Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лесные пожары в Новом Южном Уэльсе, Австралия

Австралия уже несколько дней борется с лесными пожарами. Эксперты предупреждают, что есть опасность возникновения так называемых пирокумулятивных облаков, которые иногда называют "огненным штормом" или "огненной бурей".

Это гигантское быстро движущееся пламя развивает такую силу, что способно создавать собственные погодные явления, похожие на грозу. И когда это случается, потушить огонь невозможно.

Как образуется "огненная буря"?

При определенных условиях в воздухе и на земле лесные пожары могут стать до такой степени интенсивными и двигаться через обширные территории с такой энергией, что в небе над ними образуется буря.

Обычно пламя лесных пожаров разносит ветер, но если оно очень сильное, то воздушные потоки не могут развеять дым. В результате образуется вертикальный столб, который может подниматься в небо на высоту до 15 км.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пирокумулятивное облако в небе над Калифорнией в 2018 году

Этот дымовой столб поднимает в небо жар и влагу. Достигая стратосферы, он может конденсироваться, в результате чего образуются облака.

"Пирокумулятивное облако - это, коротко говоря, грозовая туча в столбе огня", - говорит доцент Джейсон Шарплз, эксперт по пожарам из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW).

Пирокумулятивные облака могут появляться не только вследствие лесных пожаров, но и из-за вулканической активности.

Можно ли потушить такой пожар?

Пламя, над которым бушует такой шторм, бывает большим, быстро распространяющимся и очень опасным. Турбулентные потоки воздуха могут разносить сполохи огня вокруг себя. Иногда там возникают и молнии, которые тоже могут привести к возгоранию леса.

"Это означает, что пламя настолько велико, что способно возобладать над любыми другими погодными условиями", - объясняет климатолог из Университета Нового Южного Уэльса Джейсон Эванс.

Дождя в такой грозе нет. Зато буря всасывает множество тлеющей золы и разбрасывает ее во все стороны, отчего площадь пожара стремительно увеличивается, создавая многочисленные очаги возгорания. Пожар становится непредсказуемым и не поддающимся ликвидации.

"Во время основательной грозы дождь льет сразу со всех сторон, - говорит Джейсон Эванс. - Теперь представьте, что вместо дождя летят тлеющие угли".

Пожарные службы Нового Южного Уэльса уже сообщали, что на этой неделе угли улетали на расстояние до 30 км вперед от огневого фронта - это втрое дальше обычного.

"На этой стадии пламя практически неуправляемо. Единственный способ - убраться с его пути", - говорит доцент Эванс. Пожарные бессильны против этого мощного и непредсказуемого природного явления, однако подобные пожары гаснут сами по себе, когда покидают лесистую местность или лишаются иного горючего.

Правообладатель иллюстрации RANDALL BACON Image caption "Огненная буря" в штате Виктория, 2014

Стали ли они происходить чаще?

Лесные пожары в Новом Южном Уэльсе разгорелись с новой силой в прошлую пятницу. Согласно сообщениям, над одним из очагов начали формироваться пирокумулятивные облака. Во вторник специалисты заподозрили, что один из очагов усиливается до уровня огненной бури, и они забили тревогу. Однако в тот раз беда миновала.

Подобное явление считается достаточно редким, однако они стало возникать все чаще в последние годы. Один из самых известных случаев произошел 10 лет назад: тогда в Австралии из-за пожаров погибли 173 человека. 7 февраля 2009 года в этой стране получило название "Черной субботы".

Всего эксперты с 2001 года насчитали около 60 случаев появления огненных бурь. Месяцем-рекордсменом стал март 2019 года, когда в штате Виктория насчитали 18 случаев этого явления. Они также наблюдались в 2003 году при пожарах в Канберре: там местные жители наблюдали феномен огненного торнадо.

"Частота этих явлений растет бешеными темпами", - тревожится Джейсон Эванс.

Наиболее благоприятные условия для образования огненных бурь - это жара, сильные ветры и низкая влажность. Наличие засухи повышает вероятность возникновения этого феномена.

Некоторые ученые предсказывают, что изменения климата могут повысить частоту подобных природных явлений.