Европа отворачивается от газа. Кого еще коснутся климатические санкции ЕС?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возобновляемые источники энергии должны вытеснить углеводороды. Но не завтра

Европейский союз решил перекрыть финансирование газовых проектов через свой гигантский инвестбанк и вложить высвободившиеся миллиарды евро в "зеленую" экономику в попытке сдержать глобальное потепление.

Новые власти ЕС сходу взялись за борьбу с выбросами и показали, что настроены решительно. Первой жертвой стал природный газ, который считается основной чистой альтернативой углю на переходный период из коптящего прошлого в благоухающее будущее. ЕС дал понять, что не намерен затягивать перестройку и будет всеми силами стимулировать страны Европы отказываться от углеводородов.

Для этого ЕС фактически собирается ввести санкции за выбросы: как против своих стран, банков и компаний, так и против чужих. Облагать дополнительными налогами, лишать государственного финансирования и заставлять частных кредиторов поднимать ставки для проектов "грязной" экономики.

После демарша США Европа стремится стать лидером в борьбе с парниковыми газами и первой среди ведущих мировых экономик собирается выполнить Парижское соглашение и нейтрализовать выбросы к 2050 году. Чем это грозит другим странам, экспортерам нефти и газа и финансовому миру?

Газу перекрыли кислород

У ЕС есть институт развития - Европейский инвестиционный банк. Он занимает деньги на рынке по низким ставкам и дает их в кредит на льготных условиях государственным и частным компаниям, софинансируя проекты в Европе (90%) и еще 150 странах.

Масштаб существенный: около 50 млрд евро в год, и каждый четвертый евро идет на "зеленые" проекты: экологически чистый транспорт, возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Германия надеется постепенно отказаться от угольных электростанций и рассчитывала заменить их газовыми: ядерная энергетика непопулярна у немцев.

Европейский инвестиционный банк, как и другие подобные институты - Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), давно прекратил кредитовать все, что связано с углем. Однако теперь решил пойти дальше.

После двух месяцев ожесточенных споров банк утвердил на прошлой неделе новую стратегию и пообещал отказаться от газовых проектов - с 2022 года. Хотели и раньше, но в итоге срок сдвинули на год, чтобы уговорить недовольных: Германию, Польшу, Венгрию и Румынию. Они жгут много угля и рассчитывали заменить его в основном природным газом.

Отказ Европейского инвестбанка финансировать газотурбинные электростанции и газопроводы чреват увеличением стоимости этих проектов. Банк льготно кредитует не более 50%, а другую половину обычно приходится занимать на рыночных условиях. Сделать это намного дешевле и проще, если проект уже прошел проверку и получил финансирование солидного европейского института.

За последнюю пятилетку банк выдал более 13 млрд евро отраслям, связанным с полезными ископаемыми. Из них львиная доля - две третьих - вложена в газовые проекты и инфраструктуру.

В частности, банк поддерживал строительство многострадального Трансадриатического газопровода (TAP), по которому Азербайджан и его партнеры, включая BP и "Лукойл", не теряют надежды вывести каспийский газ на европейский рынок и составить конкуренцию "Газпрому" - крупнейшему поставщику Европы.

"Позеленение" Европейского инвестиционного банка не только лишит газовые проекты на территории ЕС его льготных кредитов, но и отпугнет частных инвесторов, поскольку побудит их сменить стратегию вслед за главным региональным финансовым институтом развития.

Для этого новые власти ЕС припасли еще целый набор кнутов и пряников.

Триллион на "озеленение"

Один из этих пряников завернут в упомянутую новую стратегию. Недавно выбранная глава Еврокомиссии - фактически правительства ЕС - Урсула фон дер Ляйен, вступающая в должность 1 декабря, обещала сделать из Европейского инвестбанка мотор "зеленой" экономики. И банк включил в новую стратегию амбициозную цель - за 10 лет поддержать климатически угодные проекты на 1 трлн евро.

С учетом того, что банк в среднем финансирует чуть больше четверти полной стоимости проектов, в которых он участвует, а остальное дают частные инвесторы, новая стратегия обещает около 300 млрд евро кредитов "зеленой" экономике.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Климатические протесты - тренд года в Европе. Люди все громче требуют от политиков и бизнеса перехода к чистой энергетике

Инвесторы при оценке рисков и перспектив скорее предпочтут вкладываться в проекты со знаком качества от европейского финансового монстра, чем кредитовать отрасли из его черного списка. Что приведет к подорожанию газовых проектов в Европе, а некоторые из них лишит перспективы окупиться.

