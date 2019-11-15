"Лезут через форточку". Как Виктора Садовничего хотят навечно оставить ректором МГУ

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Ректор главного российского университета - МГУ имени Ломоносова - 80-летний Виктор Садовничий получит возможность оставаться в своей должности неограниченное время. Депутаты Госдумы с нарушением регламента внесли поправку, благодаря которой Садовничий может быть назначен ректором МГУ в седьмой раз.

Комитет Госдумы по образованию и науке в четверг одобрил для принятия во втором чтении поправку, которая позволит президенту Владимиру Путину переназначать ректоров МГУ им. Ломоносова и СПбГУ неограниченное число раз.

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ истекают через месяц - 20 декабря. Но если 60-летний ректор СПбГУ Николай Кропачев по действующему законодательству еще мог быть переназначен на новый срок, то 80-летнему ректору МГУ Виктору Садовничему сейчас закон этого не позволяет по возрасту.

Но благодаря поправке, которую в четверг рекомендовал к принятию комитет Госдумы, возможность быть переназначенным у него появится. Русская служба Би-би-си разбиралась, как власти придумали лазейку для действующего ректора МГУ.

Что говорит закон

Правила назначения ректоров МГУ и СПбГУ прописаны в специальном законе, в котором установлен особый статус этих вузов - закон "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", а также в Трудовом кодексе.

По закону ректоров обоих университетов назначает и освобождает от должности своим указом президент. Срок каждого контракта - пять лет. Закон позволяет переназначать ректоров на новый срок, однако когда они достигают предельного возраста, их полномочия могут быть продлены только дважды. Предельный возраст для ректоров всех российских государственных вузов установлен в Трудовом кодексе и составляет 65 лет.

Садовничий впервые был избран ректором в 1992 году, переизбирался коллективом в 1996, 2001 и 2005 годах. В 2009 году Садовничему было 70 лет и он уже достиг предельного возраста для ректоров. Однако по инициативе экс-президента Дмитрия Медведева был принят закон об особом статусе МГУ и СПбГУ, который упразднил выборы ректоров этих вузов. По новой процедуре Медведев назначил Садовничего ректором МГУ, несмотря на то, что он уже тогда был старше предельного возраста.

Маленькая неожиданная поправка

Поправка, которую неожиданно внесли и одобрили 14 ноября на комитете Госдумы по науке и образованию, очень короткая: из части 6 статьи 2 закона об особом статусе (там прописано, что по достижении предельного возраста ректоры МГУ и СПбГУ могут быть переназначены только дважды) исключается слово "дважды". Текст законопроекта ко второму чтению не опубликован в думской базе по состоянию на утро пятницы.

Эта поправка была внесена в комитет всего за день до его заседания, сообщили Би-би-си в пресс-службе комитета. В таблице поправок она самая последняя - под номером 33. Само заседание комитета, судя по информации на его сайте, тоже было назначено срочно лишь накануне, в среду.

Авторы поправки - статусные парламентарии из нескольких фракций. Это вице-спикеры Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ), а также лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

Второе чтение законопроекта состоится 20 ноября.

Правообладатель иллюстрации Исакова Анна Image caption Вице-спикеры Госдумы Жуков и Мельников - соавторы "поправки Садовничего"

Инициатива выпускников

"Поправку внесли выдающиеся выпускники МГУ, они самоорганизовались, это их инициатива" - сказал Би-би-си зампредседателя комитета по науке Борис Чернышов (ЛДПР).

На вопрос, почему поправку внесли только накануне заседания и консультировались ли авторы поправки с администрацией президента и с самим Садовничим, Чернышов ответил, что у него нет информации об этом.

Вице-спикер Иван Мельников (КПРФ) передал через своего помощника, что в разработке поправки он участия не принимал, а просто поддержал ее. "Я всегда придерживался позиции, что в научно-образовательной сфере иметь жесткие формальные возрастные ограничители не продуктивно", - передал Мельников. По его словам, несмотря на возраст, Садовничий принимает "самое активное участие в огромном числе мероприятий, и ни разу не возникало сомнений в его возможностях и дальше активно и полезно работать".

Представитель Александра Жукова попросила обращаться за комментариями в комитет, с председателем комитета по науке Вячеславом Никоновым Би-би-си связаться не удалось.

"Такова практика, к сожалению"

Для рассмотрения поправки потребовалось специальное заседание комитета. Это было единственное, что там обсуждали.

В первоначальном варианте комитет планировал рассмотреть изменения в федеральный закон об образовании: ввести понятие практической подготовки студентов профессиональных и высших учебных заведений. В первом чтении документ был принят в июле 2019 года. Но на деле в последний момент комитет обсуждал поправку совсем в другой закон - об особом статусе МГУ и СПбГУ.

По регламенту Госдумы в первом чтении утверждается концепция законопроекта, которая в дальнейшем не должна меняться и переписываться до неузнаваемости, напоминает политолог Екатерина Шульман.

"Нельзя прибавлять к законопроекту, принятому в первом чтении, что-то совсем новое. Но проблема в том, что на практике если профильный комитет считает, что это одна тема и что вносимые изменения требуют изменений также в какие-то другие законодательные акты, то трудно будет доказать, что это нарушение регламента. Если бы у нас в Думе была настоящая оппозиция, она могла бы это оспорить, но таких людей нет, поэтому, как любят говорить в Думе, "палата может принять любое решение", - говорит Шульман.

"Никаких нарушений регламента нет. Все депутаты комитета были ознакомлены с этой поправкой", - уверяет зампредседателя комитета Чернышов (ЛДПР).

Однако первый зампред комитета Олег Смолин (КПРФ) сказал Би-би-си, что поправка появилась в спешке и была внесена в законопроект, который к правилам назначения ректоров отношения не имеет. "Такова практика, к сожалению. Если бы такую поправку предложили депутаты от оппозиции, нам бы сказали, что она противоречит концепции законопроекта. Что дозволено Юпитеру, того не дозволено быку", - сетует Смолин.

По его словам, изначальный законопроект шел своим чередом, а потом его внезапно решили принять ускоренно. "Заседание комитета на четверг не планировалось заранее, его назначили вчера-позавчера. Это значит, что власти хотели, чтобы поправки были приняты быстрее", - сказал Смолин. Поправка, скорее всего, была инициирована либо администрацией президента, либо правительством, считает он.

По словам Шульман, тот способ, которым предлагается изменить правила назначения ректоров МГУ и СПбГУ - это "старая думская хитрость с внесением чего-то, к чему не хочется привлекать много внимания, как поправку ко второму чтению другого законопроекта".

Похожая схема была с "законом Димы Яковлева", который запретил иностранцам усыновлять российских детей. По словам Шульман, изначально этот законопроект был посвящён другой теме, а не усыновлению. "Тогда тоже сперва хотели, чтобы тихо прошло, но не получилось", - вспоминает Шульман.

Авторы поправки - высокопоставленные депутаты, поэтому, скорее всего, она будет принята, считает Шульман. "Но удивительно, что такие люди - два вице-спикера, лидер фракции и председатель комитета - действуют таким обходным путем. Если бы они тем же составом внесли проект закона, он был бы принят, им никто слова поперек не скажет. Почему они лезут в форточку, когда они могут пройти в дверь, малопонятно", - недоумевает политолог.

Правообладатель иллюстрации TASS/MIKHAIL METZEL Image caption В апреле Путин наградил Садовничего орденом "За заслуги перед Отечеством I степени"

Незаменимый ректор

Садовничий руководит МГУ уже 27 лет; в истории современной России ректор главного российского вуза не менялся никогда. В этом году истекает его шестой срок на этом посту. СМИ прочили ему должность президента МГУ, которая была введена в 2008 году, но с тех пор вакантна, а также руководящую должность в научно-технологической долине МГУ.

Еще летом этого года собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента и к руководству МГУ, уверяли, что законодательство под Садовничего меняться не будет. Собеседник, близкий к Кремлю, говорил, что летом списка кандидатур на пост ректора МГУ не было и это была "головная боль". Сейчас, по его словам, готового решения тоже нет, но "равновеликой Садовничему фигуры просто не найти".

Сам Садовничий в марте этого года предлагал повысить предельный возраст для замещения должности ректора до 70 лет.

Такой законопроект даже был подготовлен российскими сенаторами в июне этого года. Однако правительство дало на него отрицательный отзыв.

В апреле Путин наградил Садовничего орденом "За заслуги перед Отечеством I степени". В мае Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию под руководством Садовничего. Тихонову называли младшей дочерью Путина агентства Рейтер и Блумберг, собеседники Би-би-си подтверждали это.

Тихонова руководит компанией "Иннопрактика", которая занимается самым важным проектом МГУ - созданием научно-технологической долины. Стоимость проекта сейчас оценивается в 110-120 млрд рублей, рассказал Би-би-си собеседник в МГУ.

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Этот проект Садовничий обсуждал с Путиным на встрече, которая состоялась за два месяца до истечения его полномочий - в конце октября. Там Садовничий объявил, что 19 ноября будет заложен "камень в фундамент" долины МГУ, а ее строительство начнется с 2020 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли на этой встрече отставка ректора, заявил: "Обсуждались планы дальнейшего развития МГУ. Садовничий продолжает руководить университетом".

Скорее всего, на скорость принятия поправки, которая позволит переназначить Садовничего, повлияла его недавняя встреча с Путиным, считает политолог Шульман.

В долгосрочной перспективе от этой поправки скорее выиграет не Садовничий, а ректор СПбГУ Николай Кропачев, который значительно моложе, считает первый зампредседателя комитета по науке Олег Смолин (КПРФ). Но кроме того, по мнению Смолина, поправка может быть принята под будущего ректора МГУ, который будет значительно младше Садовничего. "В декабре Садовничего могут переназначить, а через какое-то время назначить кого-то другого, кто будет моложе. А чем моложе тот, кто займет его место, тем более ему выгодна эта поправка. Учитывая подковерную борьбу за пост ректора МГУ, это очень может быть", - говорит Смолин.

Сам Садовничий вечером в четверг заявил Интерфаксу, что решение вопроса, останется ли он ректором МГУ на следующий срок, "за президентом страны". "Решения пока нет. Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока", - сказал Садовничий.

Пресс-секретарь президента Песков и пресс-секретарь Садовничего не ответили на сообщения корреспондента Би-би-си.

При участии Елизаветы Фохт.