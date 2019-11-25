Фильм, осуждающий насилие в Британии, снят с проката. Он спровоцировал насилие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер и герои "Грустной истории" хотели показать роль насилия на улицах, но не провоцировать его

Крупные сети кинотеатров убрали из проката фильм "Грустная история" - о войнах молодежных банд на окраине Лондона. Это произошло после того, как на очередной сеанс в Бирмингеме пришло около сотни вооруженных подростков, которые попытались устроить беспорядки, ранив семерых полицейских.

"Грустная история" (Blue Story) - режиссерский дебют лондонского рэпера Эндрю Онвуболу (сценический псевдоним Rapman). Это фильм о дружбе двух подростков на фоне продолжающихся уже много лет подростковых разборок между районами Люишем и Пэкхем на юго-востоке города.

Главный герой - мальчик из Льюишема по имени Тимми, которого отдали в школу в Пэкхеме. Там он находит друга, и этой дружбе предстоит много испытаний: мальчики находятся по разные стороны баррикад в подростковой войне, а у их старших братьев - многолетние личные счеты между собой.

Онвуболу- успешный музыкант и режиссер. В 2018 году он снял трехсерийный сериал "Истории Широ" - тоже о подростковых войнах в Лондоне - и опубликовал его на YouTube.

У сериала больше 20 млн просмотров, вторая серия получила премию GRM Daily Rated Awards как лучшее видео года в Великобритании. Третью серию за первые пять часов после публикации посмотрело больше миллиона человек.

Из этого сериала и родилась "Грустная история". Онвуболу говорил, что в основе фильма - его детские и подростковые воспоминания.

В финансировании фильма приняло участие отделение Би-би-си BBC Films, занимающееся производством кинокартин.

Первые рецензии на "Грустную историю" были очень благожелательными. Например, газета Guardian сравнивала сюжет с драмой Ромео и Джульетты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер Эндрю Онвуболу говорил, что снял фильм не о культе насилия, а о своем детстве

Фильм вышел в прокат в пятницу 22 ноября с максимальными возрастными ограничениями из-за сцен насилия и нецензурной лексики.

В прокате он пробыл немногим больше суток.

Беспорядки

Вечером 23 ноября в комплекс Star City (на его сайте говорится, что это семейный развлекательный центр) в Бирмингеме на "Грустную историю" пришло более ста подростков. Они были вооружены кастетами, ножами, а один принес с собой мачете.

Правообладатель иллюстрации BBC/Twitter Image caption Бирмингемские подростки пришли на "Грустную историю" в боевом настроении

Судя по фотографиям и видео с места события, подростки пришли продемонстрировать принадлежность к субкультуре, о которой снят фильм. Они задирали посетителей, не скрывали лиц, демонстрировали оскорбительные жесты камерам наблюдения. Почти все они были несовершеннолетними.

Подростки сорвали очередной сеанс фильма и чуть не устроили беспорядки в развлекательном комплексе. Прежде чем приехала полиция, они успели начать несколько драк.

В ходе начавшихся столкновений небольшие ранения получили семеро полицейских. Большинство школьников бросили оружие и бежали. Полиция задержала обладателя мачете (оказалось, что ему 14 лет), еще двух 14-летних мальчиков, девочек 13 и 14 лет, а также 19-летнего юношу.

Все они обвинены в нападении на полицейских и сейчас отпущены под залог.

"Наверное, их родители могли бы вспомнить о своей роли, видя в руках детей такое оружие", - заявил комиссар полиции региона Вест Мидлэндс Дэвид Джемисон.

Бессмысленность насилия

24 ноября сеть Vue Cinemas (третья по величине в Великобритании, она управляет 850 кинотеатрами) приняла решение изъять фильм из проката по всей стране.

В тот же день к ней присоединилась сеть кинотеатров Showcase Cinemas. "Мы очень сожалеем, но безопасность посетителей - наш главный приоритет", - говорится в официальном заявлении сети.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эндрю Онвуболу и актер Майкл Уорд на премьере фильма в Лондоне. Она прошла без эксцессов

В заявлении дистрибьютора "Грустной истории" Paramount Pictures говорится, что компания очень огорчена инцидентом в Бирмингеме, но продолжит прокат, потому что у фильма "фантастические рецензии", а реакция зрителей на фильм - "невероятно позитивная".

На BBC Films говорят, что фильм нужно продолжить показывать, потому что это выдающаяся работа о бессмысленности насилия, сделанная одним из самых интересных режиссеров Великобритании.

Эндрю Онвуболу написал в "Инстаграме", что снял фильм о любви, а не о насилии и что он надеется: в беспорядках обвинят конкретных людей, которые в них участвовали, а не его работу.

Зрители в "Твиттере" и других соцсетях в целом поддерживают автора фильма. Они говорят, что это Бирмингем, "там и не такое бывает", и что владельцы кинотеатров не должны действовать так резко из-за одного инцидента.

О том, выйдет ли "Грустная история" в российский прокат, пока неизвестно.