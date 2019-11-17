Интервью принца Эндрю о его связях с Эпштейном: вопросов больше, чем ответов

Правообладатель иллюстрации Mark Harrison/BBC Image caption Принц Эндрю поговорил с журналисткой Би-би-си Эмили Мейтлис в Букингемском дворце

Сын королевы Елизаветы Второй принц Эндрю решил дать интервью Би-би-си, чтобы объяснить свои отношения с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным в США за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. После его выхода в эфир эксперты назвали интервью катастрофой.

Бывший сотрудник пресс-офиса Букингемского дворца, а теперь обозреватель по делам королевской семьи Дикки Арбитер назвал интервью мучительным.

Королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд заявил, что принц нанес себе серьезный ущерб.

"Интервью было возможностью обелить свое имя и спасти свою репутацию. Оно провалилось, наихудшим образом", - сказал Даймонд.

Странная дружба и провал памяти

Многие месяцы пресса задавалась вопросами по поводу связей принца Эндрю с американским миллиардером, покончившим с собой летом 2019 года в тюремной камере в ожидании суда.

Принц водил дружбу с Эпштейном даже после того, как тот был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию в 2008 году.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принц Эндрю сказал в интервью, что у него развилось необычное заболевание, вызванное большим выбросом адреналина на Фолклендской войне

Уже после этого принц был запечатлен на прогулке вместе с Эпштейном, а позднее и в его нью-йоркском особняке, в компании тогда еще 17-летней Вирджинии Джуффре.

Во время судебного разбирательства она заявила, что Эпштейн заставлял ее, несовершеннолетнюю, заниматься сексом с рядом влиятельных мужчин, в числе которых был принц Эндрю.

Принц Эндрю ранее категорически отрицал секс с Вирджинией Джуффре, который, по ее словам, был трижды. В защиту принца было даже обнародовано официальное заявление Букингемского дворца.

Но в нынешнем интервью Би-би-си, которое в полной версии вышло в эфир в минувшую субботу, принц Эндрю неожиданно сказал, что просто не помнит, чтобы вообще знакомился с Джуффре.

Теперь, говорит Дикки Арбитер, в Букингемском дворце возникнет немало вопросов: "Правильное ли это было решение? Кто решил посадить его перед телекамерой? Решил ли он это сам или советовался с кем-то во дворце?"

"Я думаю, он сам пошел напролом, решив, что все сделает без всяких советов. Любой разумный человек, знакомый с пиаром, всплеснул бы руками в ужасе от одной только мысли, что принц усядется перед телекамерой и начнет объяснять свои действия и свою дружбу с Джеффри Эпштейном", - говорит королевский обозреватель.

По его мнению, это интервью нанесет вред сотрудничеству принца Эндрю с рядом благотворительных организаций.

Спесь налицо

Многие обозреватели отметили, что в ходе интервью принц так и не выразил сожаления в адрес жертв Эпштейна.

"К сожалению, интервью выглядело как еще один знак высокомерия. Он всегда был спесивым", - сказала королевский биограф Анджела Левин. По е словам, интервью было захватывающим, но решиться на него было большой ошибкой со стороны принца.

"Девиз королевы - не жалуйся и не объясняй. Думаю, что ей в глубине души будет очень стыдно. Я точно знаю, что принц Эндрю не слушает своих советников", - говорит Анджела Левин.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Пиццерия, где, как сказал принц Эндрю, он провел день, в который, по словам Вирджинии Джуффре, у них якобы был секс

Бывший корреспондент Би-би-си по королевским делам Дженни Бойд отметила, что это интервью напоминает то, как в 1995 году принцесса Диана решила излить душу в интервью Би-би-си. Тогда это вылилось в итоге в огромный скандал.

Дженни Бойд тоже отметила бросившееся в глаза отсутствие какого бы то ни было раскаяния со стороны принца Эндрю.

Что сказал принц Эндрю

В интервью, полную версию которого в Великобритании можно на английском языке посмотреть на BBC iPlayer, а в других странах - на YouTube, принц, в частности, сказал: