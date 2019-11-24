"Здесь никто не стыдится": как "Единая Россия" провела предвыборный съезд за 20 месяцев до выборов

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В Москве в субботу прошел предвыборный съезд "Единой России" - то, что до ближайших думских выборов почти два года, партийцев не смутило. Выступивший на мероприятии президент Владимир Путин всячески подчеркивал важность "служения народу" и опасность "приставших к партии словоблудов-конъюнктурщиков". А лидер партии Дмитрий Медведев и вовсе потребовал покинуть "Единую Россию" тех, кто стесняется быть в ее рядах. Би-би-си узнала, как "единороссы" станут "ближе к людям" и перестанут стыдиться самих себя.

Далеко до выборов

Ближайшая крупная федеральная избирательная кампания - выборы в Госдуму - намечена на осень 2021 года. Тем не менее, "Единая Россия", собравшись на 19-й по счету съезд на территории ВДНХ, неожиданно объявила о начале подготовке к думским выборам. Партия, по словам секретаря генерального совета Андрея Турчака, ставит цель сохранить конституционное большинство в Думе. Для этого ей необходимо получить не менее 301 места в парламенте. Рейтинг партии сейчас, по данным Фонда "Общественное мнение", держится на уровне 32-33%. Даже в протестном 2011 году он был значительно выше - 43%. Единороссы на думских выборах в тот год получили только 238 мест из 450.

Что для сохранения власти делать можно, а чего - нельзя, единороссам рассказывал президент Владимир Путин. Он провел с партийцами не более часа, говорил о необходимости консолидировать общество "для долгосрочного движения вперед" и предостерегал от популизма. По его словам, статус "правящей партии" обязывает не "править", а "служить" народу. "У вас нет морального права прикрыться популизмом. Словоблуды-конъюнктурщики, приставшие к статусу правящей партии, если что, сдадут ее и страну сдадут", - сказал Путин.

Главное в работе партии, объяснял президент, быть вместе с людьми, помогать им, объяснять, защищать. "Старайтесь поднимать острые вопросы, решать их своими силами, не дожидаясь "прямой линии", терзать (чиновников - прим. Би-би-си), трясти их, добиваться решения", - призвал Путин. Чиновников в зале было немало - де-юре, "терзать" предлагалось и лидера партии Дмитрия Медведева - по совместительству он возглавляет правительство.

"Не надо стесняться"

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Медведев же вновь призвал "единороссов" прекратить скрывать партийную принадлежность. Он заявил, что участие членов "Единой России" в выборах в качестве самовыдвиженцев "только запутало" избирателей. "Кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью, - подчеркнул Медведев. - А кто стесняется, должен уйти из партии и освободить место для других". То же самое премьер уже говорил месяц назад на встрече с губернаторами - кандидатами в секретари региональных отделений "Единой России".

Многие участники съезда могли бы рассказать о трудностях, с которыми они столкнулись на выборах, после того, как их партия поддерживала непопулярные решения. Региональная кампания 2018 года, проходившая после объявления о пенсионной реформе, стала самым ярким примером - тогда главы Хабаровского края, Хакасии и Владимирской области, поддерживаемые Кремлем и "Единой Россией", проиграли губернаторскую гонку малоизвестным кандидатам от системной оппозиции.

2019 год стал рекордным по числу провластных кандидатов, баллотировавшихся на губернаторские выборы не от "Единой России". Таких оказалось шестеро. Этот опыт оказался удачным - все кандидаты от власти смогли победить в первом туре на сентябрьских выборах. Кроме того, "Единая Россия" вовсе не участвовала в выборах в Мосгордуму - все члены партии пошли как самовыдвиженцы. Впрочем, лидеру московского отделения "Единой России" Андрею Метельскому это не помогло.

Спикер Мосгордумы, единоросс Алексей Шапошников, который сам шел на выборы самовыдвиженцем, заверил Би-би-си, что партии не стесняется - просто все дело в политтехнологиях. "Никто не стыдится "Единой России". Просто у каждой партии, в том числе и у нашей есть право на политический маневр. Его мы во время выборов в МГД и осуществили, - объяснял он. - А на всех следующих выборах и особенно на федеральных все кандидаты ["единороссы" - Би-би-си] будут выдвинуты от партии".

