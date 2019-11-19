"Смятение палестинцев". Что говорят о признании США израильских поселений

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США переменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан, не менявшуюся с 1978 года. Глава госдепартамента Майк Помпео заявил, что признание поселений не противоречит международному законодательству. Как на это решение отреагировали в мире?

Решение США больше не считать поселения незаконными стало очередной мерой поддержки Израиля со стороны Вашингтона. Ранее администрация Дональда Трампа уже признала право Израиля на оккупированные Голанские высоты и перенесла посольство в Иерусалим.

В Израиле решение США, безусловно, приветствуют. Лишь недавно Европейская комиссия обязала Израиль маркировать товары, произведенные на оккупированных территориях. Израиль счел решение дискриминационным.

На этом фоне почти признание со стороны США выглядит как подарок 600 тысячам жителей еврейских поселений и премьеру Биньямину Нетаньяху, который в сентябре обещал их аннексировать. Колумнисты пишут об ударе по движению "Бойкот, дивестиция, санкции".

Но решение США вызвало восторг не у всех. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини осудила шаг США, назвав его противоречащим международному праву.

Международное право и джихад

С заявлением Могерини, кажется, солидарны палестинские лидеры. Их основной аргумент в том, что, признав поселения, США нарушили принципы международного права.

Оособенно сильное возмущение у них вызвало заявление главы госдепартамента Майка Помпео. "Сейчас мы объявили, что поселения как таковые не являются незаконными согласно международному праву", - заявил Помпео в понедельник.

Администрация США "не имеет полномочий и квалификации для того, чтобы отменять международные резолюции, и не имеет права легитимизировать израильские поселения", - заявил представитель лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль-Абу Рудейне.

Похожие заявления сделали многие другие палестинские лидеры.

Представитель палестинских территорий в ООН Рияд Мансур сказал журналистам, что советуется с послами других стран с тем, чтобы "пролоббировать единую позицию против незаконного заявления США о поселениях".

Если политики говорят о нарушении международного права, то радикалы - о мести и усилении джихада.

К последним относится группировка "Исламский джихад" (запрещена в России). "Нашим ответом будет усиление сопротивления поселенцам на Западном берегу и в Иерусалиме. Мы призываем созвать общенациональный сход, чтобы покончить с разделенностью и направить всю энергию народа на прекращение оккупации", - говорится в заявлении группировки.

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штаййе во вторник заявил, что США помимо попыток обойти международное право "поддерживают самые радикальные тенденции в Израиле". Он уверен, что эта мера - часть поддержки со стороны США премьер-министра Биньямина Нетаньяху накануне очередных выборов.

Нетаньяху еще в сентябре пообещал аннексировать часть территорий Западного берега. В его администрации говорят, что признание поселений исправило историческую ошибку.

Подъем Израиля, отчаяние палестинцев

Барбара Плетт-Ашер, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Майк Помпео сказал, что решение США поможет создать политическое пространство для скорейшего разрешения конфликта. Но это решение теперь, вероятнее всего, будет принято на условиях Израиля, представляющего намного более сильную сторону.

Игнорирование законодательных запретов на строительство поселений подрывает правовую основу мирного процесса, включая положение о правах палестинского народа и принцип самоопределения.

Почти наверняка оно придаст импульс движению за расширение и аннексию израильских поселений. Работа по планированию и постройке новых поселений стала заметно интенсивнее после того, как Трамп занял пост президента США.

Палестинцы будут в смятении, но вряд ли удивятся. Палестинские аналитики, с которыми я разговаривала, говорят, что рост израильских поселений по сути убил возможность разрешения конфликта в духе идеи "двух государств".

Они говорят в терминах позиционной войны и видят своего рода ненасильственное сопротивление уже в том, что продолжают жить на своей земле, своей жизнью.

Мир и Израиль

В Америке шаг президента расценили по-разному. Оппоненты Дональда Трампа на выборах 2020 года инициативу раскритиковали, сторонники - одобрили.

Сенатор от штата Вермонт и бывший претендент на президенткую номинацию от демократов Берни Сандерс упрекнул Трампа в изоляционизме. Так же поступили остальные заметные претенденты на президентский пост от демократов.

"Это решение вредит нашей дипломатии, отдаляет нас от надежды на разрешение конфликта в духе идеи "два государства для двух народов" и ведет только к дальнейшей эскалации в регионе", - заявил представитель президентского штаба демократа Джо Байдена в разговоре с сайтом Jewish Insider.

Похожие заявления сделали представители сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и претендента на президентскую номинацию от демократов Пита Буттиджича.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Вопрос израильских поселений считается одним из самых сложных в процессе урегулирования конфликта

С другой стороны, как поддержавшие решение Трампа в США, так и израильские политики говорят о дружеской помощи окруженной врагами стране.

"Израиль окружен соседями, которые хотят его уничтожить, и в такой момент международное сообщество имеет дерзость делать из этого народа объект жесткой критики", - написала в "Твиттере" постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

"Мы остаемся приверженцами мира и сторонниками Израиля", - добавила она.

Признание израильских поселений может помочь Трампу мобилизовать свой электорат и помочь Нетаньяху в исполнении предвыборных обещаний.

Однако некоторых наблюдателей беспокоит, что интересы избирателей Трампа, значительную часть которых составляют христиане евангелических конфессий, по сути мотивируются религией. В своем большинстве американские христиане и сторонники правых взглядов поддерживают Израиль.

Незаконные или спорные?

Большая часть международного сообщества, включая ООН и его Международный суд, считают поселения незаконными. Женевская конвенция 1949 года запрещает заселение оккупированной территории гражданами оккупирующей страны.

Израиль же не считает постройку поселений оккупацией и настаивает, что Женевскую конвенцию к его ситуации отнести нельзя.

Аргумент израильской стороны в том, что государство появилось в результате оборонительной войны, а территории Западного берега никогда не обладали суверенитетом и после падения Османской империи не принадлежали никакой суверенной державе, не считая периода оккупации Иорданией в 1948-1967гг..

Сторонники Израиля ссылаются на Британский мандат в Палестине, выданный Лигой наций в 1922 году и сохраненный в уставе ООН.

Израиль рассматривает территорию Западного берега как спорную, статус которой должен быть урегулирован путем переговоров.