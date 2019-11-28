"Русские" деньги британских тори. Кто и за что платит британским партиям?

Правообладатель иллюстрации ITV Image caption Консервативная партия Бориса Джонсона (слева) живет в основном на пожертвования бизнеса, а лейбористы Джереми Корбина - на взносы профсоюзов

Только за первую неделю предвыборной кампании бывшие россияне подарили партии Бориса Джонсона минимум 267 тысяч фунтов. Но подозревать в этом тайные попытки Москвы повлиять на политику Лондона, как делает часть британской прессы, вряд ли стоит: доноров у политических партий много, все они на виду, и "проплатить" какое бы то ни было политическое решение крайне трудно.

В начале ноября в британской прессе вспыхнул небольшой скандал в связи с отказом правительства публиковать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на выборы и референдум о выходе из ЕС в Британии.

Газета Sunday Times 10 ноября объявила, что в докладе упоминаются девять русских доноров Консервативной партии, и назвала имена трех из них.

Только шум вокруг неопубликованного доклада немного утих, как британская Избирательная комиссия обнародовала данные о пожертвованиях партиям в первую неделю предвыборной кампании - и среди доноров Консервативной партии снова оказались двое из этих троих: Любовь Чернухина и Александр Темерко.

Любовь Чернухина - жена Владимира Чернухина, который в начале нулевых был заместителем министра финансов России, а затем председателем правления Внешэкономбанка - в личном качестве, как физическое лицо, внесла 200 тысяч фунтов, а бывший член руководства ЮКОСа, бежавший из России Александр Темерко через свою фирму Aquind Limited в два приема пожертвовал 67 тысяч.

Чернухина с журналистами пока не беседовала, а Темерко и еще один названный газетой российский бизнесмен, Александр Лебедев, говорят, что предположения, будто они могут действовать в интересах Москвы, просто смешны.

Но имидж официальной России в Британии таков, что политики и пресса обращают особое внимание на любой, даже незначительный намек на "российский след".

"Я думаю, эти пожертвования плохо выглядят. Особенно во время предвыборной кампании, - рассуждает политический обозреватель Би-би-си Питер Барнс. - Я бы на месте тори, наверное, попросил бы их подождать с этими деньгами хотя бы шесть недель. Тем более что Консервативная партия и так получает много денег".

Сборы ведущих партий Британии за 6-12 ноября (тыс фунтов)

267 тысяч фунтов (344 тыс. долларов США или почти 22 млн рублей), пожертвованные Чернухиной и Темерко, - это, конечно, немаленькая сумма, причем Чернухина оказалась на третьем месте среди всех доноров Консервативной партии - частных лиц, но вообще за первую неделю предвыборной кампании тори собрали 5 млн 674 тыс фунтов. Таким образом, деньги бывших россиян составили меньше 5% общих сборов партии.

Покупают ли богачи политиков и партии?

Еще двадцать лет назад финансовая поддержка политических партий в Британии никак не регулировалась. Партии могли принимать сколько угодно денег от кого угодно и ни перед кем в этом не отчитываться.

Сейчас, однако, давать британским партиям деньги по закону могут только зарегистрированные избиратели (то есть, граждане Британии, Ирландии и части стран Содружества), а также зарегистрованные в Британии фирмы и организации, и обо всех пожертвованиях в денежной или безденежной (скидка на услуги, например) форме партии обязаны регулярно отчитываться перед Избирательной комиссией.

Тем не менее, в Британии часто говорят и пишут о том, что крупный бизнес вообще и доноры партий в частности имеют слишком близкие отношения с ведущими политиками и с чиновничеством.

"Каждая партия защищает свой кусок пирога. Это почти что заговор партий против настоящей реформы системы их финансирования. Я видел своими глазами политические решения, написанные большим бизнесом", - уверял несколько лет назад Би-би-си депутат-тори Зак Голдсмит. Не уточнив, правда, о каких именно решениях речь.

Структура доходов трех ведущих партий Британии в 2018 году (млн фунтов) Консерваторы Лейбористы Либдемы пожертвования 23,66 6,20 2,62 членские взносы 1,48 16,93* 1,31 госсубсидии** --- 8,45 0,54 прочие доходы 9,13 14,09 1.55 итого: 34,27 45,67 6,02

В Британии очень популярна форма сбора средств на партию, которую можно условно назвать "ужин с политиком": богатый человек платит за право посидеть с видным политиком в ресторане или как-то иначе провести с ним время.

Этим в последние годы увлекалась, в частности, Любовь Чернухина, в результате чего регулярно попадала на страницы британской прессы.

В 2014 году она заплатила 160 тысяч фунтов за игру в теннис с тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

"Когда вы жертвуете деньги Консервативной партии, вы не покупаете тем самым политические решения", - заявил по этому поводу министр юстиции в правительстве Кэмерона Крис Грейлинг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сын и отец Евгений и Александр Лебедевы, по данным прессы, дружат с верхушкой тори и лично Борисом Джонсоном. Но принадлежащие им газеты, Evening Standard и Independent, выступают против выхода Британии из ЕС - то есть против политики Джонсона

Весной 2019 года Чернухина заплатила 135 тысяч за ужин с Терезой Мэй и еще несколькими женщинами-политиками (британские таблоиды от души поиздевались над человеком, заплатившим огромные деньги за вечер с премьером, чей бесславный уход в отставку уже был предрешен), годом раньше - 30 тысяч за ужин с министром обороны Гэвином Уильямсоном, еще 20 тысяч - за ужин с Рут Дэвидсон, возглавлявшей шотландское отделение Консервативной партии.

