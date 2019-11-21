Coldplay отказались от турне из-за экологии. А что другие музыканты?

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Coldplay не планирует ехать в турне с новым альбомом из-за опасений относительно воздействия концертов на окружающую среду. Похоже, забота об экологии становится трендом среди музыкантов.

Восьмой альбом группы Everyday Life выходит в пятницу, и фанаты ожидали всемирного турне.

"В течение следующего года или двух мы уделяем время тому, чтобы выяснить, как наш тур может быть не только экологически устойчивым, но и как он может быть активно полезным [для природы]", - сказал в интервью Би-би-си фронтмен группы Крис Мартин.

"Все мы должны найти лучший способ делать своё дело", - продолжил он. По его словам, группа хотела бы, чтобы их будущие туры оказали положительное влияние на окружающую среду.

Британская группа находится в столице Иордании Аммане, чтобы дать два концерта, которые будут транслироваться в прямом эфире на YouTube.

Корреспондент Би-би-си Колин Патерсон сравнил шоу группы в Иордании с экстравагантной обстановкой концертов Pink Floyd.

Концерты, которые состоятся в пятницу на восходе и закате солнца соответственно, будут отражать две части их нового альбома Everyday Life.

В последний раз британская группа путешествовала по миру со своим туром A Head Full of Dreams, в рамках которого дали 122 концерта на четырех континентах в 2016-2017 годах.

В беседе с Би-би-си Мартин заметил, что даже не рассматривает возможность выступить на фестивале Гластонбери в следующем году.

"Наш следующий тур должен стать лучшей из возможных версий такого экологического тура. Мы будем разочарованы, если концерты не будут углеродно-нейтральными", - заметил Крис.

"Самое сложное - это перелёты. Но, например, наша мечта - это шоу без одноразового пластика, где электричество обеспечивается солнечной энергией", - делится соображениями вокалист.

"Мы уже провели много больших туров. Как мы можем изменить это, чтобы компенсировать взятое [у природы]?" - задаётся вопросом фронтмен Coldplay.

Фонд защиты дикой природы WWF приветствовал инициативу группы.

"Потрясающе, что всемирно известные артисты выступают за защиту планеты. Мы все должны действовать, чтобы не допустить климатического кризиса - бездействие не вариант, если мы хотим сохранить нашу планету для будущих поколений", - сказал координатор WWF по вопросам изменения климата Гарет Редмонд-Кинг.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Колином Патерсоном Мартин сказал, что Иорданию для концерта выбрали, поскольку группа хотела сделать что-то необычное там, где никогда не играла.

Он сказал, что новый альбом, который выйдет в пятницу, отражает глобалистскую позицию музыкантов.

"Если вы путешествуете по миру, вы знаете, что все люди очень похожи, все мы - как единое целое", - продолжил он.

По словам Мартина, песни на Everyday Life вдохновлены, среди прочего, эссе Би-би-си про афганского садовникаи нигерийского композитора из лепрозория.

"Журналистика в своих лучших проявлениях находит эти истории людей, которые укрепляют нашу общую человечность", - пояснил он.

Coldplay выступят с единственным концертом в Музее естественной истории в Лондоне 25 ноября. Все доходы от шоу будут пожертвованы экологическим благотворительным организациям.

"На гужевых повозках"

В рунете не очень оценили заботу британской группы об окружающей среде.

"Ну реальной заботой у Криса Мартина был бы отказ от записи нового альбома и решение найти себе уже нормальную работу, а не это вот всё", - веселится @BlueValentyna.

"Вслед за Coldplay я тоже решил отказаться от мирового тура для сохранения окружающей среды", - иронизирует @d_ichor.

Но есть и те, кого искренне тронул месседж коллектива.

"Печально видеть, сколько людей издевается над Гретой или вот #coldplay, которые отложили тур, чтобы попробовать сделать его более эко-френдли. Пока большие артисты не будут идти на радикальные меры, менеджент никогда не будет менять систему, а ведь это наверняка можно сделать", - пишет пользовательница @z_miori.

Би-би-си ожидает ответа от нескольких российских артистов на предмет того, отказались бы они от турне ради экологии.

"Меньше декораций и грузовиков"

В том, что забота об окружающей среде - один из важнейших трендов года, убедились и составители Оксфордского словаря, которые выбрали главным выражением 2019 года climate emergency ("чрезвычайная климатическая ситуация").

Словарь определяет эту лексему как ситуацию, в которой требуются неотложные действия для сдерживания изменения климата и предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.

С Крисом Мартином солидарна одна из руководительниц агентства по менеджменту артистов Creative Artists Agency Эмма Бэнкс.

"Нужно ли нам менять декорации 27 раз? Зачем вешать авто для спецэффектов?" - риторически спрашивает Бэнкс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнем туре Кэти Перри использовались десятки грузовиков

По словам Эммы,у больших музыкантов может быть до 60 грузовиков в их турах по континенту и по несколько частных самолётов в перелётах. Услугами ее агентства уже пользовались певицы Кайли Миноуг, Кэти Перри и Лорд и группы Arcade Fire, Red Hot Chili Peppers, Green Day и Muse,

Бэнкс считает, что музыканты должны проявлять инициативу и сами задумываться, как подобные туры влияют на окружающую среду.

"Чем больше у вас шоу, тем больше оно влияет на экологию. Нам нужно больше думать о том, как вообще не порождать проблемы", - сказала Эмма в музыкальном подкасте Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмме Бэнкс дали престижную награду Music Industry Trusts Award за 25 лет работы в индустрии

Никто из подопечных Бэнкс никогда не отказывался от мирового турне из-за влияния на окружающую среду, но она надеется, что это скоро изменится. По мере того, как фанаты все больше осознают свое влияние на планету, на артистов оказывается всё больше давления со стороны публики.

"Если вы не в танке, вы повсюду видите новости об [изменении климата] по телевизору, в новостях, в газетах... Люди говорят об этом", - добавляет Эмма.

"Если каждый, кто едет в огромный тур, использует на пять грузовиков меньше, это уже будет шагом вперёд", - замечает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмма говорит, что турне сильно влияют на экологию

При этом Бэнкс признаёт, что говорила с коллегами и понимает, что прямо сейчас найти способы уменьшить углеродный след музыкантов "действительно сложно". Но она не сдаётся.

По фунту на дерево

Согласно отчёту 2016 года, только британские концерты и фестивали за год поспособствовали выбросу почти 20 тыс. тонн CO2 - и это без учёта перемещений музыкантов и их поклонников. При этом футбольный кубок "Евро-2016" суммарно поспособствовал выбросу в атмосферу 2,8 млн тонн углекислого газа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эд Ширан в 2017 году был рекордсменом по концертным сборам

Некоторые музыканты уже заняли активную позицию: так, группа The 1975 отдаёт по фунту с каждого проданного билета НКО One Tree Planted, сажающей деревья по всему миру.

Билли Айлиш отказалась от пластиковых трубочек на своих концертах и разыгрывает билеты среди фанатов, которые борются с изменением климата.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билли Айлиш готовит "экологические городки" под каждый концерт

Юная певица также объявила о появлении "эко-городков" на каждом концерте - секторов, где поклонники могут узнать об изменении климата и насущности перемен.