Новая роль для королевы. Что интересного происходит в третьем сезоне "Короны"

Правообладатель иллюстрации Netflix/PA

17 ноября на стриминговом сервисе Netflix вышел третий сезон сериала "Корона" (The Crown). Он рассказывает о жизни британского двора с середины 1960-х до середины 1970-х и по-прежнему остается главным современным кинопроизведением о британской королеве Елизавете II, ее семье и окружении.

Актерский состав в третьем сезоне сменился почти полностью. Журнал Rolling Stone даже иронизировал, что сага о королевской семье превратилась в "бондиану".

В роли Елизаветы II теперь - Оливия Колман, одна из главных современных британских актрис. Она была звездой сериалов - "Убийство на пляже" (Broadchurch) и "Дрянь" (Fleabag).

Колман уже играла королеву в провалившемся в прокате полнометражном фильме 2012 года "Гайд-парк на Гудзоне". Зато за роль королевы Анны Стюарт в фильме 2018 года "Фаворитка" Оливию Колман наградили "Оскаром".

Вторую главную роль - принцессы Маргарет - играет Хелена Бонем Картер, семикратная номинантка на премию "Эмми". Она известна по роли Беллатрисы Лестрейндж из серии фильмов про Гарри Поттера, а также играла королеву-мать в очень успешном фильме 2010 года "Король говорит".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новые лица королевской семьи в "Короне": Эрин Догерти (принцесса Анна), Хелена Бонэм Картер (принцесса Маргарет), Оливия Колман (Елизавета II)

В роли супруги королевы принца Филиппа в этот раз - Тобиас Мензис, он больше известен по театральным ролям в Лондоне и по небольшим ролям в сериалах (например, он сыграл лорда Эдмура Талли в "Игре престолов").

Вместо ушедшего на покой Уинстона Черчилля - один из главных героев сериала Гарольд Уилсон, избравшийся премьер-министром страны в 1965 году.

В следующие пять лет его кабинет проведет много социально-политических реформ, узаконит аборты, уберет гомосексуальность из списка преступлений, но не справится с экономическими трудностями и в 1970 году уйдет в отставку.

Его роль, уже отмеченную в первых рецензиях на новый сезон, играет актер Джейсон Уоткинс, ранее игравший, как правило, в небольших британских сериалах.

Как и в первых двух сезонах, здесь две основные линии повествования. Первая - события внутри самого королевского двора, взаимоотношения его членов, рождение наследников и их воспитание.

Королева с абсолютно непроницаемым лицом слушает в сериале рассказ о том, как ее сестра Маргарет, склонная к алкоголю и веселью, декламировала непристойные куплеты прямо в ходе официального ужина в США.

Правообладатель иллюстрации Netflix/PA Image caption Гарольд Уилсон в исполнении Джейсона Уоткинса - один из главных героев сериала

Вторая линия - это масштабные события в самой Великобритании через призму их восприятия королевой и ее окружением.

В этом смысле третий сезон очень интересен: продолжающаяся деколонизация, зарождающаяся битломания, первая и пока последняя победа Англии на чемпионате мира по футболу.

Показана здесь и одна из главных техногенных катастроф ХХ века в истории Великобритании: в октябре 1966-го после обрушения горы, внутри которой добывали уголь, в валлийском городке Аберфан погибли 116 детей и 28 взрослых - порода завалила школу, где в актовом зале шел последний день занятий.

С таким же непроницаемым лицом королева стоит на церемонии прощания, а ее настоящие чувства и мысли доступны только самым близким из ее семьи и окружения.

У сериала по-прежнему очень высокий зрительский рейтинг: 8,7 из 10 (всего проголосовало более 90 тысяч пользователей) на сайте IMDb.

Критики в восторге от игры Колман и Бонэм Картер. Единственная, но едва ли серьезная претензия: скорее бы Netflix выпустил следующий сезон про конец 1970-х и 1980-е. Там в роли Маргарет Тэтчер будет еще одна великая британская актриса - Джиллиан Андерсон.

Также там появится принцесса Диана - в начале октября стало известно, что это будет первая большая роль британской актрисы Эммы Коррин.