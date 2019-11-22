Британия не отдает остров в Африке. Ее обвиняют в колониализме

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Один из группы островов Чагос - Диего-Гарсия - используется как американская военно-воздушная база

Маврикий обвинил Британию в незаконной колониальной оккупации островов Чагос в Индийском океане, после того как миновал срок передачи управления архипелагом местным властям.

Чагос - последняя африканская территория под контролем Британии. Расположенные примерно в 500 км от Мальдив острова находятся под контролем британцев с 1814 года. На архипелаг претендует бывшая британская колония Маврикий, который утверждает, что был вынужден отказаться от прав на эту группу небольших островов и атоллов в Индийском океане в 1968 году в обмен на независимость.

В мае Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов (116 голосов против 6) приняла необязательную к исполнению резолюцию, призывающую Великобританию отказаться от контроля над островами Чагос.

Британцам дали шесть месяцев. Срок дедлайна истек, но на деле ничего не изменилось.

Великобритания не признает претензии Маврикия и не хочет отказываться от архипелага.

Британский Форин-офис утверждает, что Британия обладает всеми правами на острова, один из которых - Диего-Гарсия - используется как военная база США.

"Соединенное Королевство не сомневается в своем суверенитете в отношении британской территории в Индийском океане, который существует постоянно с 1814 года, - говорится в заявлении британского министерства иностранных дел. - Маврикий никогда не обладал суверенитетом в отношении этой территории, и Британия не признает его претензий".

Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Британия купила его за 3 миллиона фунтов и объявила его своей заморской территорией в Индийском океане. Маврикий утверждает, что был вынужден отказаться от прав на острова в обмен на независимость, которую он получил в 1968 году.

Как объясняла свое решение ООН, деколонизация Маврикия была осуществлена в порядке, противоречащем праву на самоопределение, и поэтому британское управление островами незаконно.

Резолюции ООН предшествовало принятое за три месяца до этого решение Международного суда ООН (также носящее характер необязательного), который обязал Великобританию передать контроль над группой островов Чагос государству Маврикий и вывести оттуда свою администрацию в кратчайший срок.

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот назвал Британию в пятницу незаконным колониальным оккупантом.

Брексит и потеря влияния

Эндрю Хардинг, корреспондент Би-би-си на юге Африки

Маврикий на протяжении многих десятилетий настаивал на том, что архипелаг принадлежит им, а сейчас, особенно в обстановке кризиса в связи с брекситом, традиционные союзники Британии стали отказываться от поддержки её позиции, воздерживаясь или голосуя против в ООН.

В настоящее время ООН предпринимает значительные шаги, смысл которых сводится к осуждению позиции Британии как колониалистской.

Британия пока игнорирует призывы ООН к возвращению островов, однако это может иметь последствия.

Санкции будут постепенными и медленными и в основном бюрократическими, то есть на Британию будет оказываться все более сильное давление в международных организациях, которые она традиционно считает очень важными.

Британия более не имеет своего представителя в составе Международного суда правосудия в Гааге, куда входят 14 судей. Трибунал в Гааге оценит карты ООН на законность, в свете новых фактов, ведь ООН теперь рассматривает острова в качестве части территории Маврикия.

Ранее введенный срок в шесть месяцев для прекращения британского управления островами не был юридически обязывающим, поэтому пока не идет речь о введении санкций или иных наказаний, однако такое положение может измениться.

После принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН британское министерство иностранных дел заявило, что Британия не признает претензий Маврикия, однако выполнит ранее данные обязательства передать острова Маврикию, после того как они перестанут требоваться в целях обороны.

В период между 1968 и 1974 годам британские власти выселили тысячи жителей народности чагос с островов и переселили их на Маврикии и Сейшельских островах, где их ждала нищета и дискриминация.

Многие из них перебрались в Британию в поисках лучшей жизни.

После этого Британия предложила США построить на острове Диего-Гарсия военную базу.

Эта военно-воздушная база использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак. Сообщалось также о том, что ЦРУ использовало базу для содержания и допросов подозреваемых в терроризме. В 2016 году аренду базы продлили до 2036 года.

Британия не раз приносила извинения за высылку местного населения, которую премьер-министр Маврикия сравнил с преступлением против человечества.

В 2002 году был принят закон о британских заморских территориях, который гарантировал переселенцам с островов Чагос права на британское гражданство при условии, что они родились между 1969 и 1982 годами. Однако это условие привело к тому, что многие семьи переселенцев оказались разделенными.