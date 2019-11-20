"Там что-то такое зреет". Почему россияне стали больше ценить свободу слова?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующий на митинге против изоляции рунета в Москве в марте этого года

Все больше россиян стали называть свободу слова среди наиболее важных прав и свобод человека, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". Два года назад это право считали важным 34% населения страны, сейчас - 58%.

Как и тогда, в числе первых по важности для россиян (78%) остаются право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также право на медицинскую помощь (70%).

Однако по сравнению с результатами аналогичного исследования 2017 года, россияне стали намного чаще включать в число самых важных права, связанные не только с физической свободой, отмечают социологи.

Так, за два года практически в два раза увеличилась доля тех, кто считает важным право на свободу вероисповедания и свободу совести (с 22 до 40%), и тех, для кого важно право на участие в общественной и политической жизни (с 16 до 30%). Более чем в два раза (с 13 до 28%) увеличилась доля россиян, считающих важным право на свободу мирных собраний.

Такие результаты, по мнению социологов "Левады-центра", свидетельствуют об актуализации в общественном мнении повестки, связанной с правами человека.

Однако эти права все еще остаются в конце общего рейтинга важных для жителей России прав. Право на свободу слова в нем занимает 6-е место.

В первую пятерку, помимо права на жизнь, свободу и личную неприкосновенности и права на медицинскую помощь, вошли также право на справедливый суд, право на социальную защиту и достойный уровень жизни, а также право на бесплатное образование и равный доступ к нему.

Опрос проводился 24-30 октября 2019 года среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах России.

Русская служба Би-би-си поговорила с экспертами о том, что стало причиной таких результатов опроса.

Рост недовольства в регионах

Наиболее высокий рост доли россиян, считающих важными политические права и свободы, зафиксирован не в Москве, а в провинции, особенно в крупных региональных городах, отметил в разговоре с Би-би-си директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Так, в региональных городах с населением более 500 тысяч человек доля тех, кто считает важным наличие свободы слова, увеличилась с 35 до 63% (в Москве - с 24 до 52%).

Доля тех, для кого важно право на участие в общественной и политической жизни, в крупных городах увеличилась с 18 до 35%. В Москве же она, наоборот, сократилась с 24 до 15%.

"Политические права в большей степени отмечают люди в провинции. Это интересно, что здесь лидирует не Москва, а поднимается раздражение в регионах, прежде всего в крупных городах. Видимо, это докатилось до провинции, где давление и административный социальный контроль гораздо сильнее, чем в Москве. И характерно это для людей двух возрастных категорий: людей зрелых, 40-55 лет, более образованных, и среди молодежи", - объясняет Гудков.

Снижение доли москвичей, для которых важно участие в политической жизни, социолог связал с разочарованием от московских протестов этого года: "Москва вышла на улицы в этом году, но результат был очень слабенький, и некоторое разочарование ощущается. В то время как эта волна достигла больших городов и там что-то такое зреет".

При этом Гудков заметил, что "пока это чистые пожелания, а не готовность участвовать в активной жизни. Что мы расцениваем как некоторое проявление, верхушку социального раздражения".

Снижение уровня жизни

Политолог Аббас Галлямов связал рост у населения спроса на политические права с общим снижением уровня жизни россиян.

"Это естественное следствие того, что общественный договор, заключённый между властью и людьми 15 лет назад, перестал работать. Его сутью был отказ со стороны общества участвовать в политике. А режим же в обмен обязался обеспечить людям рост уровня жизни. В прошлом году стало очевидно, что власть свою часть обещаний не выполнила. Речь не только о пенсионной реформе, произошло общее снижение уровня жизни, помноженное на завышенные ожидания, которое породила властная пропаганда. Пенсионная реформа стала лишь триггером, который сделал очевидным то, что люди и без того уже чувствовали", - сказал он Би-би-си.

В ответ на это общество потребовало вернуть себе политические права, и такой тренд продержится, причем требования со временем будут становиться все более активными, считает политолог.

"Властная пропаганда перестаёт работать, поэтому прежде дискредитируемые понятия демократических прав и свобод набирают все большую популярность. Через несколько лет они полностью затмят все остальное - так, как это было в конце 1980-х", - прогнозирует он.

Рост значения интернета

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев назвал среди возможных причин роста значения права на свободу слова для россиян то, что для них важно это право в интернет-пространстве.

"Можно предположить, что для многих свобода слова и свобода интернета одно и тоже. А второе сейчас очень актуально. Можно еще выдвинуть гипотезу, что играют роль перегибы с пропагандой и преследованием людей за пост, перепост, коммент, лайк. Но пока все это выглядит как попытка [социологов] подвести методологию под готовые выводы", - отметил он в разговоре с Би-би-си.

Запрос на свободу слова в России растет с 2014 года, а в последние несколько лет эту тенденцию усилила смена потребления информации, то есть переход с преимущественно телевизионного на интернет-потребление, объяснила Би-би-си политолог Екатерина Шульман.

"Это совершенно разный тип потребительского поведения, даже если это один и тот же контент. То есть даже если человек смотрит в интернете телевизионную передачу, он потребляет ее иначе. Он может поставить лайк или дизлайк, оставить комментарий, сделать перепост, сам факт его просмотра добавляет к общему числу просмотров и является в некоторой степени заявлением своей позиции: в общем, он вступает в коммуникацию. Возможно, этот компонент интернет-свободы добавил к пониманию гражданами того, что свобода слова - это не только газеты, радио и телевидение, но еще и отсутствие цензуры, запретов и блокировок в интернете. А мы знаем, что все это население сильно раздражает", - сказала она.

С увеличением роли интернета для россиян Шульман связывает и рост значения других политических свобод для них.

"Люди привыкли, что их мнение в интернете все время спрашивают, что они постоянно коммуницируют с товаром, который приобретают, и с контентом, который потребляют. И они перестают понимать, почему в офлайне с ними обращаются совершенно иначе, и начинают требовать от властей тоже учитывать их интересы и мнение. Не получая на это никакого отклика, кроме полицейского, люди начинают понимать, что действительно, право на мирные собрания - это не теория, а очень практическая вещь, которая понадобится мне, когда мой дом решат снести", - объясняет она.