Тем же, кто все же решится одолжить денег "грязным" с точки зрения ЕС отраслям, готовит кнут Кристин Лагард - еще одно новое лицо на европейском олимпе. Экс-глава Международного валютного фонда возглавила Европейский центробанк, определяющий денежно-кредитную политику в еврозоне и в более широком смысле - правила игры на финансовом рынке ЕС.

И первым делом пообещала осложнить жизнь банкам и инвестфондам, забывающим о климатических рисках при оценке вложений. Для начала эти риски будут добавлены в стресс-тесты банков. А потом может дойти и до изменений требований к капиталу: те, кто вкладывается в "грязную" экономику, вынуждены будут создавать дополнительные денежные резервы, что сделает такое кредитование менее привлекательным и доходным для финансистов.

Ужесточить надзор за банками и учитывать климатические риски при оценке достаточности капитала обещали и Банк Англии, и Бундесбанк. И это мировой тренд.

Когда центробанки создавали в 2017 году климатический форум для выработки общих подходов к "озеленению" финансового сектора (Network for Greening the Financial System), их было восемь. Сейчас там - 42 регулятора с пяти континентов.

У этого движения неожиданный локомотив - китайский ЦБ. Китай - крупнейший на планете источник выбросов. Власти страны озабочены смогом в Пекине и выбросами, растущими вместе с промышленностью. Политическая целесообразность в условиях плановой системы позволила быстро сдвинуть дело с мертвой точки.

Сейчас каждый десятый юань в кредитном портфеле китайских банков выдан под проекты, направленные на сокращение выбросов. А Китай стал крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций, рынок которых запустил 12 лет назад как раз Европейский инвестиционный банк.

Не так быстро

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Газпром" качает ямальский газ в Европу и рассчитывает остаться ее основным поставщиком надолго

Европа тоже стремится поддержать "зеленый" бизнес льготами и кредитами. Но как определить, какой проект действительно ведет к сокращению выбросов, а какой лишь прикидывается "зеленым"? Четких критериев нет, и ЕС взялся сформулировать их.

Как только он это сделает, борцы за чистоту воздуха получат мощный инструмент влияния на тех, кто принимает решения об инвестировании сотен миллиардов евро каждый год: от компаний и банков до гигантских пенсионных фондов. Перенаправление даже малой доли этих финансовых потоков способно серьезно подстегнуть переход к экономике с нулевым балансом выбросов парникового газа.

Европа хочет сделать это к 2050 году. Эксперты, которые сейчас разрабатывают критерии "зелености" инвестиций, исходят именно из этой цели. В начале 2020 года они планируют передать готовую классификацию властям ЕС.

Через год-два, когда Европарламент, Еврокомиссия и все 28 стран союза (или 27, если брексит все же случится) утвердят их, власти обяжут бизнесменов и финансистов раскрывать информацию о том, насколько их инвестиции соответствуют целям Парижского соглашения и европейским климатическим амбициям.

А чтобы защитить свой бизнес от конкуренции со стороны зарубежных компаний и банков, игнорирующих борьбу с глобальным потеплением, Европа обсуждает углеродный налог на товары и услуги, импортированные из таких стран.

ЕС в последние месяцы активно взялся за "озеленение" экономики. Такими темпами вкладываться в коптящий небо бизнес скоро будет невыгодно. Однако на трансформацию уйдет время, и стратегия Европейского инвестиционного банка примерно дала представление о том, когда полезные ископаемые попадут под финансовые санкции.

Она запрещает кредитовать проекты в газовой отрасли только с 2022 года. Но позволяет финансировать уже одобренные и те, что будут одобрены до конца 2021 года.

Подтверждения того, что нефтегазовую и даже угольную отрасли рано отправлять на пенсию, поступают и с других фронтов климатической войны.

Мир продолжает вкладывать деньги в традиционную энергетику, отвечая на рост спроса, особенно в развивающихся экономиках вроде Индии и Китая. В прошлом году общие инвестиции составили почти 2 трлн долларов, подсчитало Международное энергетическое агентство (IEA). При этом вложения в возобновляемую электроэнергетику сократились, а в нефтяную, газовую и угольную отрасли - выросли.

Мировые потоки капитала не спешат поворачивать в новое русло "чистой" экономики. Такими темпами целей Парижского соглашения не достичь, предупредило IEA.

Мировая экономика растет и потребляет все больше энергии. Основная доля этого прироста покрывается за счет ископаемого топлива. И спрос будет только увеличиваться - в полтора раза к 2050 году, по оценке правительства США, ведущей страны-производителя природного газа в мире.

Крупнейшим поставщиком электроэнергии для покрытия этого спроса к 2050 году станут возобновляемые источники. Потребление такой энергии скакнет за ближайшие 30 лет на 150%, и она сместит с первого места нефть. А среди традиционных источников основной прирост спроса придется как раз на природный газ - плюс 40%.