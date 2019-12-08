Женщина в тени Пикассо: Дора Маар - художница и талантливый фотограф

Правообладатель иллюстрации Man Ray Image caption Дора Маар позировала для знаменитого фотографа Ман Рэя

Дора Маар прожила почти 90 лет. Хотя она и была талантливой художницей и фотографом, ее имя чаще всего связывают с Пабло Пикассо из-за их любовных отношений.

Он был знаменитым и почитаемым художником, однако еще до их знакомства в 1935 году Маар уже была известна во Франции благодаря своим фотоработам.

В 1935 году Маар, урожденная Генриетта Теодора Маркович, работала фотографом на киностудии Billancourt Studios в пригороде Парижа. Ее представили Пикассо, который уже был художником с мировым именем, на 26 лет старше нее.

Маар стала его любовницей и, по мнению некоторых, самой влиятельной музой художника. На следующие восемь лет их жизни тесно переплелись, даже несмотря на то, что Пикассо не прекратил свои отношения с Марией-Терезой Вальтер.

Как правило, именно этими скупыми фактами чаще всего ограничиваются познания о Маар среди ценителей искусства.

В жизни Пикассо было немало женщин, и Маар, несомненно, была для него одной из самых значимых.

Правообладатель иллюстрации ADAGP Image caption Маар в купальном костюме

При этом авторитет Маар неумолимо растет. Посвященная ей выставка из Современной галереи Тейт в Лондоне уже побывала в Центре Помпиду в Париже, а в 2020 году экспозиция отправится в Лос-Анджелес.

Но заслуживает ли ее карьера фотографа и художника выхода из тени Пикассо? Или ее достижения сейчас преувеличиваются, потому что десятки лет они игнорировались?

20 лет назад Мэри Энн Кос написала книгу о Маар - еще до того, как ее карьера была переосмыслена. Кос в своей книге называет Маар удивительным талантом.

"Значительная часть ее ранних работ во Франции относится к фэшн-фотографии, но это не просто обычные фэшн-фото… ее лучшие работы наполнены драматизмом".

"Если вы увидите хотя бы одну работу Доры Маар, вы всегда в будущем узнаете сделанные ею фотографии. Соблюдение пропорций на ее фотографиях можно назвать любопытным, но ее творения всегда несут какой-то смысл и оставляют сильное впечатление".

Правообладатель иллюстрации ADAGP Image caption "Беседа" Доры Маар

"Может показаться, что на некоторых фото чересчур много теней, и в них ощущается обреченность, но есть и чрезвычайно смешные фото. Однако фэшн-фотография была лишь небольшой частью творческой жизни Доры Маар. Она съездила в Барселону и сфотографировала голодающих людей, оказавшихся в очень тяжелых условиях. Значительная часть ее творчества не была востребована, потому что ее воспринимали в контексте с Пикассо".

Эмма Льюис - куратор выставки в Современной галерее Тейт, на которой представлено более 250 фотографий, снятых Маар. По ее словам, она начала ценить "темный гламур" работ Маар, но отметила также, что в них присутствует игривый элемент - настоящее бунтарское остроумие.

Правообладатель иллюстрации ADAGP Image caption Фэшн-фотографии Доры Маар

Также Маар фотографировала людей (почти 30 тыс. человек), живших на дугообразном необустроенном участке земли "ля зоне", которая в дальнейшем превратилась в убогую застроенную бараками жилую полосу вокруг Парижа. На выставке представлены яркие примеры всех этих элементов, относящиеся к началу ее карьеры.

По словам Льюис, в 1930-х годах большой популярностью пользовались еженедельные и ежемесячные журналы. "Благодаря этому у Доры были возможности зарабатывать на жизнь, и мы демонстрируем ее талант", - сказала она.

"Она занималась авангардом и экспериментировала с художественными образами. Ей был интересен сюрреализм, но, как мне кажется, женщине было очень сложно войти в круг художников, работавших в том направлении".

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"Коммерческие работы Доры Маар появлялись в крупных французских журналах того времени, например, Rester Jeune. Также их публиковали в различных журналах об искусстве и эротических рецензиях".

"Документальные фотографии можно было увидеть на выставках, но не в печатных изданиях. Она придерживалась левых взглядов, и в период Великой депрессии ее документальная работа, посвященная страданиям бедных людей, приобрела для нее особую важность. Она даже была связана с радикальной ассоциацией революционных писателей и художников".

Выставка не могла обойти стороной связь Маар с Пикассо, но эта связь показана в контексте того времени.

Будучи фотографом, она запечатлела его в работе над, пожалуй, самым известным произведением - "Бомбардировкой Герники" (1937 год). Посетители галереи могут увидеть работы Пикассо, на которые повлияла Маар, в том числе "Плачущую женщину" (1937 год).

Правообладатель иллюстрации ADAGP Image caption Сюрреализм оказал большое влияние на творчество Маар

Существует мнение, что на холсте изображена Маар, но сама она утверждала, что никогда не позировала для Пикассо. Однако она подтвердила, что художник использовал для картины некоторые черты ее лица.

Автор книги Кос считает, что Маар была самой интеллигентной из всех муз Пикассо. "Она говорила по-испански, а значит, они могли по-настоящему беседовать о непростых событиях 1930-х годов. Она была красивой, но, мне кажется, Пикассо в ней привлекала искра драматизма", - сказала она.

Их страстные отношения начали слабеть примерно с 1942 года. Маар переехала в Менерб в Провансе. Смирилась ли она с тем, что ни одна женщина не будет для Пикассо единственной?

"Мне кажется, она не была человеком, готовым смириться с судьбой. Когда их отношения завершились, она была в ярости. Но, переехав к югу, она стала развивать навыки живописи. Писавшие о ней люди этот аспект ее жизни, как правило, обходили вниманием. Но ее картины впечатляют, а ее лучшие фотографии производят настоящий фурор", - говорит писательница.

"Так что, с Пикассо или без, ей есть что нам сказать", - добавляет Мэри Энн Кос.