Возвращение Razr: зачем брендам игры в ностальгию

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Motorola представила свой некогда культовый телефон-раскладушку Razr в новом виде - смартфона с гибким экраном и радикально новым функционалом. И это - далеко не единственный пример того, как технокорпорации пытаются заработать на ностальгии.

У нового смартфона Razr, напоминающего модель 2004 года, два экрана: внутренний сгибающийся и внешний, расположенный на передней крышке.

На внешний дисплей можно выводить уведомления, переключать на нем музыку или использовать его в режиме селфи-камеры. Критики порадовались, что сгиб "раскладушки" не понадобилось утолщать.

Продавать девайс исключительно в черном цвете начнут в январе. За него просят 1499 долларов, предзаказ будет открыт с 26 декабря.

Неясно пока, поступит ли устройство в розничную продажу в России, поскольку ряд последних моделей Motorola не попадал на рынок страны.

Правообладатель иллюстрации Motorola Image caption Новый Razr едва ли толще оригинала 2004 года, но функционал изменился радикально

Техническое издание Verge оценило новинку крайне позитивно, выразив уверенность, что ее гибкий экран Flex View не будет страдать от проблем, которые преследовали Samsung Galaxy Fold, представленный в начале этого года.

"Весь механизм открытия и закрытия в высшей степени удовлетворителен, четко защелкивается в обоих направлениях", - уверяет издание, отмечая при этом, что управление "раскладушкой" требует некоторого напряжения пальцев.

Бренд Motorola с 2014 года принадлежит китайскому техноконгломерату Lenovo.

Тоска по былым успехам?

Несмотря на попытку компании сыграть на ностальгии пользователей по старому Razr, не все стратеги рынка уверены, что у нее это получится.

"Вопрос в том, изменит ли это складное устройство положение дел Motorola, потому что ее доля на рынке очень мала. Честно говоря, не думаю, что это произойдет", - сказал Би-би-си аналитик технокомпании IDC Франсиско Херонимо.

С ним поспорил Бен Вуд из компании CCS Insight, анализирующей рынок смартфонов.

"В нынешнюю эпоху похожих черных прямоугольных телефонов с сенсорными экранами новая Motorola Razr способна вернуть вау-фактор на рынок. Не сомневаюсь в том, что Lenovo постарается не отстать от спроса, как только смартфон поступит в продажу", - рассудил Вуд в беседе с Би-би-си.

Для компании успех этой модели - вопрос не праздный: оригинальный Razr был иконой стиля в 2004 году, его рекламировали такие звезды, как Дэвид Бекхэм и Пэрис Хилтон, и во многом благодаря ему за два года доля Motorola на мировом рынке мобильных телефонов приблизилась к четверти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пэрис Хилтон активно рекламировала оригинальный Razr

Однако пришествие iPhone и изменение стратегии Samsung нанесли удар по компании: только между 2007 и 2008 годами доля рынка Motorola упала с 21,4% до 13,9%, а теперь и вовсе не превышает 2%.

Также в свое время пострадала и Nokia - некогда царица мобильного рынка вместе с Motorola теперь пребывает в полулетаргическом состоянии.

Однако и менеджмент финского мобильного первопроходца пару лет назад сделал попытку нажиться на ностальгии, попытавшись раскрутить современного клона своей некогда легендарной модели 3310.

Причем лицензию на разработку и выпуск новой версии 3310 получила компания HMD Global, поскольку Nokia полностью прекратила собственное производство смартфонов.

Правообладатель иллюстрации Nokia Image caption Ретро модель Nokia весит всего 80 грамм и имеет 2,4-дюймовый экран

Для особо ностальгирующих в телефон зашита популярная игра "Змейка", правда, тоже в обновленном варианте.

Привет, тамагочи

Мобильные телефоны - далеко не единственная область техники, где производители хотят заработать на потребительской ностальгии или на ее симулякре у совсем молодых игроманов.

Sony с первой приставкой PlayStation и ее конкурент Nintendo решили заработать именно на последнем.

Консоль Super Nintendo вернулась на рынок в 2017 году с 21 перевыпущенной классической игрой.

Правообладатель иллюстрации Nintendo Image caption На новой Dendy образца 2016 года предустановлены 30 игр

Еще раньше компания на волне колоссального успеха Pokemon Go перевыпустила легендарную приставку Dendy - один из культурных символов начала 1990-х.

Sony же чуть меньше года назад запустила в продажу миниатюрную версию первой игровой консоли PlayStation.

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Приставка PlayStation Classic на 45% меньше, чем оригинальная версия 1994 года

Мало того, для нее выпущено 20 классических игр, включая Tekken 3 и Final Fantasy VI.

"В приставках есть эстетика, которую люди ценили в более старых технологиях. Есть какое-то обаяние в этих больших кнопках. Индустрия идет вперед, поэтому мы должны находить способ поддерживать архивы своей истории", - говорит обозревательница видеоигр Челла Раманан.

В мае этого года у подверженных ностальгическим чувствам геймеров появился еще один повод для радости: компания Bandai объявила о перевыпуске карманной игрушки и еще одного символа 90-х - портативного "живого яйца" тамагочи. Это, кстати, уже не первая попытка вернуть тамагочи к жизни.

"Ностальгия имеет сильный социальный компонент, помогая людям чувствовать себя значимыми, - объясняет преподаватель психологии Королевского колледжа Лондона Вэйнанд ван Тилбюрг. - Исследования показывают, что люди прибегают к ностальгическим воспоминаниям, чтобы почувствовать себя лучше".