"Запиралась в туалете и плакала". Эмилия Кларк о съемках "Игры престолов"

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Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала, что испытывала серьезный стресс при работе над первым сезоном. Актриса говорит, что к концу рабочего дня запиралась в туалете и плакала.

Особенно сложно ей было сниматься в сценах, где нужно было раздеваться, рассказала актриса в подкасте актера Дэкса Шепарда.

Обилие эротических сцен в сериале было обосновано сюжетом, но если бы "Игру престолов" сделали сегодня, это был бы совсем другой сериал, считает Кларк.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня Кларк относится к эротическим сценам совсем по-другому

Роль Дейнерис Таргариен досталась Эмилии Кларк, когда ей было 23 года, и принесла ей славу.

"Я согласилась на роль, а потом мне прислали сценарий. Я читала его и время от времени думала - вот в чем подвох", - рассказывает Кларк.

"Но я только закончила актерскую школу и подошла к работе профессионально", - добавляет она.

"Если что-то есть в сценарии, значит, оно должно там быть. И я придам этому смысл. Все будет хорошо".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Недавно Эмилия Кларк снялась в романтической комедии "Рождество на двоих"

"До этого я только дважды была на съемочной площадке, и вдруг оказалась на ней, абсолютно голая, а вокруг были все эти люди. Я не знала, что мне делать", - рассказала актриса.

"Я не понимала, что от меня требуется. Я не знала, что они хотят и чего хочу я сама".

"Вне зависимости от того, были бы там эротические сцены или нет, весь первый сезон я в любом случае ничего бы не требовала. Я думала, что не вправе требовать что-то", - говорит Кларк.

"Что бы я ни чувствовала - это неправильно. Я лучше поплачу в туалете, а потом вернусь, мы доснимем сцену, и все будет замечательно", - вспоминает актриса работу над сериалом.

По словам Кларк, после съемок она перестала искать свое имя в поисковиках, потому что натыкалась на целые статьи о своих эротических сценах. "Они писали, какая у меня толстая задница и так далее. А я была еще почти ребенком!" - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмилия и Джейсон на премьере третьего сезона "Игры престолов", 2013 год

Эмилию в течение первого сезона поддерживал Джейсон Момоа, игравший в сериале ее мужа, жестокого вождя племени дотракийцев.

Кларк считает, что сейчас отношение зрителей к наготе в фильмах сильно меняется. Сегодня первому сезону "Игры престолов", снятому в 2009-2010 годах, десять лет. Но актриса говорит, что если бы у нее была возможность переснять сериал, она оставила бы его точно таким же.

"Очень многие говорили со мной о сценах, где кхалиси (героиня Кларк) обнажена. Но никто не обратил бы на это внимания, если бы ее не унижали на экране. Зритель должен был это увидеть".

Новый фильм с участием Эмилии Кларк, "Рождество на двоих", недавно вышел в прокат. Актриса говорит, что сейчас "всегда спорит на площадке" о необходимости эротических сцен.

"Все очень изменилось. Я понимаю гораздо больше о том, что могу себе позволить и что мне комфортно делать, - говорит актриса. - Сегодня я не соглашаюсь раздеваться, если не понимаю, что это абсолютно необходимо".

С представителями студии HBO и продюсерами "Игры престолов" связались, но они пока не комментировали заявления актрисы.