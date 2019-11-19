"Меня не напрягает: на войне как на войне". Русскоязычные студенты Гонконга о протестах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так в понедельник выглядели улицы у Политехнического университета Гонконга

Большинство вузов Гонконга предложили своим студентам временно перейти на удаленное обучение, а иностранцам даже предложили уехать домой в целях безопасности. Русская служба Би-би-си поговорила с русскоязычными студентами, аспирантами и преподавателями разных университетов об их отношении к непрекращающимся протестам и о том, видят ли они угрозу своей безопасности.

В мае этого года Ксения (фамилию девушка просила не называть) окончила магистратуру гуманитарного Университета Линнань в Гонконге и вместе с сокурсниками с нетерпением ждала 21 ноября - на этот день была назначена торжественная церемония выдачи дипломов. Но в середине ноября выпускникам сообщили, что всё откладывается на неопределенный срок.

"Объяснили нарушениями транспортной системы и конфликтами во многих районах города. К тому же, кампус пострадал от радикально настроенных протестующих - построены баррикады, заблокированы лифты, разбиты стеклянные двери в здании, где расположена столовая", - рассказывает Ксения, комментируя решение вуза.

При этом многие однокашники Ксении из материкового Китая, а таких, по ее словам, много, уже давно решили не возвращаться в Гонконг на выпускной: "Негативное отношение к ним у протестующих гонконгцев сейчас на пике".

Примерно в то же время, как руководство Университета Линнань решило отложить выпускной, другие вузы открытым текстом рекомендовали своим иностранным студентам досрочно заканчивать семестр и паковать чемоданы.

Вскоре стало очевидно, что эти призывы не были беспочвенными: в ночь на понедельник полиция окружила здание Политехнического университета в Гонконге, заблокировав внутри около 500 протестующих.

Тех, кто пытается покинуть здание, задерживают. Полицейские предупредили, что могут применить огнестрельное оружие.

Алена: "арестовывают всех подряд"

Студентка Китайского университета Гонконга (CUHK) Алена купила билет на родину на следующее же утро, как только узнала об отмене занятий. Однако, по ее словам, с вопросами безопасности это было почти не связано, в ее случае она просто обрадовалась ранним каникулам.

Хотя многие иностранцы, в первую очередь, китайцы с материка, уехали в первые два дня волнений на территории кампуса, всерьез опасаясь за свою жизнь.

CUHK стал первым университетом, на территории которого произошли серьезные столкновения полиции с протестующими студентами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Большинство наших собеседников сказали, что самое большое испытание для обычных горожан - слезоточивый газ. Он везде - на улицах, в помещениях, в метро...

"В прошлый понедельник начались волнения, закрыли метро, потом и столовые. Впоследствии местный магазин стал основным источником еды для оставшихся на кампусе, руководство школы договорилось о регулярных поставках", - вспоминает Алена.

Пустые полки магазинов, отмена занятий, пустые офисы, неработающие службы университета и вдобавок баррикады на входах - все это, говорит студентка, доставляло неудобства, но лично ее не напрягало: на войне как на войне.

"Стало опаснее, но я не испытываю никакой угрозы непосредственно со стороны протестующих. В последнее время было трудно выбраться на выходные в город, но только из-за полиции, которая применяла слезоточивый газ на каждый чих и арестовывала всех подряд", - рассказывает Алена.

По ее словам, когда она ночью накануне отъезда домой выходила из здания университета, протестующие помогли ей добраться до выхода из кампуса и перелезть через баррикады.

Алена говорит, что многие ее сокурсники участвовали и продолжают участвовать в протестах, и их позиция ей понятна и близка. Она считает Гонконг вторым домом и обязательно вернется в январе продолжать учебу.

Однако многие в русскоязычной среде Гонконга оказались по другую сторону конфликта и намерены вместе с полицией "бороться с хулиганами".

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказался скриншот с призывом вступать в добровольные отряды.

Амир: "нам рекомендуют не приходить в офис"

Амир Маликов - преподаватель русского языка в Гонконгском университете (HKU)

Он приехал в Гонконг с женой и детьми два месяца назад, когда протесты в стране были уже в самом разгаре. По его словам, он не решился бы на этот шаг, если бы не был абсолютно уверен, что иностранцам ничто не угрожает.

