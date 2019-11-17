В Тбилиси тысячи человек протестуют против действий правительства

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии не принял план избирательной реформы

Около 20 тыс. демонстрантов вышли в воскресенье на улицы в центре Тбилиси, протестуя против действий правительства и требуя проведения внеочередных парламентских выборов.

Демонстранты собрались у здания парламента, где начался митинг с участием оппозиционных политиков и их сторонников. У парламента появились палатки, в которых участники протеста намереваются ночевать.

Группа протестующих установила цепи с замками на железные ворота здания парламента.

"Мы начинаем пикетирование парламента и сделаем все, чтобы парализовать его работу", - цитирует Интерфакс одного из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву.

Провалившаяся реформа

Протесты начались после того, как парламент Грузии не принял план избирательной реформы, согласно которой следующие выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Введения пропорционального представительства потребовали участники многотысячных протестов, вспыхнувших в Тбилиси в июне после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие заперли вход в парламент

Тогда правящая партия "Грузинская мечта" пошла на уступки и пообещала провести парламентские выборы в октябре 2020 года полностью по пропорциональной системе.

Однако парламент не смог набрать необходимого числа голосов, чтобы одобрить эту реформу. Законопроекту не хватило 12 голосов

Сейчас парламентские выборы в Грузии проходят по смешанной системе. В следующий парламент, как и прежде, 77 депутатов будут выбирать по пропорциональной, а 73 депутата по мажоритарной системе.