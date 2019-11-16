Кто синхронизирует галактики и как клыкастый олень размером с кролика доказал, что не вымер

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Невидимка, который синхронизирует отдаленные галактики

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Галактики, удаленные от друг от друга на миллионы световых лет, могут быть связаны невидимой сетью гигантских межгалактических структур, и эта невидимая сила заставляет их синхронизироваться - способом, который астрофизики пока затрудняются объяснить.

Это открытие может заставить нас переосмыслить наше понимание Вселенной.

"Наблюдаемое явление просто обязано быть каким-то образом связанным с масштабными космическими структурами, потому что иначе галактики, разделенные шестью мегапарсеками (около 20 млн световых лет), не могут напрямую взаимодействовать друг с другом", - рассказал порталу Vice сотрудник Корейского института астрономии и космических наук Джун Хьеп Ли.

Астрономы и раньше наблюдали синхронное движение галактик. Сам Ли в недавно опубликованной работе подробно описал сотни галактик, которые с точностью повторяют движения друг друга, хотя их разделяют миллионы световых лет.

В другой работе, опубликованной научным изданием Astronomy and Astrophysics еще в 2014 году, описывались сверхмассивные черные дыры, которые также были взаимно ориентированы, хотя находились друг от друга на расстоянии миллиардов световых лет.

Взаимная ориентация и синхронизация движения древних звезд не противоречит современным принципам космологии, однако астрономы озадачены масштабом и удаленность вновь обнаруженной синхронизации.

Впрочем, для выводов им понадобится куда больше информации, чем та, которой они сейчас располагают.

Инструментальная музыка способна снизить нагрузку на сердце, которую вызывает стресс от вождения автомобиля

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Стресс при вождении считается важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Но стресс этот - а вместе с ним и риск сердечного приступа - можно без труда снизить.

Как выяснила группа исследователей из Бразилии, Великобритании и Италии под руководством Витора Валенти из Университета Сан-Паулу, таким лекарством может стать инструментальная музыка.

Для эксперимента были отобраны пять девушек в возрасте от 18 до 23 лет с небольшим водительским стажем, садившиеся за руль не чаще 1-2 раз в неделю. Свой выбор Валенти объясняет тем, что опытные водители лучше умеют справляться со стрессом, а это нарушит чистоту эксперимента.

В первый день девушек отправили в поездку на оживленную магистраль на 20 минут в час пик - и никакую музыку не включали.

На следующий день все повторилось, только на этот раз им включили диск с инструментальной музыкой. При этом для усиления стресса испытуемым дали чужие, непривычные автомобили.

Нагрузка на сердце замерялась с помощью датчиков, закрепленных у девушек на груди. В результате выяснилось, что при прослушивании музыки уровень стресса был ниже.

"Но почему среди испытуемых были только девушки?" - удивитесь вы. Дело в том, что для чистоты эксперимента ученые хотели исключить влияние половых гормонов.

"Если бы участие вместе с женщинами принимали и мужчины, и мы обнаружили бы сильные разночтения в показаниях между двумя группами, то виной тому могли бы быть женские половые гормоны", - объясняет Валенти.

Как нейроны помогают нам отыскать нужное воспоминание

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Нейробиологи обнаружили интересный аспект работы нашей памяти. Оказывается, когда мозгу требуется информация, связанная с каким-то определенным местом, индивидуальные нейроны способны вызвать нужные и очень конкретные воспоминания.

"К примеру, если человека просят порекомендовать туристические достопримечательности в городе, где он часто бывал, он может выборочно вызвать память об одних и тех же местах, которые он посещал во время разных поездок", - объясняет одни из авторов исследования, в котором принимали участие сотрудники целого ряда американских университетов.

К такому выводу ученые пришли, исследовав индивидуальные нейроны (их назвали "ячейками памяти") у 19 пациентов, которым сделали операцию на мозге по удалению очага эпилепсии.

Пациенты выполняли тест на пространственное запоминание, в ходе которого они двигались по определенному маршруту в виртуальной реальности и по ходу нажимали кнопку, когда видели определенные предметы.

В той части задания, где нужно было задействовать память, исследователи просили участников эксперимента вновь пройти по виртуальному маршруту - и указать места, откуда были удалены находившиеся там ранее предметы.

Изучая медиальную височную долю, и в частности энторинальную кору, исследователи обнаружили, что эти ячейки памяти имеют привязку к конкретному месту и могут вызвать связанную с ним информацию, которую необходимо вспомнить испытуемым.

"Наш опыт демонстрирует, что нейроны в мозгу человека работают наподобие виртуальных отметок в Google maps, которые мы ставим на карте в места, связанные с важными для вас событиями, - объясняет специалист в области биомедицинской инженерии Колумбийского университета Салман Касим. - Это открытие потенциально может объяснить механизм нашей способности выборочно вспоминать события из прошлого и показывает, как эти воспоминания влияют на пространственную карту в нашей голове".

Олень-мышь: без рогов, но с клыками

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Кто этот зверь? Мышь-переросток, странный кролик? Нет, это настоящий олень, только крошечный и очень редкий.

Небольшую группу (слово стадо к ним как-то не очень походит) этих оленей удалось заснять с помощью фотоловушки в горном лесу Вьетнама.

Это вид Tragulus versicolor, и он столь редок, что устоявшегося названия на русском языке для него не существует. Это самое маленькое в мире копытное животное из семейства оленьковых и рода азиатских оленьков. Их еще называют оленями-мышами.

Характерная особенность оленьков - крупные резцы, которые напоминают клыки и растут всю жизнь. Они заменяют самцам рога во время сражений за территорию и самок.

Впервые этот вид был описан в начале ХХ века, а потом еще раз - в 1990 году, когда охотник, застреливший этого оленя, отдал тушку ученым. После этого оленек пропал из виду, и даже были опасения, что он вымер.

Однако исследователи из Организации по сохранению дикой природы (GWC) смогли за пять месяцев сделать 275 фотографий этих животных и буквально вернуть их из небытия.

Ученые надеются, что теперь во Вьетнаме примут меру по охране этого редкого вида, на который браконьеры охотятся с помощью капканов из проволочной петли.