"У многих возникает вопрос: не получают ли доноры слишком прямой доступ к членам правительства, когда платят эти многие тысячи за то, чтобы поужинать с министром. Во всяком случае, это дает им возможность, которой не имеет большинство людей - попытаться в чем-нибудь убедить министра или премьер-министра", - рассуждает обозреватель Би-би-си Питер Барнс.

Но доказать, что доноры и вправду непосредственно влияют на решения политиков, почти невозможно, - признает Барнс.

Доходы ведущих партий Британии за июль 2018 - июнь 2019 (млн фунтов)

"Очень часто доноры изначально имеют общие взгляды с партиями, которым они жертвуют деньги. То есть, например, мы знаем, что в широком смысле Консервативная партия - за низкие налоги и низкие государственные расходы. И их доноры хотят того же: они хотят низких налогов. Да, правительство может и вправду понизить налоги, но утверждать, что они сделали это, потому что они получили деньги от такого-то донора, очень трудно", - объясняет журналист.

Кроме того, многие бизнесмены говорят, что поддерживают партии не только из-за общности взглядов, но и из чувства долга перед страной и обществом: партии - это часть работающей демократии, поэтому им нужно давать деньги, чтобы нормально функционировали и они, и демократия.

Произведение в лорды

Один из "подарков", который правящая партия может сделать давнему другу и спонсору - это произведение в пэры, то есть личное дворянство и членство в Палате лордов. В пэры формально производит королева, но кандидатуры предлагает премьер, а затем их проверяет специальная комиссия Палаты лордов.

В 2005 году в Британии был скандал, когда лейбористское правительство Тони Блэра попыталось дать титул лорда четырем персонам, которые до этого выдали партии большие кредиты.

Тогда как раз вступил в силу новый Закон о свободе информации, журналисты по нему получили сведения о намерениях правительства - и сорвали эту затею.

Время от времени у прессы и оппозиции возникают новые вопросы по кандидатурам пэров, но правительство обычно отвечает, что это все заслуженные люди, достойные этой чести вне зависимости их отношений с партией.

Между тем членство в Палате лордов дает возможность не только потешить тщеславие, но и влиять на законотворчество: все законы проходят обе палаты парламента, и лорды могут вносить поправки в законы, принятые Палатой общин, либо инициировать собственные законопроекты.

Можно ли утаить финансовые отношения с партией?

Довольно трудно себе представить, как отдельный спонсор может скрыть свои пожертвования, говорит Питер Барнс.

Какое-то время назад доноры и партии пытались обойти правила, оформляя пожертвования как кредиты, поскольку кредиты не подлежали декларированию, но теперь эта лазейка закрыта.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Либерал-демократическая партия во главе с Джо Суинсон, конечно, зарабатывает не на стройке - она тоже получает пожертвования от бизнеса и субсидии из казны

Один из теоретически возможных способов - пожертвование через некоммерческую организацию. Например, среди доноров Консервативной партии есть ассоциации бизнесменов. Каждая такая ассоциация перечисляет деньги как одно юридическое лицо, а из чьих денег сложена эта сумма, не отчитывается.

У Лейбористской же партии главный источник финансов - профсоюзы. "В общем очевидно, что они собирают эти деньги в виде мелких взносов, ну а вдруг там окажется крупный донор?" - рассуждает Барнс.

Ради идеи, из любви к искусству

В британской избирательной системе большинство партий не имеет шансов оказаться у власти - но доноров находят и они.

Например, Зеленая партия за последний год собрала почти 450 тысяч фунтов. Пусть у нее в последнем составе Палаты общин был всего один мандат, но спонсоры партии надеются, что их деньги хотя бы помогут "зеленым" лучше доносить их идеи до граждан.

К тому же партии второго-третьего эшелона могут косвенно, но очень сильно влиять на политику ведущих партий.

Самые яркий пример последних лет - "монотематические", антиевропейские Партия независимости Соединенного королевства и Партия брексита: их популярность заставила консерваторов сначала объявить референдум о членстве Британии в ЕС, а теперь уже и самим радикализоваться и фактически стать "партией брексита".

Правообладатель иллюстрации The Official Monster Looney Party Image caption Делегаты всебританской конференции ОПЧНБП. Программные требования партии - круглосуточная работа пабов и чеканка монеты в 99 пенни

Наконец, есть люди, которые готовы тратиться на политику просто из любви к искусству.

В Британии, например, уже почти 40 лет существует и постоянно участвует в выборах шуточная Официальная партия чудовищного несущего бред Придурка. Ее кандидаты фигурируют в бюллетенях под именами "Невероятный Летающий Кирпич", "Лорд Ведроголов", "Хвалебный Вой Надежды" и т.п.

На нынешних выборах ОПЧНБП выставила 24 кандидата. И это не бесплатный перформанс: каждый кандидат должен внести залог в 500 фунтов и лишится его, если наберет меньше 5% голосов.

То есть, "чудовищные придурки" почти гарантированно потеряют на круг 12 тысяч фунтов, потому что никто из них больше нескольких сотен голосов не набирает. Но искусство и политика требуют жертв.