Интервью принца Эндрю о его связях с Эпштейном: вопросов больше, чем ответов
Сын королевы Елизаветы Второй принц Эндрю решил дать интервью Би-би-си, чтобы объяснить свои отношения с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным в США за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. После его выхода в эфир эксперты назвали интервью катастрофой.
Бывший сотрудник пресс-офиса Букингемского дворца, а теперь обозреватель по делам королевской семьи Дикки Арбитер назвал интервью мучительным.
Королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд заявил, что принц нанес себе серьезный ущерб.
"Интервью было возможностью обелить свое имя и спасти свою репутацию. Оно провалилось, наихудшим образом", - сказал Даймонд.
Странная дружба и провал памяти
Многие месяцы пресса задавалась вопросами по поводу связей принца Эндрю с американским миллиардером, покончившим с собой летом 2019 года в тюремной камере в ожидании суда.
Принц водил дружбу с Эпштейном даже после того, как тот был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию в 2008 году.
Уже после этого принц был запечатлен на прогулке вместе с Эпштейном, а позднее и в его нью-йоркском особняке, в компании тогда еще 17-летней Вирджинии Джуффре.
Во время судебного разбирательства она заявила, что Эпштейн заставлял ее, несовершеннолетнюю, заниматься сексом с рядом влиятельных мужчин, в числе которых был принц Эндрю.
Принц Эндрю ранее категорически отрицал секс с Вирджинией Джуффре, который, по ее словам, был трижды. В защиту принца было даже обнародовано официальное заявление Букингемского дворца.
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Но в нынешнем интервью Би-би-си, которое в полной версии вышло в эфир в минувшую субботу, принц Эндрю неожиданно сказал, что просто не помнит, чтобы вообще знакомился с Джуффре.
Теперь, говорит Дикки Арбитер, в Букингемском дворце возникнет немало вопросов: "Правильное ли это было решение? Кто решил посадить его перед телекамерой? Решил ли он это сам или советовался с кем-то во дворце?"
"Я думаю, он сам пошел напролом, решив, что все сделает без всяких советов. Любой разумный человек, знакомый с пиаром, всплеснул бы руками в ужасе от одной только мысли, что принц усядется перед телекамерой и начнет объяснять свои действия и свою дружбу с Джеффри Эпштейном", - говорит королевский обозреватель.
По его мнению, это интервью нанесет вред сотрудничеству принца Эндрю с рядом благотворительных организаций.
Спесь налицо
Многие обозреватели отметили, что в ходе интервью принц так и не выразил сожаления в адрес жертв Эпштейна.
"К сожалению, интервью выглядело как еще один знак высокомерия. Он всегда был спесивым", - сказала королевский биограф Анджела Левин. По е словам, интервью было захватывающим, но решиться на него было большой ошибкой со стороны принца.
"Девиз королевы - не жалуйся и не объясняй. Думаю, что ей в глубине души будет очень стыдно. Я точно знаю, что принц Эндрю не слушает своих советников", - говорит Анджела Левин.
Бывший корреспондент Би-би-си по королевским делам Дженни Бойд отметила, что это интервью напоминает то, как в 1995 году принцесса Диана решила излить душу в интервью Би-би-си. Тогда это вылилось в итоге в огромный скандал.
Дженни Бойд тоже отметила бросившееся в глаза отсутствие какого бы то ни было раскаяния со стороны принца Эндрю.
Что сказал принц Эндрю
В интервью, полную версию которого в Великобритании можно на английском языке посмотреть на BBC iPlayer, а в других странах - на YouTube, принц, в частности, сказал:
- 10 марта 2001 года, когда, по утверждению Вирджинии Джуффре, у них был секс, он был с дочкой на вечеринке в ресторане Pizza Express в лондонском районе Вокинг, а остаток вечера провел дома;
- Принц отверг утверждения о том, что якобы сильно потел, поскольку у него "особое заболевание", из-за которого он вообще не может потеть, а вызвано оно слишком большой дозой адреналина, полученной на Фолклендской войне;
- Принц распорядился провести экспертизу фотографии, на которой он запечатлен с Вирджинией Джуффре, чтобы установить, не подделка ли это, однако конкретных выводов не последовало;
- Разговоры о его отношениях с Эпштейном едва не стали для него психологической проблемой;
- Принц даст показания под присягой о своих отношениях с Вирджинией Джуффре, если дойдет до этого и если его адвокаты это посоветуют;
- Принц не знал об ордере на арест Эпштейна, когда пригласил его в Виндзорский замок на вечеринку по случаю 18-летия своей дочери, принцессы Беатрис;
- Принц не жалеет о своей дружбе с Эпштейном, поскольку получил возможность узнать от финансиста много нового о бизнесе и торговле.