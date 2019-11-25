В России не разрешили прокат части фильмов "Дау" Ильи Хржановского

Правообладатель иллюстрации Marius Schwarz via TASS Image caption В Париже в начале года прошел показ арт-проекта Ильи Хржановского "Дау"

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам из проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского.

Отказ мотивирован тем, что картины "содержат материалы, пропагандирующие порнографию", сказано в сообщении пресс-службы министерства. Минкульт ссылается на постановление правительства России и свой собственный административный регламент.

Речь идет о фильмах "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера". Еще шесть частей фильма получили прокатное удостоверение.

"Проект Хржановского "Дау" - это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения", - сказала Интерфаксу глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.

Сценам нельзя присвоить категорию 18+, "это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды", добавила она.

Проект режиссера Ильи Хржановского "Дау" о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау был представлен в Париже в январе этого года.

Media playback is unsupported on your device "Дау": арт-проект или эксперимент над людьми?

Съемки начались в апреле 2008 года в Петербурге, основная часть съемок прошла в Харькове. Для проекта там создали модель института, где работал ученый. Там же долгое время работали и жили люди - их беспрерывно снимали камеры. В связи с этим некоторые критики назвали проект экспериментом над людьми.

Сценарий фильмов был основан на мемуарах жены ученого Конкордии Дробанцевой "Академик Ландау. Как мы жили", опубликованных в 1999 году. Авторами сценариев стали Хржановский и писатель Владимир Сорокин.

Роль Ландау досталась музыканту и дирижеру Теодору Курентзису, Дробанцевой - Радмиле Щеголевой.

Обращение с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на четыре фильма поступило в министерство культуры России 31 октября 2019 года.

Представитель режиссера отказалась комментировать отказ в выдаче удостоверения.