Глава Самарской области, единоросс Дмитрий Азаров убеждал корреспондента Би-би-си, что никто членства в "Единой России" не стесняется, а если кто-то не понимает, то нужно разъяснять: "Сегодня нет другой политической партии, которая имела бы такую базу поддержки как "Единая Россия".

Но Азаров успел избраться губернатором от партии еще до пенсионной реформы и падения ее рейтинга. "Мне еще лет 10 назад когда я избирался мэром Самары, задавали похожий вопрос: "ты не похож на партию, зачем ты идешь от партии?" - рассуждал глава региона. - Слушайте, партия оказала мне поддержку, благодаря которой я выиграл. Если партии в любом виде нужна поддержка, я всегда ее буду оказывать. По другому любой член партии не должен мыслить".

"Глобально сейчас предвыборный съезд не был нужен. До выборов еще слишком далеко. Никто не знает, какие неожиданности могут произойти за это время, и что ждет в будущем партию и ее и так обрушившийся после повышения пенсионного возраста рейтинг", - сказал Би-би-си близкий к руководству партии участник съезда, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.

Партия готовится меняться?

Накануне съезда "Единой России", где состоят не только депутаты Думы, члены Совета Федерации и депутаты региональных и муниципальных заксобраний, но и большинство региональных чиновников, многие губернаторы, министры, вице-премьеры и даже глава правительства, стало ясно, что большая часть россиян (51%) хотели бы перемен в партии власти - такие данные представил ВЦИОМ.

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Вопрос социологи сформулировали так, что понять его можно было двояко - то ли россияне хотят, чтобы правящая партия и номенклатура сама активнее обновлялась, то ли речь о запросе на смену самой действующей власти на другую.

Мнения единороссов-участников съезда о том, чего же на самом деле хотят россияне, заметно разошлись. Так, депутат Госдумы от партии Андрей Макаров говорил Би-би-си в кулуарах съезда, что не считает результаты исследования свидетельством запроса граждан на обновление власти. "Власть каждый день должна работать над тем, чтобы люди слышали власть, а власть слышала людей. Я искренне надеюсь, что каждый на своем месте это делает. Я, например, на своем - делаю", - отметил Макаров.

По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, речь о запросе людей на новые лица, но нынешняя власть на это желание отвечает: "У нас именно в партии сейчас на муниципальных выборах обновилось более 60% людей. На самом деле политическая конкуренция внутри партии сильно выросла", - уверен Алиханов.

Еще один руководитель региона - Бурятии - Алексей Цыденов согласен, что запрос на изменения есть, но и он уверен, что власть на него отвечает: "Любые изменения всегда трактуются в том числе с заменой конкретных представителей власти. И если в регионах страны есть потребность на изменения, то обновление состава губернаторов, которое идет, - это как раз ответ на такой запрос общества".

На съезде же "единороссы" отреагировали на запрос об изменениях во власти, обновив состав генсовета партии и создав правозащитный центр - его сопредседателями стали депутат Госдумы Михаил Старшинов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. "У них есть в редакции [RT] центр "Не один на один", чтобы люди, у которых есть проблемы, не оставались с ними наедине, а приходили в центр, приходили на прием к нам, к депутатам", - пояснил это решение Старшинов. Медведев же подчеркнул, что "Единая Россия" не может быть в стороне от правозащитной деятельности, "поскольку это очень часто присваивают себе оппозиционные партии".

Единороссы пытаются дать сигнал о том, что партия не токсична и что ее поддерживает Владимир Путин, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Второй акцент, который партия показывает - "мы правозащитная партия".

"Это попытка показать - если кто- то хочет участвовать в выборах и получать поддержку власти, то нужно это делать только с "Единой Россией". Видимо, бегство из "Единой России" можно остановить только таким образом", - резюмировал эксперт.