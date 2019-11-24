Выборы в окружные советы Гонконга: почему они так важны?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для участия в голосовании в окружные советы в Гонконге зрегистрировалось рекордное число избирателей - 4,13 млн человек

24 ноября в Гонконге проходят первые выборы после начала массовых протестов. Многие аналитики называют выборы в окружные советы Гонконга референдумом о поддержке продемократического движения.

Выборы в 18 районных советов Гонконга до событий этого года практически не привлекали внимания международных СМИ. Явка на выборах в окружные советы была не очень высокой, а кандидаты во время предвыборной кампании фокусировались в основном на локальных проблемах, таких как снижение шума на улицах и благоустройство жилых районов, озеленение территорий.

Однако в этом году все не так, как обычно. За выборами в окружные собрания Гонконга следят все международные СМИ. Хотя нынешние выборы и не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, тем не менее, они станут серьезной проверкой поддержки продемократического движения населением Гонконга.

Власти Гонконга утверждают, что "молчаливое большинство" поддерживает их и занимаемую ими "жесткую позицию".

Однако продемократические протесты сотрясают бывшую британскую колонию уже полгода, и нет никаких признаков того, что протестное движение идет на спад. Протестующие выдвигают пять ключевых требований, среди которых расследование неоправданно жестоких действий со стороны полиции во время разгона акций протеста и всеобщее избирательное право в Гонконге.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед выборами протестная активность выросла, а вместе с этим участились и случаи столкновения протестующих с полицией

В последние недели перед выборами протестная активность только выросла: протесты продолжились с новой силой, а в СМИ высказывались предположения, что голосование может быть перенесено на более поздний срок из-за продолжающихся демонстраций и ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией.

Новый виток роста протестного движения произошел после гибели 8 ноября 22-летнего студента Гонконгского университета науки и технологий. Считается, что студент убегал от полиции и упал с многоуровневой парковки. После трагедии демонстрации и выступления протестующих перекинулись на территории университетов, и костяк протестного движения теперь составляет студенческая молодежь и школьники.

Изначальный повод для демонстраций - закон о выдаче подозреваемых материковому Китаю - исчез после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отозвала законопроект. Однако администрация, находящаяся под давлением Китая, совершила еще несколько шагов в сторону ужесточения: реанимировала закон о чрезвычайном положении полувековой давности и запретила носить маски во время демонстраций.

Каковы полномочия членов окружных советов?

24 ноября выбираются 452 из 479 членов окружных советов. Сейчас около 75% мест в советах контролируют проправительственные партии.

Гонконг состоит из 18 округов, в каждом округе есть окружное собрание. Окружные советы отвечают в основном за вопросы местного значения - благоустройство районов, ремонт дорог и развитие инфраструктуры округов.

Однако окружные советы имеют и небольшое влияние на принятие решений на уровне региона. Члены окружных советов занимают шесть из 70 мест в законодательном собрании Гонконга, выборы в который состоятся в следующем году. Также члены окружных советов участвуют в выборах главы администрации Гонконга: 117 членов окружных советов получают места в комитете выборщиков, который состоит из 1200 человек. Большинство выборщиков в этом комитете назначается Пекином.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция пытается разогнать демонстрантов, однако протесты не стихают

О том, что избиратели придают особое значение нынешним выборам, говорит и тот факт, что для участия в голосовании в этом году зарегистрировались 4,13 млн избирателей, что на 12% больше, чем на выборах в 2015 году.

Как отмечают эксперты, в данном случае важны не сами полномочия членов окружных советов, а возможное изменение соотношения представителей продемократического движения и проправительственных партий. Если изменение будет существенным, то это станет свидетельством смещения общественной поддержки в сторону протестного движения.

Избирательные участки в Гонконге в воскресенье откроются в 7:30 утра по местному времени. Всего в Гонконге будет работать более 600 избирательных участков. Голосование закончится 24 ноября в 22:30 по местному времени, и сразу после закрытия участков начнется подсчет голосов. Предварительные результаты выборов, скорее всего, станут известны рано утром в понедельник, 25 нобяря.

