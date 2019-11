Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На АМА-2019 Тейлор Свифт взяла шесть наград

Одна из престижнейших наград музыкальной индустрии США - American Music Awards - принесла триумф певице Тейлор Свифт, победившей в шести номинациях. Свифт побила рекорд Майкла Джексона: у нее теперь 29 статуэток AMA, на пять больше, чем у покойного "короля попа". Но закончился ли ее конфликт с ее бывшим лейблом, запрещавшим ей петь собственные песни?

На самой церемонии 29-летняя звезда исполнила-таки хиты Blank Space и Love Story в 13-минутном попурри вкупе с песней The Man о сложном пути женщин в музыкальной индустрии.

Звезда вышла на сцену в белой рубашке, отдаленно напоминавшей тюремную робу, а затем перевоплотилась в привычный золотой наряд с блестками.

Камила Кабельо и Холзи подпели ей во время исполнения Shake It Off, а недавний сингл Lover Свифт исполнила, стоя у розового пианино.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Холзи, Тейлор Свифт и Камила Кабельо (слева направо) исполнили Shake It Off на троих

После выступления певица и композитор, создательница хитов I Feel The Earth Move и A Natural Woman Кэрол Кинг вручила Тейлор Свифт награду "Артист десятилетия".

Кинг похвалила Свифт за откровенные тексты и доходчивость ее песен, после чего предсказала: "Лучшее еще впереди".

Тейлор рассказала, как творчество 77-летней Кинг повлияло на ее семью, добавив, что цель каждого музыканта - создать что-то, если уж не вечное, то максимально долгоиграющее.

Эта почетная награда была не единственной на церемонии - Свифт получила еще пять статуэток, включая премию "Артист года".

Что произошло с лейблом?

Свифт заявляла, что планирует в ноябре следующего года перезаписать песни из своей дискографии, права на которые она потеряла, покинув свой старый лейбл Big Machine Records.

Ее контракт с компанией закончился в ноябре прошлого года, с ним певица записала шесть альбомов.

Затем, уже в этом году, эту звукозаписывающую компанию за 300 млн долларов приобрел Скутер Браун - менеджер Джастина Бибера и Канье Уэста. Отношения последнего с Тейлор трудно охарактеризовать иначе, чем враждебные.

Скотт Борчетта - основатель и исполнительный директор Big Machine Records - подтвердил права нового владельца на бэк-каталог Свифт.

Правообладатель иллюстрации Twitter / HSpalding13 Image caption Фанаты Свифт разместили билборд с хэштегом "Я за Тейлор" у штаб-квартиры Big Machine Records

Певица обвинила Скутера Брауна в издевательствах, травле и присвоении прав на ее музыку.

В середине ноября скандал достиг пика, когда отчаявшаяся певица написала в "Твиттере": "Не знаю, что дальше делать".

Однако затем из Big Machine Records пришел ответ, что Свифт может исполнять любые песни из ее первых шести альбомов на любых публичных мероприятиях.

При этом до наступления следующего года записи публичных выступлений ее песен, предшествующих ее альбому Lover, не должны будут публиковаться.

Не одной Свифт живы AMA

Но триумф Свифт не затмил других награждённых в Театре Microsoft в Лос-Анджелесе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тейлор Свифт не упустила случая попозировать с наградами

Билли Айлиш впервые выступила на премии с мощной пиротехникой, исполнив номер All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки отправляются в ад").

17-летняя девушка получила две награды - "Лучший новый артист" и "Любимый исполнитель альтернативного рока", что безмерно удивило и ее саму.

"Я вся дрожу, - сказала она аудитории, держа в левой руке леденец. - Даже попасть в эту номинацию - это безумие".

«Я выросла с любовью ко всем вам - всем в этом ряду, в том ряду, в этом зале. И вы все смотрите на меня прямо сейчас?! С ума сойти!", - добавила исполнительница Bad Guy, обращаясь к присутствовавшим на церемонии звездам мировой сцены.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кумиры Билли Айлиш, сидевшие в аудитории, заставили юную певицу расчувствоваться

Самым номинируемым артистом этого года стал Post Malone, у которого было семь номинаций, включая "Артист года", "Коллаборация года" и "Любимый артист".

В итоге он взял всего один приз - "Любимый хип-хоп альбом" за последний релиз Hollywood's Bleeding.

Шесть номинаций Арианы Гранде, которая во время церемонии давала концерт во флоридском Орландо, не принесли ей ни одной награды, в то время как суперзвезды кей-попа BTS выиграли в номинациях "Тур года", "Любимая группа" и "Любимый артист соцсетей".

На церемонии было несколько неловких моментов: Джейми Ли Кертис наступила на платье Камилы Кабельо, а Селена Гомес не могла попасть в ноты в песне Lose You To Love Me, в которой по иронии есть строчка о непопадании в тональность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Певица Лиззо пришла на церемонию с крохотной сумочкой, тут же обросшей мириадами мемов

Зато Лиззо, Дуа Липа и Тони Брэкстон выступили без сучка без задоринки. Последняя и вовсе отпраздновала заодно 25-летие своей карьеры, исполнив свой главный хит Unbreak My Heart в сопровождении струнного оркестра.

Легенда поп-кантри Шанайя Твейн появилась на сцене AMA впервые с 2001 года, исполнив попурри своих хитов. Последнее время канадскую певицу преследовали проблемы со здоровьем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезду кантри-попа Шанайю Твейн встретили бурными овациями

