Эксперт: фитопрепараты при раке скорее вредят

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Раковым больным стоит сообщать врачу о приеме в лечебных целях альтернативных растительных средств, потому что эти средства могут осложнить лечение, предупреждают эксперты.

Чеснок, имбирь, экстракт из дерева гинкго и многие другие подобные средства могут, например, замедлить лечение язв на коже, которые иногда образуются при распространении рака молочной железы.

Нет никаких доказательств того, что кремы или лекарства на растительной основе, так называемые фитопрепараты, действительно помогают победить онкологические заболевания, сообщила на конференции по борьбе с раком профессор Мария Жоао Кардосо, ведущий хирург лиссабонского онкоцентра Фонда Шампалимо.

Если вы сомневаетесь, лучше не принимать никаких фитосредств, добавила она.

"Врачам нужно проявлять больше инициативы - спрашивать пациентов, что еще они принимают помимо того, что им прописывают для борьбы с раком", - отметила Мария Кардосо в беседе с Би-би-си.

Особенно это важно для пациентов, чье заболевание затрагивает кожу и распространяется по ней. Это происходит в одном из пяти случаев рака груди и иногда при других видах рака.

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Опасность в том, что некоторые из этих продуктов могут создать помехи для гормонотерапии или химиотерапии, а некоторые замедляют процесс свертывания крови.

К последним доктор отнесла препараты на основе следующих растений:

Сверция (трипутник)

Пижма

Гинкго

Женьшень

Боярышник

Конский каштан

Куркума

Не навреди

Неудивительно, что больные ищут альтернативы традиционному лечению рака, отмечает профессор, но такие пациенты, подчеркивает врач, должны знать, что часто это приносит больше вреда, чем пользы.

"Важно помнить основной принцип медицины: не навреди", - напоминает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грейпфрутовый сок может повлиять на энзимы, которые расщепляют в организме противораковые препараты

Британский центр изучения рака также предупреждает, что фитотерапия может помешать работе традиционных лекарств.

Более того, при лечении нужно избегать некоторых видов пищи, например, грейпфрутов и апельсинов - они влияют на то, как организм усваивает лекарства.

Профессор Кардосо отметила, что на качество жизни пациента могут положительно повлиять другие виды терапии, например, йога или акупунктура.