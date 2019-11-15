Венецию затопило еще сильнее. Площадь Сан-Марко закрыта. Фотографии
В Венеции - новый подъем уровня воды. К 11:26 по местному времени (13:26 мск) ее уровень достиг 154 сантиметров при критической отметке в 130 сантиметров.
Накануне итальянское правительство ввело в Венеции режим чрезвычайного положения. Ущерб, нанесенный городу, пока не оценен.
Во вторник, 12 ноября, уровень воды в Венеции поднимался еще выше - до отметки в 187 сантиметров. Выше этого значения вода в городе поднималась лишь однажды за всю историю наблюдений - в 1966 году она достигла 194 сантиметров.
В пятницу мэр Венеции Луиджи Бруньяро распорядился закрыть доступ к центральной городской площади Сан-Марко. Вода проникла в крипту расположенного на площади кафедрального собора Святого Марка IX века.
Из-за наводнения в городе закрыты музеи, в том числе Дворец Дожей.
"Ситуация драматическая, мы просим правительство помочь нам. Мы заплатим высокую цену. Все это последствия изменений климата", - писал мэр в "Твиттере".
Итальянский политик Андреа Занони рассказал у себя в "Фейсбуке", что через две минуты после того, как региональный парламент принял решение не выделять бюджетные деньги на борьбу с изменением климата, в здание начала прибывать вода.
После введения чрезвычайного положения власти Венеции приняли решение закрыть город для круизных лайнеров на шесть дней, до 21 ноября, сообщает портал Cruise Passenger.
В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 сантиметров шесть раз в год.
Власти еще в 2003 году начали строить защитные барьеры, но успели сделать ничтожно мало из-за постоянных коррупционных скандалов.
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