Правообладатель иллюстрации Royal Marsden Hospital Image caption Дерек из Лестершира принял участие в испытании пембролизумаба

Лекарство, используемое при иммунотерапии рака, может избавить некоторых больных от изнуряющей химиотерапии, а также продлить им жизнь, утверждают исследователи.

В ходе клинических испытаний было выявлено, что лекарство под названием пембролизумаб сдерживало развитие различных типов рака головы и шеи в среднем в течение двух лет - это в пять раз дольше, чем при применении химеотерапии.

Оно также давало гораздо меньше побочных эффектов.

В Соединенном Королевстве в последнее время растет количество случаев заболевания этими типами рака, и если они диагностированы поздно, то лечить их сложно.

"Я могу жить нормальной жизнью"

70-летний Дерек Китчерсайд их графства Лестершир уверен, что его уже не было бы на этом свете, если бы не пембролизумаб.

В 2011-м году ему диагностировали рак гортани. Когда три года спустя, после стандартного лечения, у него начался кашель с кровью, ему сказали, что рак распространился на легкие, и, возможно, уже не поддастся лечению.

Дерек попросился принять участие в клинических испытаниях и в течение двух лет каждые три недели ездил в Лондон для прохождения лечения пембролизумабом.

"Опухоль постоянно уменьшалась, и после каждого визита я чувствовал себя все лучше и лучше, - рассказал он. - Это сильно изменило мою жизнь".

Состояние Дерека регулярно проверяют при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая показывает, что рак не развивается, а опухоль по-прежнему уменьшается.

"Я очень рад, что могу продолжать нормально жить, - говорит Дерек. - Думаю, без него (лекарства) меня уже не было бы в живых".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пембролизумаб вводится с помощью капельницы

Что такое иммунотерапия?

Это лечение, которое не убивает сами раковые клетки, а стимулирует иммунную систему организма, чтобы она могла обнаруживать и атаковать их.

Пембролизумаб уже используется для лечения широкого спектра прогрессирующих видов рака, включая меланому - тип рака кожи, который распространяется очень быстро.

По мнению экспертов, его можно будет использовать для лечения и многих других типов этого заболевания.

Когда она используется?

Как правило, иммунотерапия применяется, если стандартное лечение, такое как химиотерапия, не принесло результатов. Но это исследование, проведенное на 882 пациентах из 37 стран, дает основания предполагать, что она должна использоваться раньше, а для некоторых людей это должен быть предпочтительный перый вариант лечения.

Препарат регулярно вводится пациентам через капельницу, но сейчас лечение проводится в том случае, если рак вернулся или распространился и считается неизлечимым.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пациенты с раком головы и шеи должны регулярно обследоваться с помощью МРТ

Почему она лучше, чем нынешние методы?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, это лечение более мягкое, более безопасное, и также может продлить жизнь пациентов на более долгий срок.

Однако иммунотерапия может подойти не всем.

При лечении людей с прогрессирующим раком головы и шеи препарат помог одному из четырех - их заболевание становилось менее агрессивным или стабилизировалось в среднем в течение 23 месяцев.

Для сравнения, хотя значительная часть пациентов (36%) положительно отреагировали на стандартное химиотерапевтическое лечение, улучшения у них наблюдались в среднем всего четыре с половиной месяца.

Пациентам с более крупными и агрессивными опухолями вводили препарат в сочетании с химиотерапией, чтобы помочь замедлить прогрессирование заболевания: в этом случает болезнь удавалось удерживать в среднем в течение семи месяцев.

Кому она может помочь?

По словам профессора Кевина Харрингтона, консультанта в сфере клинической онкологии в больнице The Royal Marsden NHS Founation Trust, который руководил исследованием, главная задача заключается в том, чтобы выявить людей с опухолями, которые будут реагировать на это лечение.

Врачи могут решить эту проблему с помощью теста на наличие иммунного маркера PD-L1 в опухоли.

Профессор Харрингтон говорит, что примерно 85% людей с запущенным или рецидивирующим раком головы и шеи могут лечиться пембролизумабом - это около 1300 пациентов в год.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цель иммунотерапии - воздействие на иммунные клетки

Почему это лечение более мягкое?

На сегодняшний день основное рекомендуемое лечение - это токсичная комбинация химиотерапии и терапии антителами, из-за которых пациенты зачастую чувствуют себя очень плохо. Такое экстремальное лечение может также привести к повреждению почек, кистей рук и стоп.

Пациенты, которых лечили посредством иммунотерапии, испытывали гораздо меньше побочных эффектов. "Это более разумно и менее токсично - пациенты живут дольше и чувствуют себя лучше", - говорит профессор Харрингтон.

Что это значит для раковых больных?

"Это очень интересное многообещающее исследование", - говорит профессор Пол Уоркман из Института исследований рака. "Во-первых, потому что оно демонстрирует, что иммунотерапия может иметь существенные преимущества для некоторых пациентов с раком головы и шеи при условии использования в качестве первоначального лечения, а во-вторых, потому что исследователи разработали тест для определения тех пациентов, которым она наверняка поможет".

Правообладатель иллюстрации Institute of Cancer Research Image caption Пембролизумаб менее токсичен для пациентов, чем химиотерапия

По его словам, все новые лекарства, поступающие на рынок, должны сопровождаться тестом, чтобы точно определить, кому они с наибольшей вероятностью помогут, кто его целевые реципиенты.

В США и ЕС пембролизумаб уже одобрен для самостоятельного применения и вместе химиотерапий при распространенном раке головы и шеи. В Великобритании этого пока не произошло.

Национальный институт здравоохранения и передового опыта в настоящее время проводит оценку препарата. Он может быть одобрен в стране уже к лету 2020 года.

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