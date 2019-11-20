"Запиралась в туалете и плакала". Эмилия Кларк о съемках "Игры престолов"
Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала, что испытывала серьезный стресс при работе над первым сезоном. Актриса говорит, что к концу рабочего дня запиралась в туалете и плакала.
Особенно сложно ей было сниматься в сценах, где нужно было раздеваться, рассказала актриса в подкасте актера Дэкса Шепарда.
Обилие эротических сцен в сериале было обосновано сюжетом, но если бы "Игру престолов" сделали сегодня, это был бы совсем другой сериал, считает Кларк.
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Роль Дейнерис Таргариен досталась Эмилии Кларк, когда ей было 23 года, и принесла ей славу.
"Я согласилась на роль, а потом мне прислали сценарий. Я читала его и время от времени думала - вот в чем подвох", - рассказывает Кларк.
"Но я только закончила актерскую школу и подошла к работе профессионально", - добавляет она.
"Если что-то есть в сценарии, значит, оно должно там быть. И я придам этому смысл. Все будет хорошо".
"До этого я только дважды была на съемочной площадке, и вдруг оказалась на ней, абсолютно голая, а вокруг были все эти люди. Я не знала, что мне делать", - рассказала актриса.
"Я не понимала, что от меня требуется. Я не знала, что они хотят и чего хочу я сама".
"Вне зависимости от того, были бы там эротические сцены или нет, весь первый сезон я в любом случае ничего бы не требовала. Я думала, что не вправе требовать что-то", - говорит Кларк.
"Что бы я ни чувствовала - это неправильно. Я лучше поплачу в туалете, а потом вернусь, мы доснимем сцену, и все будет замечательно", - вспоминает актриса работу над сериалом.
По словам Кларк, после съемок она перестала искать свое имя в поисковиках, потому что натыкалась на целые статьи о своих эротических сценах. "Они писали, какая у меня толстая задница и так далее. А я была еще почти ребенком!" - говорит она.
Эмилию в течение первого сезона поддерживал Джейсон Момоа, игравший в сериале ее мужа, жестокого вождя племени дотракийцев.
Кларк считает, что сейчас отношение зрителей к наготе в фильмах сильно меняется. Сегодня первому сезону "Игры престолов", снятому в 2009-2010 годах, десять лет. Но актриса говорит, что если бы у нее была возможность переснять сериал, она оставила бы его точно таким же.
"Очень многие говорили со мной о сценах, где кхалиси (героиня Кларк) обнажена. Но никто не обратил бы на это внимания, если бы ее не унижали на экране. Зритель должен был это увидеть".
Новый фильм с участием Эмилии Кларк, "Рождество на двоих", недавно вышел в прокат. Актриса говорит, что сейчас "всегда спорит на площадке" о необходимости эротических сцен.
"Все очень изменилось. Я понимаю гораздо больше о том, что могу себе позволить и что мне комфортно делать, - говорит актриса. - Сегодня я не соглашаюсь раздеваться, если не понимаю, что это абсолютно необходимо".
С представителями студии HBO и продюсерами "Игры престолов" связались, но они пока не комментировали заявления актрисы.