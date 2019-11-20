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Саймон Чэн, бывший сотрудник консульства Великобритании в Гонконге, рассказал в интервью Би-би-си, что во время задержания в Китае его пытали и обвиняли в подстрекательстве к политическим протестам в Гонконге.

29-летний Саймон Чэн - житель и гражданин Гонконга, проработавший в британском консульстве около двух лет. В августе он был задержан за пределами Гонконга в материковом Китае и отправлен под стражу на 15 суток.

"Меня связывали, завязывали мне глаза", - рассказывает Саймон Чэн.

Источники в правительстве Британии говорят, что заявления Саймона Чэна заслуживают доверия - в том числе утверждения о том, что он был избит, и о том, что его заставили подписать признательные показания.

После интервью Саймона Чэна министр иностранных дел Доминик Рааб вызвал посла Китая в Великобритании.

Правообладатель иллюстрации Simon Cheng Image caption По словам Саймона Чэна, перед ним стояла задача сбора информации о протестах

"Мы возмущены таким постыдным обращением с Саймоном Чэном во время его задержания в Китае... Мы ясно дали понять, что ждем от властей Китая внимательного рассмотрения этого случая и привлечения к ответственности всех причастных ", - сказал Доминик Рааб в интервью Би-би-си.

Представительница МИД Китая в среду заявила Би-би-си, что там "абсолютно не могут принять вмешательство правительства Соединенного Королевства в это дело", и пообещала в ответ вызвать британского посла и "выразить ему наше неприятие и недовольство".

"Надеемся, что Соединенное Королевство будет благоразумно и прекратит вмешиваться во внутренние дела Гонконга и Китая, поскольку это в конечном итоге повредит лишь его собственным интересам", - добавила представительница МИД КНР.

Заявления Чэна - в том числе и о том, что во время нахождения под стражей он видел и других арестованных жителей Гонконга - скорее всего приведут к росту протестного движения на фоне роста опасений, что Пекин постепенно выхолащивает свободы гонконгцев.

"Они сказали, что они являются сотрудниками спецслужб и что никаких прав человека не существует. Затем начались пытки", - рассказал мне Саймон Чэн.

Кто такой Саймон Чэн?

Когда Чэн был сотрудником отдела торговли и инвестиций в британском консульстве, одной из его главных задач было привлечение инвестиций китайских компаний в экономику Шотландии.

По работе ему часто приходилось выезжать в другие регионы Китая.

В июне, когда Гонконг охватили массовые демонстрации, Саймон Чэн взял на себя ряд дополнительных обязанностей.

"Консульство Британии проинструктировало сотрудников, попросив их собирать информацию о протестах", - говорит Саймон Чэн.

Саймон Чэн поддерживал демократическое движение, и ему тогда казалось, что задача сбора информации о протестах - не такая сложная. Он подписался в соцсетях на ряд групп участников и организаторов протестов. Собранную информацию он передавал своим коллегам по консульству. Британия оплачивала дополнительную работу по сбору информации о протестах.

Как утверждает источник в правительстве Британии и сам Саймон Чэн, в задачи сотрудника консульства не входило оказание какого-либо влияния на протестное движение, его единственной задачей было наблюдение и сбор информации. Такой сбор информации - обычная практика для дипмиссий разных государств во многих странах мира.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto via Getty Images Image caption По словам Саймона Чэна, он не участвовал в протестах, а только собирал информацию о протестном движении

Однако Китай обвинил Британию во вмешательстве в события в Гонконге, обвинения звучали также в адрес британских политиков, которые высказывались в поддержку протестующих.

8 августа консульство отправило Чэна на бизнес-конференцию в город Шэньчжэнь. При этом ему на почту и телефон продолжала поступать информация о протестах.

Как задержали Саймона Чэна?

Хотя Гонконг находится под управлением Китая уже больше 20 лет, однако граница с материком до сих пор выглядит, а порой и воспринимается как государственная.

Принцип "одна страна, две системы", - который, как говорят участники протестов, они и защищают, - означает, что власти Гонконга сохраняют контроль над всеми делами территории, за исключением обороны и внешней политики.

