не прекратилось.

Как следует из его показаний, в середине июля он в очередной раз прилетел в Москву на встречу с Малофеевым, и вновь из "Новинского пассажа" отправился на разговор в ФСБ (июльские перелеты Билюченко подтверждаются данными системы "Розыск-Магистраль").

Возможно, тогда и была сделана запись разговора двух мужчин, которая есть у Би-би-си: в конце разговора человек с голосом Малофеева сообщает, что должен отъехать на час, на что предположительно admin отвечает, что ему еще нужно ехать "на Лубянку".

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Приемная ФСБ на Кузнецком мосту в Москве

На этот раз в приемной на Кузнецком мосту с Билюченко беседовали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ с именами "Игорь" и "Григорий", следует из показаний Алексея. Беседа длилась пять часов, речь шла о том, что admin должен отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.

"Базу сдать все равно придется. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. [...] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. [...] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь "Аль-Каиду" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России. - Би-би-си), Навального?"

После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, куда, по его словам, через несколько дней прибыли все те же "Игорь" и "Григорий", которые провели обыск и изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители.

На них хранится информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex, рассказывает собеседник, близкий к следствию: завладев физическими носителями, проводившие обыск люди якобы не смогли получить ключей для дешифровки.

Image caption С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся

По утверждению одного из источников, близких к следствию, возможное участие чекистов в переговорах с Билюченко изучали в управлении "М" ФСБ, которое отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы.

Как рассказал Би-би-си собеседник, близкий к ФСБ, назначить встречу в приемной на Кузнецком мосту может любой действующий сотрудник службы: сделать это достаточно легко, вопрос согласовывается на уровне начальника отдела,

"Если сотрудники [ФСБ] участвовали в какой-то незаконной операции, то это позорная история. Видимо, решили, что деньги левые", - комментирует показания Билюченко собеседник Би-би-си.

В ФСБ и МВД не ответили на запросы Би-би-си.

Если предположить, что версия Билюченко правдивая, то что можно сделать с криптовалютой на сумму в 450 млн долларов? В день в Москве можно обналичить "крипты" на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен. "При падении на 1% можно и больше", - говорит он.

Тотальное сомнение

Поможет ли открытие уголовного дела по статье "мошенничество" клиентам Wex вернуть хотя бы какую-то часть своих криптоактивов?

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин говорит, что при строгом подходе к уголовному кодексу криптовалюта не соответствует критериям имущества, которое может быть предметом хищения. Правда, по его мнению, неправомерное завладение криптовалютой можно квалифицировать как подготовку к дальнейшему хищению денежных средств, на которые можно обменять биткоины, эфир и другие виртуальные валюты.

Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой "мошеннических действий с целью завладения активами биржи".

Экс-боец ДНР "Морячок", Дмитрий Хавченко, на дочь которого записано юрлицо рухнувшего Wex, во всем винит как раз admin'а. Как следует из показаний Билюченко, весной 2019 года "Морячок" в сопровождении охраны даже приезжал к его дому в Новосибирске. Это подтвердил Би-би-си и сам Хавченко. Но личного разговора не состоялось: Билюченко и Хавченко поговорили по телефону.

По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко. "Фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было", - заявил "Морячок" Би-би-си. Его люди, по его словам, по-прежнему ищут следы криптоактивов Wex в Новосибирске.

Отчаявшиеся клиенты Wex в профильных чатах бесконечно обсуждают, с кого же теперь "держать спрос". Как говорит представитель инициативной группы пользователей биржи Александр Терентьев, "сначала нужно прояснить детали по транзакциям и сложить картину в голове. До конца никто не верит ни админу, ни тем более Хавченко".

Экспертизу записи двухчасового разговора о судьбе биржи Wex для Би-би-си делало АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов". Ранее эта лаборатория занималась восстановлением магнитных фонограмм с АПЛ "Курск" и диагностикой аутентичности фонограмм с разбившегося под Смоленском Ту-154 с президентом Польши на борту.

Эксперт - Полина Зубова - ранее работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы минюста.

По оценке лаборатории, качество основной записи в целом удовлетворительное, разборчивость речи "практически полная". Главный вывод: речь на сравниваемых записях принадлежит одному и тому же человеку. Так, например, говорящие имеют одну и ту же высоту и силу голоса, стиль и высоту артикуляции, одинаковую специфику произнесения отдельных групп гласных и согласных.

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