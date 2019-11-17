Скучные выборы. В парламенте Беларуси не будет оппозиции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По сообщению Центризбиркома, выборы состоялись во всех белорусских областях и избирательных округах

"Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? Они же не будут определять политику парламента и, тем более, страны", - заявил президент Лукашенко, проголосовав в воскресенье на выборах депутатов Национального собрания, нижней палаты белорусского парламента.

По сообщению белорусского Центризбиркома, уже за четыре часа до окончания голосования выборы состоялись во всех белорусских областях и избирательных округах.

Итоговая явка избирателей, по предварительным данным, превысила 77%, при этом почти 36% избирателей воспользовались пятидневным досрочным голосованием.

Итоговый конкурс на депутатское кресло составил почти пять человек на место.

Image caption Европейские наблюдатели заметили "ограниченное число организованных мероприятий", которые проводятся в связи с выборами, их низкую посещаемость

131 потенциальному кандидату было отказано в регистрации - в основном из-за признанных недействительными подписей поддержки и неточностей в декларациях о доходах и имуществе.

Еще 13 уже зарегистрированных кандидатов в депутаты были сняты с выборов избиркомами, заявившими о нарушениях кандидатами избирательного законодательства. 33 кандидата отказались от участия в выборах сами.

Верхняя палата парламента - сенат, не избираемая народом, уже практически сформирована: по 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска представили местные Советы депутатов. Еще 8 человек назначит своим указом президент Лукашенко.

Тактика оппозиции

Оппозиционные структуры, традиционно резкие в оценке политики белорусских властей, нынче выдвинули в депутаты не лидеров оппозиционных партий и движений, а активистов, не сильно отмеченных арестами и административными протоколами.

"Показать избирателю новые, позитивные лица, обсудить проблемы, которые стоят перед нами и пути выхода из кризиса", - так определил предвыборную стратегию Евгений Афнагель, один из координаторов действий оппозиционных структур.

"Мы отлично понимаем, что выборы фальсифицируются, власть не допустит оппозицию к парламентской трибуне, сказал он. - Мы показываем, что у страны есть иные, демократические пути развития, что перемены возможны и они близки. И есть люди, которые готовы брать ответственность за будущее страны".

"Мы готовимся к президентским выборам, которые состоятся в следующем году и объединяем противников Лукашенко, которых сегодня в Беларуси абсолютное большинство", - заявляет Евгений Афнагель.

Image caption Среди 13 снятых с выборов кандидатов шестеро представляют движение "Европейская Беларусь"

Почти все причастные к оппозиционным структурам кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода избирательной кампании.

Среди 13 снятых с выборов кандидатов, например, шестеро представляют движение "Европейская Беларусь", лидером которого является Андрей Санников, экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года, эмигрировавший из Беларуси после силового задержания в день выборов, содержания в СИЗО КГБ и уголовного приговора по обвинению в организации уличных беспорядков.

В процессе формирования участковых избирательных комиссий, призванных следить за ходом кампании и считать голоса избирателей, представители оппозиции подверглись масштабному отсеву.

Из 495 представителей, выдвинутых оппозиционными партиями, в участковые избиркомы включили лишь 21 человека.

Скучные выборы

Оппозиционные активисты и молодые блогеры несколько раз собирали на агитационные пикеты по две-три сотни избирателей, преимущественно в столице.

Сотни иных агитационных предвыборных точек, как правило, были тихи и безлюдны на протяжении всего предвыборного периода.

Два символичных фото с предвыборных встреч с избирателями опубликовали в соцсетях политические антагонисты - лидер оппозиционной Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игорь Борисов и кадровый дипломат Андрей Савиных, которого поддержал президент Лукашенко.

На обоих фото кандидаты, разведя руками, созерцают пустой многоместный зал: избиратели на встречу не пришли.

Парламентская избирательная кампания в Беларуси проходит сдержанно, отмечали в промежуточном отчете наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Европейские наблюдатели заметили "ограниченное число организованных мероприятий", которые проводятся в связи с выборами, их низкую посещаемость.

Местные аналитики более категоричны: выборы не интересны электорату, потому что его протестные претензии власть не учитывает, результат предопределен, от результата ничего не изменится. Так объясняют независимые эксперты пасcивность избирателей.

Цензура на критику

Ряд кандидатов в депутаты, вознамерившихся критиковать власть на газетных страницах либо в официально дозволенное эфирное время, не сумели донести свой посыл избирателям.

