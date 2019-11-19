Домашнее насилие: как и почему минюст России разозлил соцсети

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS

В преддверии рассмотрения закона о домашнем насилии дебаты вокруг него снова усилились. Минюст России ответил на запрос ЕСПЧ о возможности защитить свои права россиянкам, пострадавшим от домашнего насилия, так, что на него остро отреагировали не только правозащитники.

Поводом для написания ответа минюста стал направленный минувшим летом запрос от Европейского суда по правам человека по делам четырех россиянок, которые пожаловались на неспособность властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации.

Также в июле ЕСПЧ присудил россиянке Валерии Володиной компенсацию в связи с "нежеланием государства признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и ее дискриминационное воздействие на женщин".

"Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола", - уверяет минюст ЕСПЧ в ответной записке, подписанной заместителем министра юстиции России Михаилом Гальпериным.

По словам Гальперина, россиянки, которые обратились в ЕСПЧ, будто бы пытаются "подорвать правовые механизмы", уже существующие в российском законодательстве.

Ведомство, впрочем, теперь пеняет на "некорректный перевод" его ответа суду, выполненный журналистами.

"Государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой: ребенок, женщина или мужчина", - сообщает в пресс-релизе минюст.

Тем не менее новости из министерства в сочетании с новой хроникой насилия в адрес женщин в ленте новостей расстроили пользователей рунета.

"Правительство считает, что необходимость в живых женщинах сильно преувеличена", - отозвалась на письмо Гальперина феминистка и публицистка, создательница Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова.

"Больше всего в позиции минюста убивает вот что. Безусловно, когда дяденьку избивает жена, ему морально сложнее пойти за помощью, чем тетеньке. Но сейчас-то этой помощи не получает вообще никто! Ни тетенька, ни дяденька. Не говоря уж о том, что закон о домашнем насилии - для всех", - рассуждает пользовательница @avtorkanegoduet.

"Просто чудовищно, что в министерстве юстиции Российской Федерации сидят женоненавистники. Невероятно радостно, что в России столько смелых женщин. Главное - что закон о домашнем насилии внесли на рассмотрение. Если сделают нормально и примут - это уже будет большим достижением", - полагает создательница Telegram-канала "Патриархат, гори" Дарья Гаврилова.

Кого-то же ответ минюста вдохновил на создание документального сериала о гендерном насилии.

"Вы, возможно, уже видели сегодняшнюю новость о том, что минюст России считает проблему домашнего насилия у нас в стране "преувеличенной". Я считаю ее катастрофически недооцененной. Если государство не помогает бороться с проблемой насилия над женщинами, придется бороться с ней нам самим", - призывает создательница Telegram-канала "Дочь разбойника" Анастасия Красильникова.

Поправка о преследовании

Между тем резонансное убийство Анастасии Ещенко в Петербурге подстегнуло авторов вписать в пятницу в проект закона поправку, которая запрещает "неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле".

Не все поправки, которые продвигают депутаты, нравятся юристам и правозащитникам: одно из предложений предполагает, что общественным организациям запретят информировать силовиков об известных им случаях домашнего насилия, не заручившись согласием жертвы.

Представители самих общественных организаций опасаются, что эта поправка приведет к тому, что ответственности за преступление просто не будет.

Законопроект также предполагает введение нового для России правового документа - защитного предписания или охранного ордера.

Это предписание может подразумевать обязательное прохождение психологической программы, а в случае, если оно выдано через суд, а не полицией, - еще и обязанность нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим, независимо от того, кто является собственником жилого помещения.

При этом в последней редакции законопроекта за нарушение предписаний о нарушении охранного ордера предполагается лишь штраф и арест.

Сомневающиеся в этой поправке соавторы проекта указывают, что такие небольшие санкции не смогут удержать агрессора от применения насилия.

Тем не менее сторонники законопроекта смотрят на его претворение в жизнь достаточно позитивно.

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov/TASS

"Этот закон защищает и женщин, и мужчин, и детей, и пенсионеров - то есть абсолютно всех людей, которые могут подвергаться домашнему насилию. Он должен помогать жертвам уходить от агрессора и не бояться за свою жизнь", - говорит юная активистка Александра Митрошина, дошедшая в понедельник с обсуждением законопроекта до Совета Федерации.

При этом ультраконсервативные организации вроде "Сорока сороков" и "За права семьи" продолжают выступать против законопроекта.

Продвижение законопроекта сопряжено для его авторов с угрозами: так, на прошлой неделе одна из продвигающих его парламентариев Оксана Пушкина попросила силовые структуры о защите после того, как ей начали угрожать в интернете.

Угрозы в интернете также получали юристка Мария Давтян, защитник сестёр Хачатурян Алексей Паршин и создательница сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алёна Попова.

Согласно оценкам ООН, более трети - до 35% всех женщин мира - подвергались насилию и домогательствам. По утверждениям правозащитных организаций, насилие в отношении женщин - самое распространённое посягательство на права человека в сегодняшнем мире.

Тем не менее в России в январе 2017 года декриминализовали побои в семье, что вызвало резкое осуждение юристов и правозащитников.