Выборы в окружные советы Гонконга: почему они так важны?
24 ноября в Гонконге проходят первые выборы после начала массовых протестов. Многие аналитики называют выборы в окружные советы Гонконга референдумом о поддержке продемократического движения.
Выборы в 18 районных советов Гонконга до событий этого года практически не привлекали внимания международных СМИ. Явка на выборах в окружные советы была не очень высокой, а кандидаты во время предвыборной кампании фокусировались в основном на локальных проблемах, таких как снижение шума на улицах и благоустройство жилых районов, озеленение территорий.
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Однако в этом году все не так, как обычно. За выборами в окружные собрания Гонконга следят все международные СМИ. Хотя нынешние выборы и не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, тем не менее, они станут серьезной проверкой поддержки продемократического движения населением Гонконга.
Власти Гонконга утверждают, что "молчаливое большинство" поддерживает их и занимаемую ими "жесткую позицию".
Однако продемократические протесты сотрясают бывшую британскую колонию уже полгода, и нет никаких признаков того, что протестное движение идет на спад. Протестующие выдвигают пять ключевых требований, среди которых расследование неоправданно жестоких действий со стороны полиции во время разгона акций протеста и всеобщее избирательное право в Гонконге.
В последние недели перед выборами протестная активность только выросла: протесты продолжились с новой силой, а в СМИ высказывались предположения, что голосование может быть перенесено на более поздний срок из-за продолжающихся демонстраций и ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией.
Новый виток роста протестного движения произошел после гибели 8 ноября 22-летнего студента Гонконгского университета науки и технологий. Считается, что студент убегал от полиции и упал с многоуровневой парковки. После трагедии демонстрации и выступления протестующих перекинулись на территории университетов, и костяк протестного движения теперь составляет студенческая молодежь и школьники.
Изначальный повод для демонстраций - закон о выдаче подозреваемых материковому Китаю - исчез после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отозвала законопроект. Однако администрация, находящаяся под давлением Китая, совершила еще несколько шагов в сторону ужесточения: реанимировала закон о чрезвычайном положении полувековой давности и запретила носить маски во время демонстраций.
Каковы полномочия членов окружных советов?
24 ноября выбираются 452 из 479 членов окружных советов. Сейчас около 75% мест в советах контролируют проправительственные партии.
Гонконг состоит из 18 округов, в каждом округе есть окружное собрание. Окружные советы отвечают в основном за вопросы местного значения - благоустройство районов, ремонт дорог и развитие инфраструктуры округов.
Однако окружные советы имеют и небольшое влияние на принятие решений на уровне региона. Члены окружных советов занимают шесть из 70 мест в законодательном собрании Гонконга, выборы в который состоятся в следующем году. Также члены окружных советов участвуют в выборах главы администрации Гонконга: 117 членов окружных советов получают места в комитете выборщиков, который состоит из 1200 человек. Большинство выборщиков в этом комитете назначается Пекином.
О том, что избиратели придают особое значение нынешним выборам, говорит и тот факт, что для участия в голосовании в этом году зарегистрировались 4,13 млн избирателей, что на 12% больше, чем на выборах в 2015 году.
Как отмечают эксперты, в данном случае важны не сами полномочия членов окружных советов, а возможное изменение соотношения представителей продемократического движения и проправительственных партий. Если изменение будет существенным, то это станет свидетельством смещения общественной поддержки в сторону протестного движения.
Избирательные участки в Гонконге в воскресенье откроются в 7:30 утра по местному времени. Всего в Гонконге будет работать более 600 избирательных участков. Голосование закончится 24 ноября в 22:30 по местному времени, и сразу после закрытия участков начнется подсчет голосов. Предварительные результаты выборов, скорее всего, станут известны рано утром в понедельник, 25 нобяря.
Кто участвует в выборах?
В конце октября власти Гонконга отстранили от участия в выборах в органы местного самоуправления 23-летнего активиста, участника продемократического движения Джошуа Вонга, который в 2014 году был одним из лидеров протестного "Движения зонтиков". Администрация Гонконга объяснила отстранение Вонга от участия в выборах тем, что его предвыборные предложения противоречат законодательству Гонконга. Речь идет о том, что Вонг высказывался за право Гонконга на самоопределение, тогда как, согласно основному закону Гонконга, этот особый административный район является частью Китая.
При этом, к выборам допустили более радикальных, но менее популярных лидеров продемократического движения. Протесты способствовали появлению так называемых антиправительственных кандидатов, выступающих против действующих властей Гонконга.
"Я, например, не могу возглавлять протестные акции, но я веду борьбу за умы людей внутри нашего округа. Мы, особенно те, кто помладше, никогда не думали о том, чтобы участвовать в выборах. Но сейчас мы думаем, что все аспекты гражданского общества очень важны. Мы надеемся отвоевать Гонконг - шаг за шагом", - говорит 28-летний социальный работник Кинда Ли. По его словам, он решил участвовать в выборах после того, как стал свидетелем попытки самоубийства одного из молодых участников протестов.
Во время предыдущих выборов, в 2015 году, большинство голосов - около 783 тысяч - получили проправительственные партии. За продемократические партии проголосовали 540 тысяч избирателей. В итоге проправительственные кандидаты заняли 298 мест в окружных советах и получили большинство во всех округах Гонконга, кроме одного.
Прекратятся ли протесты после выборов?
По словам экспертов, продемократические кандидаты вряд ли смогут получить большинство в окружных советах.
"Это слишком высокая планка", - говорит политолог Ма Нгок из Китайского университета Гонконга.
Эксперты предупреждают, что вряд ли стоит ожидать прекращения протестов после проведения выборов. Акции прекратятся только в том случае, если власти Гонконга выполнят все основные требования участников продемократического движения.
"Если большинство достанется партиям, поддерживающим нынешнюю власть, протесты могут усилиться", - говорит профессор Син Мин из Универститета науки и технологий Гонконга.
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Неделю назад произошли одни из самых ожесточенных столкновений за все время протестов в Гонконге. В конце прошлой недели в здании политехнического университета спряталась от преследования полиции большая толпа демонстрантов - до тысячи человек. Полиция попыталась штурмовать здание.
Полиция окружила университет, заблокировав все выходы, и предупредила, что задержанные будут подвергнуты суду за участие в массовых беспорядках.
Силовики предъявили укрывшимся - большая часть из которых младше 18 лет - ультиматум и пригрозили применить огнестрельное оружие. Однако в ответ в полицию полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Территория политехнического университета Гонконга была объявлена зоной массовых беспорядков.
На следующий день ректор университета Тэн Цзиньгуан выступил с заявлением, в котором призвал протестующих мирно покинуть здание, пообещав, что полиция не будет применять против них силу.
Главный мотив массовых выступлений - стремление защитить политические свободы и социальную систему Гонконга, сложившуюся в колониальные времена, и не допустить того, чтобы Пекин лишил жителей Гонконга имеющихся у них прав и свобод. Присутствие китайских войск, в том числе танков, в соседней с Гонконгом провинции КНР расценивается оппозицией в Гонконге как недвусмысленная угроза вторжения.
Пекин называет протесты в Гонконге и происходящие во время протестных акций столкновения с полицией "черным террором".
Гонконг был передан под управление КНР Великобританией в 1997 году на условиях принципа "одна страна - две системы", в рамках которого Пекин обещал не менять экономический и политический уклад острова.