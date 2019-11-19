В России появился сайт для жалоб бизнеса на силовиков. Сколько на него потратили?

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Российские бизнес-объединения совместно с правоохранительными органами и правительством запустили платформу, с помощью которой любой бизнесмен может пожаловаться на давление со стороны полиции, ФСБ или прокуратуры. Как будет работать новый механизм, во сколько он обойдется бюджету и кто его создал?

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в послании федеральному собрании заявил о создании специальной цифровой платформы, с помощью которой "предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу".

Тогда проблема давления на бизнес оказалась в центре внимания, так как всего за несколько дней до послания в Москве были задержаны глава фонда Baring Vostok Майкл Калви, несколько сотрудников фонда и связанные с ними люди. Калви в суде неоднократно говорил, что его арест связан с корпоративным конфликтом в банке "Восточный".

Спустя примерно девять месяцев, 19 ноября, цифровая платформа "За бизнес" начала работать. Со сцены ее представляли глава РСПП Александр Шохин, министр экономического развития Максим Орешкин, а также глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В первом ряду сидел нынешний председатель совета директоров банка "Восточный" Артем Аветисян. Именно он был второй стороной корпоративного конфликта в банке, который, по словам Калви, стал причиной уголовного дела.

Image caption Артем Аветисян (третий слева) сидел в первом ряду рядом с помощником президента Андреем Белоусовым, который входит в набсовет новой платформы. Справа от Аветисяна общественный уполномоченный по защите прав предприниматлей Александр Хуруджи

Аветисян в АСИ возглавляет направление "Новый бизнес", которое и разрабатывало цифровую платформу.

АСИ сыграла ключевую роль в разработке, объяснил в беседе с журналистами Дмитрий Воронков, работающий в агентстве и участвовавший в создании платформы. По его словам, агентство разрабатывало всю техническую документацию, проводило конкурс на разработку сайта, создавало техническое задание и прочее.

Сколько стоила платформа?

Контракт на создание платформы забизнес.рф выиграла компания "Интеллектуальные социальные системы", а стоимость его составила 22,1 млн рублей.

ИСС принадлежит Дмитрию Коху, бывшему куратору проектов "Росмолодежи" и комиссару движения "Наши". Компания начала работать в 2012 году под названием "Сердитый гражданин".

Сервис "Сердитый гражданин" работает и сейчас, он собирает жалобы населения на проблемы в сфере ЖКХ. На момент его запуска уже работали похожие проекты Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального: "РосЯма" и "РосЖКХ".

"Сердитый гражданин" - фактически сервис, который помогает выстроить связь между государством и гражданами и повысить популярность государственных органов. "Мы даем возможность ведомству не просто решить проблему человека, а еще и рассказать о том, как и насколько быстро это удалось сделать. А это уже инструмент для управления имиджем", - говорил Кох агентству РБК в 2014 году.

Далее развитием платформы будет заниматься автономная некоммерческая организация "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". В проекте федерального бюджета заложено, что в 2020-2022 годах она будет получать по 22 млн рублей в год.

Глава некоммерческой организации Элина Сидоренко в разговоре с журналистами объяснила, что "федеральная субсидия" пойдет на развитие информационной платформы.

Также она упомянула, что учредители АНО сделали взносы в капитал организации. По данным СПАРК, среди учредителей организации - АСИ, Российский союз предпринимателей и промышленников, "Деловая Россия", министерство экономического развития и Торгово-промышленная палата. "По сравнению с федеральной субсидией они [вклады] значительно меньше", - подчеркнула Сидоренко.

По ее словам, этого финансирования достаточно, чтобы постепенно развивать платформу, например, запустить мобильное приложение в следующем году, а также искусственный интеллект, который позволит обрабатывать жалобы предпринимателей.

Показатель эффективности у платформы такой: до конца года там должно поступить 100 обращений, из которых 90 должны быть обработаны

На сайте к вечеру первого дня работы было зафиксировано 20 обращений и 175 пользователей. После своего запуска сайт показывал всплывающие окна с текстами обращений, а потом эти окна исчезли.

Как она будет работать?

Сидоренко объяснила, как будет работать новый сайт на примере одного обращения - оно было на сайте первым. Судя по ее ответу, предприниматель жаловался на давление со стороны правоохранительных органов, так как его подозревают в преднамеренном банкротстве.

По словам Сидоренко, он должен в своей жалобе четко объяснить, в чем заключается давление со стороны правоохранительных органов, а также предоставить документы, которые могут подтвердить, что он не намерен был совершать преднамеренного банкротства. В пример таких документов она привела документы о движении денежных средств или об имуществе бизнесмена.

Все эти документы анализируются и передаются в правоохранительные органы.

"Предприниматель не всегда знает свои права. Эта платформа признана дать такую возможность. Она призвана показать, что на регионах не замыкается разрешение конфликтов, что есть законодательство, есть центральный аппарат, в рамках которого можно добиться справедливости", - объясняет она.

У цифровой платформы есть договоренности почти со всеми правоохранительными органами, включая МВД, ФСБ и генеральную прокуратуру. Если специалисты платформы найдут признаки нарушений, то они будут передавать жалобу в эти органы.

В МВД, например, жалобы будут передаваться в соответствующие подразделения центрального аппарата, объяснил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика. По его словам, дальше будет запрашиваться дополнительная информация о конфликте.

Затем по итогам проверки отчет будет обратно направляться на цифровую платформу, добавил он. Таким образом будет осуществляться обратная связь, а механизм будет прозрачным.

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, обращения будут рассматриваться не более 30 дней. Но в некоторых случаях срок рассмотрения может быть продлен.

В рамках платформы не будут рассматриваться случаи, в которых дело уже дошло до суда. Корпоративные конфликты также рассматриваться не будут. "Мы рассматриваем только те жалобы бизнеса на бизнес, где в качестве посредника используют правоохранительные органы", - добавил глава РСПП

Офис платформы будет находиться в здании РСПП, а в штате работают около трех-четырех человек.

В 2019 году было возбуждено сразу несколько громких уголовных дел против известных бизнесменов. Помимо Калви и дела Baring Vostok уголовное дело было возбуждено против основателя "Рольфа" Сергея Петрова, а также обыски прошли в музее "Собрание", которым владеет основатель "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили.