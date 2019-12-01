Город, где живут Билл Гейтс и Джефф Безос, едва не обанкротился

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мединец Джефф Безос с подругой

В городе Медина (штат Вашингтон) живут двое самых богатых людей мира - основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос. Несмотря на это, городской бюджет оказался на грани дефицита.

Чтобы избежать новых сокращений, местным властям пришлось просить у горожан согласия на дополнительный сбор с недвижимости.

Средняя цена дома в Медине - 2,8 млн долларов, а медианный доход - 15,5 тысяч долларов в месяц, втрое выше, чем в целом по стране.

Медина (названа так в честь священного города в Саудовской Аравии) известна особняками и виллами своих обитателей. Например, дом Билла Гейтса оценивается в 128 миллионов долларов и, по сообщениям в местной прессе, имеет 24 ванные комнаты.

Однако городской бюджет в 2020 году ожидал дефицит в 500 тысяч долларов, который за шесть лет мог вырасти до 3,3 миллионов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Частную жизнь Билла Гейтса скрывают от посторонних глаз пихты

Дыры в бюджете

По закону штата Вашингтон, муниципалитет не может увеличивать налоги больше, чем на один процент в год, не проводя референдум среди местных жителей.

Чтобы финансировать зарплаты полиции и пожарных, работу скорой помощи и благоустройство парков, местные власти тратили сбережения и сокращали расходы.

В этом году город получит 2,8 миллионов долларов в налогах на имущество, и рост налога на 1% в следующем году обеспечит лишь 28 тыс. долларов.

Экстренные меры

Правообладатель иллюстрации City of Medina Image caption Медина - пригород Сиэтла на берегу озера Вашингтон

Отчаявшись исправить ситуацию через экономию, в ноябре власти Медины выставили на одобрение горожан дополнительный налог на недвижимость сроком на шесть лет.

Избиратели поддержали этот план, и теперь город сможет обойтись без сокращений бюджетных расходов.

Город с населением в три тысячи человек расположен на западном побережье США на берегу озера Вашингтон, которое отделяет его от Сиэтла.