Анализируя собранную информацию, Саймон Чен говорит, что все больше убеждался в том, что границы этой правовой и политической системы постепенно размываются.

С началом работы в прошлом году высокоскоростной железной дороги Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг был установлен новый пункт пограничного контроля на вокзале Западный Коулун, в самом сердце Гонконга. Именно здесь и был задержан китайской полицией Саймон Чэн.

Его посадили на поезд, отвезли обратно в Шэньчжэнь и, по его словам, передали трем сотрудникам китайской госбезопасности в штатском

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Близ вокзала Западный Коулун, где был задержан Саймон Чэн, также проходили протесты

Участники продемократических протестов воспринимают присутствие китайской полиции в Гонконге как свидетельство нежелательного расширения власти Пекина и угрозу широкой автономии Гонконга.

Как он сам описывает события?

Саймон Чэн поднимает руки над головой, показывая мне, как его подвесили за цепь, соединяющую надетые на него наручники.

Вопросы стражей порядка, по его словам, в основном касались его участия в протестах. Он говорит, что его заставляли дать признательные показания в "разжигании" протестов по заданию Британии.

"Они хотели знать, какую роль Британия играет в протестах в Гонконге - они спрашивали о поддержке, деньгах и оборудовании, которое Британия передавала участникам протестов", - рассказал Саймон Чэн.

Image caption Предположительно в этом здании Саймона Чэна держали под стражей

По рассказу Саймона Чэна, его заставляли находиться в неудобном положении на протяжении долгого времени. Например, его заставляли сидеть на корточках лицом к стене в течение многих часов, и если он поворачивался, то его били.

"Они били по больным местам - по костям, то есть в основном по суставам, по коленям", - говорит Саймон Чэн.

По словам Чэна, ему не давали спать, заставляли петь национальный гимн Китая, чтобы он не мог уснуть.

Он утверждает, что он не единственный задержанный в Китае в связи с протестами житель Гонконга, который подвергся такому обращению.

"Я видел целую группу задержанных жителей Гонконга, которых допрашивали. Я слышал, как кто-то из них говорил на кантонском диалекте: поднимите руки - вы же поднимали флаги во время протестов, разве нет?"

Как рассказывает Саймон Чэн, ему дали более 1000 фотографий, сделанных во время протестов, и заставляли писать имена людей, которых он узнавал, а также названия политических организаций, участвовавших в демонстрациях.

"Спецслужбы ясно дали понять, что задержано много участников протестов - их арестовывали на территории Китая", - говорит Саймон Чэн.

По словам Чэна, его пытались заставить разблокировать его смартфон с помощью функции распознавания лица. Для этого его привязали к стулу и держали за волосы.

Когда они получили доступ к телефону, они распечатали электронные письма из его почты, в основном их интересовала информация, которую он передавал консульству Британии о протестах в Гонконге.

"Я сказал им, что Британия не выделяла никаких средств для протестующих и не оказывала им никакой помощи. Но это было бесполезно", - говорит Саймон Чэн.

В итоге им удалось заставить Чэна записать два видеоролика с "признаниями": один - с признанием в "предательстве родины", другой - в том, что обращался к услугам проституток.

Почему его задержали?

Задержание сотрудника иностранного посольства или консульства - довольно редкое событие.

Последний подобный случай с участием сотрудников британского посольства произошел 10 лет назад. В 2009 году в Иране были задержаны ряд сотрудников британского посольства в Тегеране. Все задержанные были гражданами Ирана, их обвинили в том, что они причастны к организации массовых демонстраций в Иране, которые вылились в столкновения.

Image caption Саймон Чэн рассказалл Би-би-си, что во время задержания его пытали и били

Местные сотрудники иностранных посольств не обладают дипломатической неприкосновенностью, из-за чего они становятся легкой добычей для спецслужб и разведки.

Однако Саймона Чэна могли задержать и совершенно по другим причинам, никак не связанным с его работой.

Он рассказал мне, что у него есть друг, который живет в материковом Китае, и его арестовали за участие в протестах в Гонконге, а сейчас выпустили под залог.

Во время своей командировки в Шэньчжэнь Саймон Чэн, не проинформировав консульство, встретился с родственниками своего друга, которые хотели передать деньги для него.

