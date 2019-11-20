Media playback is unsupported on your device The BBC's Rupert Wingfield-Hayes went behind the barricades at PolyU

Четырехдневная осада Политехнического университета в Гонконге близится к развязке, хотя внутри еще остается довольно большая группа протестной молодежи.

От 800 до 900 человек уже вышли из заблокированного университета и сдались властям. Большей частью это подростки младше 18 лет, заявила полиция.

Кампус на неделю стал ареной боев между полицией и протестующими, которые пытались спрятаться на территории университета. Спецназ окружил здание Политеха, и каждый совершеннолетний, кого удалось поймать или кто сам сдался полиции, был арестован за участие в массовых беспорядках.

По такому обвинению грозит до 10 лет тюрьмы, и десятки протестующих, которые не хотят попасть под суд, продолжают укрываться внутри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еды в столовых и автоматах внутри Политеха остается мало

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спать приходится на полу в зоне паркинга, не снимая масок. За три дня спецназ затратил на обстрел Политеха тысячи канистр со слезоточивым газом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Столовая университета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После нескольких ночевок тысячи студентов предпочли покинуть кампус

Тем временем сенат США принял акт, согласно которому Гонконг может быть лишен статуса благоприятствования в торговле с США, если права человека и демократические нормы будут нарушаться. Для вступления в действия закон еще должен быть подписан президентом Дональдом Трампом.

КНР немедленно осудил голосование в сенате и обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела Гонконга.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие молодые люди пострадали от переохлаждения, некоторые были ранены. Лицам младше 18 лет полиция и социальные работники оказывали помощь

В воскресенье полиция обрушила на Политех шквал резиновых пуль, пластиковых снарядов и канистр со слезоточивым газом. Против тех, кто откажется сдаться, спецназ грозил применить огнестрельное оружие.

В попытке ускользнуть от полицейских протестующие спускались на веревках с моста, прыгали со стен. Те, кто хотел уйти через канализацию, были пойманы.

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Число задержанных внутри и рядом с Политехническим университетом за один день 19 ноября составило около 1100 человек, сообщили на ночном полицейском брифинге.

Всех несовершеннолетних отпустили, предварительно записав личные данные.

По данным властей, в течение вторника в больницы было доставлено 325 человек в возрасте от 15 до 66 лет. Один человек находится в критическом состоянии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помещения Политехнического университета полностью разгромлены

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