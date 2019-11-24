Лагеря для промывки мозгов. Что происходит в китайских тюрьмах для уйгуров

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эксперты считают происходящее в Китае попыткой "промыть мозги" целому этносу

Власти Китая занимаются систематической индоктринацией сотен тысяч мусульман, заключенных в тюремных лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это следует из документов, попавших в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Пекин настаивает, что в лагерях обучают волонтеров, но в документах говорится о жесточайшей дисциплине, насильном удержании и постоянном видеонаблюдении за заключенными.

В ICIJ попали инструкции начальникам лагерей за подписью китайского партийного функционера, бюллетени, которые распространяют внутри лагерей, и приговор китайского суда по делу мужчины-уйгура, получившего десять лет лагерей за религиозные высказывания.

ICIJ изучил документы в сотрудничестве с 17 медиа-партнерами, в числе которых были программа Би-би-си "Панорама" и газета Guardian. Пекин не комментировал утечку, китайский посол в Британии назвал документы сфабрикованными.

Расследователям удалось обнаружить доказательства того, что официальная версия Пекина о переобучении в этих лагерях потенциальных экстремистов, которые записываются на курсы по своей воле, не соответствует действительности.

Журналисты пришли к выводу, что в лагерях содержится около миллиона арестованных без суда заключенных, в основном представителей народности уйгуров.

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Среди документов, в частности, нашли девять страниц инструкций от бывшего заместителя секретаря районной ячейки партии, Жу Хайлуня, курировавшего безопасность в Синьцзян-Уйгурском районе.

Жу требует от начальников лагерей жесточайшей дисциплины, наказания заключенных и мер по борьбе с побегами.

Он приказывает:

"Не допускать никаких побегов"

"Улучшить дисциплину и жестче наказывать ее нарушения"

"Добиваться признания и раскаяния"

"Приоритизировать коррективные курсы китайского"

"Добиваться полной трансформации студентов"

"Удостовериться в эффективности системы видеонаблюдения в общежитиях и классах и устранить "слепые зоны"

Из документов следует, что каждый аспект жизни заключенных отслеживается и контролируется: "У студента должна быть своя кровать, свое место в очереди и комнате для занятий и свой станок для работы - меняться местами строго запрещается".

"Вести дисциплинарные нормы по подъему, перекличке, помывке, посещению санузла, домашнему хозяйству, еде, учебе, сну, закрыванию дверей и прочему", - инструктирует начальников лагерей Жу Хайлунь.

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Другие документы позволяют увидеть небывалый масштаб арестов. Из одного следует, что в 2017 году всего за неделю в лагерь отправили 15 тысяч человек, живших на юге региона.

Документы должна изучить прокуратура, считает директор по Китаю правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон.

"Это улика, на которой можно построить дело о грубом нарушении прав человека", - говорит она.

"Думаю, будет правильно назвать заключенных жертвами по меньшей мере психологических пыток, потому что они не знают, сколько им придется находиться в лагере".

По инструкции, освобождать можно только тех заключенных, которые продемонстрируют, что сменили ценности, язык и веру.

"Добиваться от студентов признания и раскаяния, глубокого понимания преступной, опасной природы их прошлых действий", - говорится в ней.

"В случае, если у обучающегося смутные идеи, негативное отношение или даже стремление сопротивляться [...] коррективное обучение поможет добиться результата".

Бен Эммерсон - советник Всемирного уйгурского конгресса и адвокат, специализирующийся на защите прав человека. Он говорит, что цель системы китайских лагерей - менять саму идентичность человека.

"Трудно назвать это иначе как массовым промыванием мозгов, направленным на целую народность. Это полная трансформация, цель которой - уничтожить уйгуров-мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района как отдельную культурную общность".

Тайные лагеря

Заключенным лагерей, как следует из документов, дают баллы за повиновение, успехи в учебе и работе, а также за яркие признаки идеологической трансформации.

От того, сколько у них баллов, зависит, можно ли им связаться с семьей и когда их выпустят. Перспектива освобождения появляется только после того, как четыре партийных комитета соглашаются, что заключенный действительно внутренне преобразился.

Для определения потенциальных заключенных лагерей используется массовая система слежки. Используется программа, предсказывающая вероятность правонарушения на основе личных данных человека.

В одном из документов говорится о том, как объектом внимания системы стали 1,8 млн уйгуров - просто потому, что они пользовались приложением Zapya для обмена файлами.

Система рекомендовала присмотреться к 40 577 владельцам этого приложения и отправить в лагеря всех, кто вызовет малейшие подозрения.

В документах содержатся инструкции выслеживать уйгуров в других странах и арестовывать уйгуров с гражданством других стран внутри Китая. Из них следует, что в этих операциях могут быть задействованы китайские посольства.