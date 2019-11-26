Россия намерена поставить Турции еще один С-400. Вашингтон это раздражает

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Все комплексы С-400 уже полностью поставлены в Турцию и развернуты

Россия собирается заключить с Турцией контракт на поставку еще одного комплекта зенитно-ракетного комплекса С-400, рассказал в интервью российскому агентству РИА Новости глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Поставки российских ракетных комплексов уже привели к скандалу между Турцией и США.

В начале этого года Турция закупила у России комплекс С-400. В результате США заморозили поставки Турции истребителей F-35, которые производятся совместно с многими западными странами. Турция также участвовала в производстве F-35, но из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов была исключена из проекта.

В начале года С-400 были поставлены Турции в рамках сделки, заключенной еще в 2017 году. За российские ракетные системы Турция собиралась заплатить 2,5 млрд долларов. Причем часть из этих средств - это российский кредит.

Эта сделка также предполагала опцион, то есть Турция получила возможность купить еще один комплект С-400, рассказал Михеев. По его словам, уже в первой половине 2020 года страны будут готовы подписать контракт на новую поставку.

Михеев уточнил, что технические вопросы обе стороны уже разрешили, а теперь переговоры идут о финансовой стороне сделки.

Россия не просто продаст Турции зенитно-ракетные системы. По словам Михеева, в рамках контракта предусмотрена частичная локализация производства элементов системы. Однако в интервью он не стал вдаваться в подробности о том, что именно будет производиться для С-400 в Турции.

В рамках поставок Россия также обучает военных, которые будут работать на С-400. По словам Михеева, их обучение российская сторона собирается закончить до конца года, а затем они собираются обучить тех, кто будет заниматься их гарантийным обслуживанием, объяснил Александр Михеев.

При этом речь идет о поставке полкового комплекта С-400. В России не раскрывают, сколько установок входит в такой комплект.

Почему США против?

В Вашингтоне считают, что С-400 несовместимы с оборонной сетью НАТО. Также США опасались, что поставки российских компексов могут поставить под угрозу истребители F-35.

Эти опасения и стали поводом для заморозки поставок F-35 в Турцию и прекращения ее участия в их производстве. Страна планировала закупить около 100 самолетов.

Официально в США никто не заявил, чем именно С-400 могут навредить F-35 и безопасности стран НАТО.

Но F-35 - это самолеты, которые малозаметны для радаров и других систем. Некоторые эксперты предположили, что радары С-400 смогут распознавать сигнатуру самолетов, то есть то, как они выглядят на экране радаров, и эти сведения может получить российская разведка.

Их оппоненты возражают, что российские специалисты и так уже много узнали о F-35, так как С-400 развернута в Сирии, а в этом регионе действуют израильские F-35.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турция лишилась F-35, и заменить их будет непросто

Вашингтон угрожал Турции новыми санкциями, однако Анкара не отказалась от поставок.

Более того, 25 ноября турецкие военные приступили к испытаниям оборудования зенитных комплексов. На видеозаписи, которую в тот же день опубликовало турецкое агентство İhlas Haber Ajansı, видно, как истребители F-16 и F-4 облетают комплекс на небольшой высоте.

Есть ли дорога назад?

В середине ноября в Вашингтоне прошли переговоры президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Одной из тем разговора стала ситуация с С-400.

Официально ни о каком результате объявлено не было, но, как рассказал агентству Рейтер высокопоставленный сотрудник госдепартамента, в США считают, что Анкара может вернуться к прежним отношениям с Вашингтоном, если каким-то образом избавится от российских зенитно-ракетных комплексов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Су-35 на фестивале в Турции

На следующий день после испытаний, 26 ноября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте, сказал, что Турция не брала на себя обязательств по отказу от развертывания или применения С-400.

Анкара приобрела эти системы, потому что нуждается в средствах противовоздушной обороны, так как западные союзники вывели свои комплексы ПВО с территории Турции, сказал он.

"США, Нидерланды и Германия еще в 2013 году отозвали батареи Patriot из Турции. Испанцы несколько затянули процесс размещения. На данный момент на турецкой территории остается лишь одна батарея ПВО", - цитирует Чавушоглу турецкое агентство "Анадолу".

Он также рассказал, что Эрдоган предложил создать техническую комиссию со специалистами НАТО по изучению комплексов С-400. "Для этого в первую очередь нужна поддержка идеи со стороны США. Именно специалисты должны принимать решение", - сказал глава турецкого МИД.

Су-35 против F-35

Анкара пока не объясняет, чем она будет компенсировать сорвавшиеся поставки истребителей пятого поколения F-35.

Турецкиое руководство, правда, проявляет открытый интерес к российским истребителям Су-35 (поколения 4++) и Су-57 (пятого поколения).

Image caption Су-57Э на МАКСе

В августе Эрдоган посетил московский авиасалон, на котором были представлены оба самолета, причем Су-57 был показан именно в экспортном варианте. А в сентябре Су-35 приняли участие в фестивале Teknofest в Стамбуле.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в конце сентября сказал, что Анкара и Москва пока не ведут переговоров по поставкам самолетов, но консультируются друг с другом. Он отметил, что поставки Су-35 выглядят более реалистичеными, чем Су-57.

Александр Михеев в интервью РИА "Новости" сказал, что военно-техническое сотрудничество Москвы с Анкарой не ограничивается поставками ЗРК. Но он не уточнил, что еще поставляет или собирается поставлять Россия в Турцию.