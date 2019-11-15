Венецию затопило еще сильнее. Площадь Сан-Марко закрыта. Фотографии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Главная туристическая достопримечательность Венеции - площадь Сан-Марко - закрыта

В Венеции - новый подъем уровня воды. К 11:26 по местному времени (13:26 мск) ее уровень достиг 154 сантиметров при критической отметке в 130 сантиметров.

Накануне итальянское правительство ввело в Венеции режим чрезвычайного положения. Ущерб, нанесенный городу, пока не оценен.

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Во вторник, 12 ноября, уровень воды в Венеции поднимался еще выше - до отметки в 187 сантиметров. Выше этого значения вода в городе поднималась лишь однажды за всю историю наблюдений - в 1966 году она достигла 194 сантиметров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вода в базилике Святого Марка

В пятницу мэр Венеции Луиджи Бруньяро распорядился закрыть доступ к центральной городской площади Сан-Марко. Вода проникла в крипту расположенного на площади кафедрального собора Святого Марка IX века.

Из-за наводнения в городе закрыты музеи, в том числе Дворец Дожей.

Image caption Вода вышла из берегов Гранд-канала

"Ситуация драматическая, мы просим правительство помочь нам. Мы заплатим высокую цену. Все это последствия изменений климата", - писал мэр в "Твиттере".

Итальянский политик Андреа Занони рассказал у себя в "Фейсбуке", что через две минуты после того, как региональный парламент принял решение не выделять бюджетные деньги на борьбу с изменением климата, в здание начала прибывать вода.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Работники затопленного магазина пытаются высушить постеры

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жители Венеции и туристы передвигаются по городу в резиновых сапогах

После введения чрезвычайного положения власти Венеции приняли решение закрыть город для круизных лайнеров на шесть дней, до 21 ноября, сообщает портал Cruise Passenger.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сувенирные магазины, обычно заполненные туристами, пустуют

В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 сантиметров шесть раз в год.

Власти еще в 2003 году начали строить защитные барьеры, но успели сделать ничтожно мало из-за постоянных коррупционных скандалов.

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