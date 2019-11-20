Фото: разгром в университете Гонконга после осады протестующих
Четырехдневная осада Политехнического университета в Гонконге близится к развязке, хотя внутри еще остается довольно большая группа протестной молодежи.
От 800 до 900 человек уже вышли из заблокированного университета и сдались властям. Большей частью это подростки младше 18 лет, заявила полиция.
Кампус на неделю стал ареной боев между полицией и протестующими, которые пытались спрятаться на территории университета. Спецназ окружил здание Политеха, и каждый совершеннолетний, кого удалось поймать или кто сам сдался полиции, был арестован за участие в массовых беспорядках.
По такому обвинению грозит до 10 лет тюрьмы, и десятки протестующих, которые не хотят попасть под суд, продолжают укрываться внутри.
Тем временем сенат США принял акт, согласно которому Гонконг может быть лишен статуса благоприятствования в торговле с США, если права человека и демократические нормы будут нарушаться. Для вступления в действия закон еще должен быть подписан президентом Дональдом Трампом.
КНР немедленно осудил голосование в сенате и обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела Гонконга.
В воскресенье полиция обрушила на Политех шквал резиновых пуль, пластиковых снарядов и канистр со слезоточивым газом. Против тех, кто откажется сдаться, спецназ грозил применить огнестрельное оружие.
В попытке ускользнуть от полицейских протестующие спускались на веревках с моста, прыгали со стен. Те, кто хотел уйти через канализацию, были пойманы.
Число задержанных внутри и рядом с Политехническим университетом за один день 19 ноября составило около 1100 человек, сообщили на ночном полицейском брифинге.
Всех несовершеннолетних отпустили, предварительно записав личные данные.
По данным властей, в течение вторника в больницы было доставлено 325 человек в возрасте от 15 до 66 лет. Один человек находится в критическом состоянии.
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