Пейзажи Гомельщины, церкви и костелы демонстрировал официальный канал "Беларусь-3" вместо анонсированного выступления кандидата в депутаты парламента Владимира Непомнящих. Кандидат не скрывал, что при избрании в парламент намерен заняться организацией импичмента действующему президенту Лукашенко.

К отставке Лукашенко в предвыборном выступлении призывал член Белорусского народного фронта Михаил Бондаренко - и тоже был изгнан из гарантированного по избирательным нормативам эфира.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Лукашенко после голосования на избирательном участке заявил, что по поводу признания Западом выборов "париться не привык"

Кандидат в депутаты от оппозиционной Объединенной гражданской партии Ирина Давидович не высказывала претензий к президенту Лукашенко, но сомневалась в безопасности белорусской АЭС, назвав ее строителей криворукими - эта озабоченность кандидата также не дошла до избирателей.

Настроенные критически кандитаты в большинстве своем были исключены из избирательного процесса и не попали в бюллетени. Власть грозит разобраться с ними по закону о призывах к экстремизму.

Вредные наблюдатели

К средине дня основного голосования, в воскресенье, официальные белорусские СМИ распространили лестные высказывания наблюдателей от СНГ об организации избирательного процесса в Беларуси.

Официальные выводы наблюдателей, в том числе международных, последуют через несколько дней.

Европа уже в течение десятилетий не признает президентские и парламентские выборы в Беларуси соответствующими международным стандартам.

Президент Лукашенко, общаясь в воскресенье с журналистами после голосования на избирательном участке, заявил, что по поводу признания Западом выборов "париться не привык".

"Это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной болванкой, что выборы плохие, мы их не признаем. Сейчас другая ситуация, они поняли, что Беларусь - это центр Европы, и никуда не денешься", - заявил Лукашенко, признав, что будет весьма разочарован, если выборы не признают ЕС и США.

Image caption На пикетах, организованных оппозицией, собирали претензии к власти. Активист Леонид Кулаков принимает очередную стопку бумаг о проблемах, не решенных государственными структурами

Местным, белорусским наблюдателям между тем президент пригрозил "отвернуть головы" и "повыворачавать руки" за излишнюю, по мнению Лукашенко, наблюдательную бдительность в регионах и отчеты о нарушениях, "адресованные западным структурам".

В отчетах зафиксированы принуждение к досрочному голосованию, вброс бюллетеней и прочие традиционные для белорусского избирательного процесса ситуации.

Наблюдатели общественной кампании "Право выбора" только за пятидневку досрочного голосования зафиксировали 490 нарушений избирательного законодательства и подали 281 жалобу в ответственные органы.

"Репетиция главных выборов"

Заметным в соцсетях и дошедшим до Лукашенко стало видео, опубликованное независимым наблюдателем Юрием Ващинчуком на одном из избирательных участков в Бресте, на западе Беларуси, в дни досрочного голосования.

Наблюдатель остановил на подходе к урне девушку, в руках которой была стопка сложенных листков. Девушка заявила, что у нее только один бюллетень для голосования и тут же покинула участок, не проголосовав.

Распространенное наблюдателем в соцсетях видео позволило пользователям быстро определить избирательницу - та оказалась подчиненной заведующей детсадом, в дни выборов назначенной главой избирательного участка.

Юрия Ващинчука лишили статуса наблюдателя - глава Центризбиркома Лидия Ермошина указала уже экс-наблюдателю, что для видеосъемки требовалось разрешение участковой избирательной комиссии, а в руках избирательницы могли оказаться "обращения граждан, которые часто опускают в урны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более трети избирателей воспользовалось досрочным голосованием

Президент Лукашенко, ссылаясь на этот и подобные случаи, пообещал с назойливыми наблюдателями разобраться.

"У нас они задокументированы, и мы с этими людьми разберемся по закону. Проведем выборы и разберемся. Я отдал распоряжение милиции и спецслужбам пресекать жестоко такие вещи", - сказал в день голосования Лукашенко.

"Это репетиция главных выборов", - считает глава Беларуси, называя главными предстоящие в следующем году президентские выборы, на которых, как он заявил, намерен баллотироваться, "если народ попросит".

По просьбе народа Лукашенко готов идти на президентский пост и в седьмой раз, в 2025 году.