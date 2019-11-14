$1,642 за пост в "Инстаграме". Сколько зарабатывают инфлюенсеры в 2019 году

Правообладатель иллюстрации Axelle/Bauer-Griffin Image caption Кайли Дженнер - самый дорогой ифлюенсер Инстаграма в 2019 году

Заработки соцсетевых инфлюенсеров в последние годы растут с космической скоростью. Это подтверждает исследование, проведенное маркетинговой компанией Izea. Средняя цена одного платного поста в Инстаграме выросла со 134 долларов в 2014 году до 1,642 долларов в 2019-м, и бренды по всему миру охотно платят эти деньги.

Исследователи изучили платный контент в "Фейсбуке", "Ютубе", "Инстаграме" и на некоторых других платформах и присмотрелись к тому, как менялись цены на него с 2014 по 2019 год. В поле их изучения попали как микроинфлюенсеры (пользователи, у которых менее 100 тыс. подписчиков), так и звезды соцсетей. Оказалось, что и те, и другие стали зарабатывать приличные для своего уровня деньги.

Вот некоторые цифры из этого доклада:

средняя стоимость платного фото в "Инстаграме" только с 2018 по 2019 год выросла на 44%;

средняя цена оплаченного поста составляла $7,39 в 2006 году, $407 в 2014 году и $1,442 в 2019 году (за 13 лет она выросла в 195 раз);

самые высокие расценки в 2019 у инфлюенсеров - на видео в "Ютубе". Пост на этой платформе стоит в среднем $6,700 - в четыре раза дороже ближайшего конкурирующего формата ("Инстаграм", $1,642 за пост);

средняя стоимость платного поста в "Фейсбуке" выросла с 2014 по 2019 год с $8 до $395;

пост в "Твиттере" поднялся в цене за тот же период c $29 до $422.

Специалисты из маркетинговой компании Socialbakers считают, что компании будут продолжать вкладывать деньги в продвижение своих товаров и услуг через соцсети. По их подсчетам, количество платных постов, сделанных инфлюенсерами в соцсетях, за последний год выросло на 150%.

В Socialbakers полагают, что в 2020 году объем этого рынка в мире превысит $10 млрд.

Самые дорогие инфлюенсеры в "Инстаграме"...

Считается, что в 2019 году самым дорогим инфлюенсером в "Инстаграме" была Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян.

Согласно исследованию Hopper HQ Instagram Rich List, которое вышло летом 2019 года, у нее 151 млн подписчиков, и ей в 2019 году платили $1,2 млн за пост.

Футболист Криштиану Роналду с $975,000 за пост занимает второе место, несмотря на то что по числу подписчиков он в "Инстаграме" чемпион (у него их 189 млн).

Американская певица Ариана Гранде (166 млн подписчиков) занимает третье место и получает $966,000 за один рекламный пост.

Сама Ким Кардашьян занимает, согласно тому же исследованию, скромное четвертое место ($910,000 за пост, 151 млн подписчиков).

...и "Ютубе"

Список самых богатых блогеров "Ютуба" за 2018 год составил журнал Forbes. Первое место в нем занял 7-летний обозреватель игрушек Райан (канал Ryan ToysReview, 22,5 млн подписчиков). По подсчетам издания, он (а точнее, его родители) зарабатывает $22 млн в год.

На втором месте - актер и музыкант Джейк Пол из Лос-Анджелеса (19.7 млн подписчиков, $21,5 млн в год).

На третьем месте - спортивно-развлекательный канал Dude Perfect (47,2 млн подписчиков, $20 млн в год), который ведут пять парней из университета Техаса.