Любой житель Китая, присоединившийся к протестам в Гонконге, рискует попасть под пристальное наблюдение китайских спецслужб.

Сбор денег для друга, испытывающего судебные трудности, вряд можно квалифицировать как преступление даже в Китае, однако после этого подозрение могло пасть и на самого Чэна.

Я спросил его, что он сам считает причиной своего задержания: его работу в британском консульстве или дружбу с участником гонконгских протестов, живущим в Китае?

"До сих пор у меня нет предположений. Но мне кажется, оба обстоятельства могли сыграть свою роль", - сказал Саймон Чэн.

Почему его отпустили?

Вместе с нашим интервью Чэн опубликовал подробный рассказ о том, что с ним произошло.

В материале он говорит, что на 11-й день содержания под стражей обращение с ним резко улучшилось. По его словам, это совпало с тем, когда в международных СМИ впервые написали о его исчезновении.

По данным источника в правительстве Британии, после задержания Чэна на дипломатическом уровне предпринималась масса усилий для его освобождения.

О единственном объяснении его задержания, которое представили власти Китая, - якобы из-за попыток снять проститутку, - Чэн отзывается с усмешкой.

"Это была тактика с целью тайного и незаконного заключения под стражу на еще более длительный срок без вмешательства третьих лиц", - говорит Саймон Чэн.

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По словам Чэна, обстоятельства задержания кажутся ему странными. В Китае административный арест - это наказание, которое может быть назначено полицией, без участия суда.

Обвинения по статье о проституции за "нарушение общественного порядка", как правило, предъявляются местной полицией. И вряд ли такие правонарушения могли заинтересовать сотрудников пограничного пункта на вокзале Западный Коулун.

В своем письменном заявлении Саймон Чэн упоминает о сеансе массажа, на который он отправился незадолго до ареста. Я его прямо спросил, платил ли он за секс.

"Я не хочу останавливаться на вопросе, воспользовался ли я услугами проституток, потому что это именно то, что им [полиции] нужно. Я просто хочу сказать, что я не сделал ничего плохого людям, о которых я забочусь и которых люблю", - ответил он.

По словам Чэна, он не знает точно, почему его решили отпустить. Также он говорит, что его освободили "с предупреждением".

"Они сказали, что если я в интервью или как-либо публично буду говорить о какой-либо другой версии своего задержания, помимо того, что касается статьи о проституции, то меня вернут из Гонконга в Китай", - сказал Саймон Чэн.

После этого случая консульство в Гонконге пересмотрело и ужесточило правила для местных сотрудников, отправляющихся в командировки в другие регионы Китая.

Что Саймон Чэн намерен делать?

Саймон Чэн считает, что ему пока слишком опасно возвращаться в Гонконг. Он был так обеспокоен по поводу своей безопасности, что отказался от того, чтобы правительство Британии выступило с заявлением, осуждающим то, как с ним обращались во время содержания под стражей.

После долгого допроса спецслужбами Китая Саймон Чэн больше не мог оставаться на том же посту, что он занимал раньше в консульстве Британии. Его попросили уволиться, хотя, по данным источника в правительстве Британии, ему оказали поддержку и помощь и оформили британскую визу на два года с правом работы в стране.

Правообладатель иллюстрации Simon Cheng Image caption Сейчас Саймон Чэн находится Лондоне. Он считает, что в Гонконг ему возращаться пока слишком опасно

Но, как следует из письменного заявления Саймона Чэна, он не считает предоставленную ему защиту достаточной и пытается получить убежище где угодно, лишь он мог себя чувствовать там в безопасности.

Хотя его будущее не ясно, политические и дипломатические последствия его заявлений о пытках, скорее всего, будут довольно серьезными.

Китаю придется ответить по поводу использования пыток в их безоглядном поиске доказательств иностранного вмешательства.

Британии придется ответить на вопрос, мог ли Лондон сделать больше для того, чтобы защитить Чэна.

А для протестующих в Гонконге, чья борьба началась с законопроекта, допускающего выдачу подозреваемых в Китай, история Саймона Чэна подвердит в первую очередь то, что им и правда есть чего опасаться со стороны системы правосудия, столь разительно отличающейся от их собственной.