Амир продолжает так считать, хотя ситуация в студенческой среде и вышла из-под контроля.

"Сотрудникам HKU и других университетов ежедневно рассылают рекомендации не приходить в офис и выполнять работу из дома. Занятия и офисная работа отменены до конца этой недели. В CUHK занятия отменены совсем, в HKU и HKUST занятия переводятся в онлайн-формате", - рассказывает Амир в интервью Русской службе Би-би-си.

В распоряжении Би-би-си оказался список предметов, которые студенты HKU на внутренних соцсетевых каналах просят подвезти в кампус: от жидких гвоздей до ковриков для занятий йогой и от биноклей до болтов. Кроме того, в списках значатся сахар, мука и растительное масло, которые, по словам специалистов, кроме прямого назначения используются также в изготовлении коктейлей Молотова.

Правообладатель иллюстрации AMIR MALIKOV Image caption Амир сделал фотографию сверху на полуразобранную баррикаду из бамбуковых палок - излюбленное орудие протестующих для блокирования дорог

Амир рассказал, что HKU удалось избежать штурма благодаря грамотным действиям руководства клуба: "Им удалось договориться с полицией и протестующими, что полиция не зайдёт в кампус, а только расчистит блокады дорог вокруг университета, а в ответ протестующие не будут провоцировать полицию и бросать в них камни с высоты".

В целом, считает преподаватель, поводов для паники нет.

"Если специально не ходить в места, где проходят протесты, то все ок. Бывают перебои с транспортом, это да, но угрозы жизни и здоровью нет. Вот если бы я пошёл в университет вопреки предупреждениям руководства, тогда, возможно, мне бы грозила какая-то опасность", - говорит он.

Реальную угрозу чувствуют лишь китайцы из материковой части страны.

"Ходили слухи, что за ними прислали самолёты, вертолеты и массово вывезли, но я в это не верю. Скорее всего, им рекомендовали уехать, они сами оперативно это сделали. Кто-то совершенно точно уже на родине в Шанхае и в Шэньчжэне", - считает преподаватель.

Маргарита: "не одобряю такой "патриотизм"

Маргарита говорит, что осталась в Гонконге совершенно сознательно, потому что считает, что руководства вузов сеют напрасную панику.

"На кампусе последнюю неделю тишина, людей почти нет, только баррикады, но паника среди сотрудников и аспирантов достигла потолка, - говорит девушка. - На днях меня чуть ли не силой выгоняли из лаборатории, хотя опасности не было совершенно никакой".

Правообладатель иллюстрации Margarita HKU Image caption Эту фотографию Маргарита сделала на кампусе своего университета на прошлой неделе. По ее словам, на территории пусто, и причин для паники нет

Маргарита - аспирантка факультета молекулярной биологии Гонконгского университета (HKU), продолжать обучение удаленно она не может, а уезжать - не хочет даже после того, как несколько дней назад эвакуировали всё аспирантское общежитие.

"Воочию за протестами я наблюдала невольно, так как живу в одном из самых "горячих" районов, в который переехала, когда еще ничего не предвещало. Закрытые торговые центры, станции метро и перекрытые дороги уже не бесят, я смирилась, хотя приходится иногда добираться до университета по 2-3 часа (в допротестной жизни - максимум 40 минут", - рассказывает Маргарита.

По ее мнению, сначала протесты имели смысл, но постепенно превратились в бесцельный вандализм.

"Я совершенно не понимаю, зачем громить свою альма-матер, якобы защищая ее студентов. Именно так мне недавно объяснил происходящее студент на импровизированном кордоне в HKU. Такой "патриотизм" я в корне не одобряю", - подводит итог аспирантка.

Что происходит?

Серия протестов в защиту демократии началась в Гонконге в июне с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай, где действует иная юрисдикция и система уголовного права.

Законопроект об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в Китай многие жители Гонконга восприняли как попытку Пекина ограничить автономию региона, до 1997 года бывшего британской колонией.

Позднее протесты против закона об экстрадиции переросли в более общие антиправительственные демонстрации.

До недавнего времени протесты и столкновения в Гонконге не касались территории учебных заведений. Но на прошлой неделе стычки протестующих и полиции произошли на кампусе Китайского университета Гонконга, а в ночь на понедельник полиция брала штурмом Политехнический университет.