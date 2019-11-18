Биоразлагаемый пластик из рыбной чешуи. За что присудили премию Джеймса Дайсона

Правообладатель иллюстрации Dyson Imagery Image caption Люси Хьюз очень гордится своим изобретением

24-летняя британка Люси Хьюз получила межународную премию в области промышленного дизайна Джеймса Дайсона (James Dyson Award) за изобретение биоразлагаемого пластика. Кто ещё впечатлил жюри своими находками в 2019 году?

Молодая изобретательница придумала способ делать биоразлагаемый пластик из отходов рыбообрабатывающей индустрии. Придуманный ею материал называется MarinaTex.

На конкурсе Хьюз обошла 1077 участников со всего мира и получила в качестве награды 30 тыс. фунтов (около 2,5 млн рублей).

"Для меня устойчивое развитие всегда было главным", - сказала девушка в интервью Би-би-си.

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Мама изобретательницы говорит, что у нее всегда был "трехмёрно развитый мозг", и после школы она первым делом погружалась в домашние задания, игнорируя всё остальное.

Она изучала инженерный дизайн в Университете Сассекса, и получивший премию материал стал её дипломным проектом. Университет девушки получил 5 тыс. фунтов.

Правообладатель иллюстрации Dyson Imagery Image caption В биопластике Люси Хьюз - рыбья чешуя и красные водоросли

Хьюз говорит, что для неё фактор окружающей среды - ключевой во всём, что она разрабатывает. "Обычно материалы проектируют довольно линейно. С ним что-то делают, а затем отказываются", - говорит молодая изобретательница.

Сам сэр Джеймс Дайсон, английский изобретатель и основатель компании Dyson, сказал, что изобретение девушки остроумно решает проблемы одноразовых пластиковых и рыбных отходов.

"Я в шоке от того, что выиграла, особенно в состязании с такими сильными участниками, которые инновационно подходят к решению насущных проблем", - заметила Люси Хьюз.

В отличие от большинства других видов биопластика, изобретённый Хьюз MarinaTex разлагается при обычных температурах.

Это означает, что люди могут утилизировать его в компосте у дома.

Согласно отчёту ООН, 27% отходов от пойманной людьми рыбы вообще никак не используется.

MarinaTex берёт эти отходы и совмещает их, среди прочего, с красными водорослями, чтобы сделать альтернативу неразлагаемому пластику.

Правообладатель иллюстрации Dyson Imagery Image caption Некоторые булочные уже стали использовать упаковки из MarinaTex

Люси надеется, что материал можно использовать для создания небольших пакетов для выпечки, а также упаковок для сэндвичей и небольших сумок.

После работы над созданием материала в течение года и получения награды Хьюз считает, что она по-прежнему находится только в начале пути.

"Следующим этапом является разработка, чтобы увидеть, как я смогу ее массово производить", - добавляет девушка.

От пылесосов до турбин

Международная премия Джеймса Дайсона вручается с 2004 года.

В правилах конкурса говорится, что участники должны создать что-то, что помогает справиться с одной из глобальных проблем.

Фонд Джеймса Дайсона сообщает, что в 2019 году было зарегистрировано наибольшее число женщин среди участников из 27 стран.

Правообладатель иллюстрации BFC Image caption Сэр Джеймс Дайсон создал премию, чтобы поддерживать молодых инноваторов

В 2019 году с Люси Хьюз соревновалась Анна Бернбаум из Имперского колледжа Лондона, получившая вторую премию.

Эта женщина разработала монитор состояния дыхательный системы астматиков под названием Afflo, похожий на огромную присоску. Сама Анна также страдает от астмы.

Другим получателем второй премии стал выпускник Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии Райан Тилли: он разработал внедорожные шины Gecko Traxx для колёс кресел людей с инвалидностью.

За всё время существования премии первый приз шесть раз получали участники из Британии и по два раза - изобретатели из Австралии, Канады и США.

В прошлом году первая премия досталась группе исследователей из английского Университета Ланкастера за разработку портативной турбины O-Wind для генерации электричества из ветра, дующего в любом направлении.

За 15 лет существования премии у неё возник и российский национальный отбор. В 2013 году на нем победила Анастасия Гаврилова, получившая награду за создание технологии зимней обуви HOT-STEP, преобразующей энергию, выделяемую при ходьбе, в подогрев.