Кто участвует в выборах?

В конце октября власти Гонконга отстранили от участия в выборах в органы местного самоуправления 23-летнего активиста, участника продемократического движения Джошуа Вонга, который в 2014 году был одним из лидеров протестного "Движения зонтиков". Администрация Гонконга объяснила отстранение Вонга от участия в выборах тем, что его предвыборные предложения противоречат законодательству Гонконга. Речь идет о том, что Вонг высказывался за право Гонконга на самоопределение, тогда как, согласно основному закону Гонконга, этот особый административный район является частью Китая.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джошуа Вонг назвал решение администрации Гонконга о своем отстранении от участия в выборах "политическим приказом Пекина"

При этом, к выборам допустили более радикальных, но менее популярных лидеров продемократического движения. Протесты способствовали появлению так называемых антиправительственных кандидатов, выступающих против действующих властей Гонконга.

"Я, например, не могу возглавлять протестные акции, но я веду борьбу за умы людей внутри нашего округа. Мы, особенно те, кто помладше, никогда не думали о том, чтобы участвовать в выборах. Но сейчас мы думаем, что все аспекты гражданского общества очень важны. Мы надеемся отвоевать Гонконг - шаг за шагом", - говорит 28-летний социальный работник Кинда Ли. По его словам, он решил участвовать в выборах после того, как стал свидетелем попытки самоубийства одного из молодых участников протестов.

Во время предыдущих выборов, в 2015 году, большинство голосов - около 783 тысяч - получили проправительственные партии. За продемократические партии проголосовали 540 тысяч избирателей. В итоге проправительственные кандидаты заняли 298 мест в окружных советах и получили большинство во всех округах Гонконга, кроме одного.

Прекратятся ли протесты после выборов?

По словам экспертов, продемократические кандидаты вряд ли смогут получить большинство в окружных советах.

"Это слишком высокая планка", - говорит политолог Ма Нгок из Китайского университета Гонконга.

Эксперты предупреждают, что вряд ли стоит ожидать прекращения протестов после проведения выборов. Акции прекратятся только в том случае, если власти Гонконга выполнят все основные требования участников продемократического движения.

"Если большинство достанется партиям, поддерживающим нынешнюю власть, протесты могут усилиться", - говорит профессор Син Мин из Универститета науки и технологий Гонконга.

Неделю назад произошли одни из самых ожесточенных столкновений за все время протестов в Гонконге. В конце прошлой недели в здании политехнического университета спряталась от преследования полиции большая толпа демонстрантов - до тысячи человек. Полиция попыталась штурмовать здание.

Полиция окружила университет, заблокировав все выходы, и предупредила, что задержанные будут подвергнуты суду за участие в массовых беспорядках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты говорят, что хотят защитить политические свободы и социальную систему Гонконга

Силовики предъявили укрывшимся - большая часть из которых младше 18 лет - ультиматум и пригрозили применить огнестрельное оружие. Однако в ответ в полицию полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Территория политехнического университета Гонконга была объявлена зоной массовых беспорядков.

На следующий день ректор университета Тэн Цзиньгуан выступил с заявлением, в котором призвал протестующих мирно покинуть здание, пообещав, что полиция не будет применять против них силу.

Главный мотив массовых выступлений - стремление защитить политические свободы и социальную систему Гонконга, сложившуюся в колониальные времена, и не допустить того, чтобы Пекин лишил жителей Гонконга имеющихся у них прав и свобод. Присутствие китайских войск, в том числе танков, в соседней с Гонконгом провинции КНР расценивается оппозицией в Гонконге как недвусмысленная угроза вторжения.

Пекин называет протесты в Гонконге и происходящие во время протестных акций столкновения с полицией "черным террором".

Гонконг был передан под управление КНР Великобританией в 1997 году на условиях принципа "одна страна - две системы", в рамках которого Пекин обещал не менять экономический и политический уклад острова.