Армения и Азербайджан обменялись журналистами. Почему это важно?

Image caption Армянские журналисты в Баку

Азербайджан и Армения обменялись визитами групп журналистов. В армянской делегации присутствовал и журналист из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Поездки журналистов двух стран прошли в атмосфере секретности и при повышенных мерах безопасности. Армянские и азербайджанские журналисты спорили о Карабахе, обсуждали национальную кухню и искали пути к миру.

Ноябрьский обмен - первый с 2001 года. Это редкая инициатива на уровне граждан двух стран, а не официальных лиц, организованная из Баку и Еревана без участия международных НКО.

Image caption Азербайджанские журналисты в Ереване

Дипломаты сотрудничали и спорили

Об обменах журналистами договорились министры иностранных дел, а посредником выступила ОБСЕ. Азербайджанские журналисты также посетили Нагорный Карабах, где за их прием отвечал МИД непризнанной республики.

Между странами нет прямого сообщения, поэтому перевалочным пунктом служил Тбилиси. Оттуда в понедельник 18 ноября трое армянских журналистов полетели в Баку, а за жень до этого трое азербайджанских поехали в Армению и непризнанную НКР. С обеих сторон участвовали только мужчины.

Однако публикацию итогового заявления ОБСЕ по результатам визитов заблокировал МИД Азербайджана, рассказали источники Би-би-си. Пресс-секретарь дипведомства не ответила на вопрос о блокировке заявления.

Перед возвращением домой журналисты встретились в Тбилиси в четверг 21 ноября, где личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспршик зачитал журналистам текст итогового заявления. Однако оно не было опубликовано.

Выход документа был заблокирован Азербайджаном, подтвердили Би-би-си источники, знакомые с деталями дипломатических переговоров. Они говорили на условиях анонимности, так как не уполномочены комментировать процесс.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана получила вопрос Би-би-си о судьбе документа, но не ответила на него. На момент выхода материала из ОБСЕ также не ответили на наш запрос.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel / TASS Image caption После разговора Пашиняна и Алиева в Душанбе напряженность в зоне конфликта снизилась

Прекрасная страна и ухоженный город

Одно из измерений карабахского конфликта - информационные войны и троллинг, а националисты в обеих странах рассуждают о цивилизационном превосходстве над соседним народом.

На этом фоне тексты и заявления журналистов с обеих сторон кажутся подчеркнуто сдержанными.

"Прекрасная страна. Мы гуляли в самом сердце Еревана, и это нормальный, ухоженный город", - рассказал Би-би-си главный редактор информагентства "Тренд" Эльчин Валиев.

По словам обозревателя телеканала Shant Артема Ерканяна, Баку стал гораздо красивее и богаче за последние два десятилетия.

Обе группы путешествовали с охраной. Троих армянских журналистов сопровождали в разное время от двенадцати до сорока охранников, рассказал Ерканян.

Азербайджанским журналистам необходимость охраны в Армении объяснили тем, что "среди погибших во время апрельских сражений было много уроженцев Еревана". Речь идет о вооруженном конфликте в апреле 2016 года.

Эдгар Элбакян, журналист общественного телевидения Арцаха (армянское название Карабаха), рассказал Би-би-си, что для него целью поездки было попытаться понять, насколько "антиармянские и милитаристские нарративы и дискурсы, которые мы читаем в азербайджанских СМИ, эффективны и жизнеспособны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Через 25 лет после окончания войны в Нагорном Карабахе продолжают находить мины

Легенды и мифы против стереотипов

Когда речь заходит о сути конфликта - статусе Нагорного Карабаха - отсутствие почвы для компромисса становится очевидным.

"В Баку руководствуются странными мифами и легендами" о жизни в Карабахе, считает участвовавший в поездке главный редактор издания Mediamax Давид Алавердян.

В конце своего репортажа армянский журналист заверил, что поездка только укрепила его в убеждении, что Карабах не может быть в составе Азербайджана.

"У армян очень сильны стереотипы в отношении азербайджанцев", - отвечал Эльшан Рустамов, корреспондент сайта 1news.az. Он добавил, что в Армении "получают искаженную информацию об Азербайджане".

Рустамов также пообещал читателям, что ни один азербайджанец "никогда не согласится на создание второго армянского государства на азербайджанских землях".

Однако Ерканян из Shant считает эти дискуссии второстепенными.

"Мы не задавали новых вопрос и не получали новых ответов, - сказал Ерканян. - Cам факт визита и то, как его воспримут в обществе, имеет гораздо больше значения, чем предмет беседы".

Несмотря на разногласия, по итогам визита журналисты согласились, "что обе стороны - за мир", рассказал главный редактор "Тренд" Валиев.

Элбакян из общественного телевидения НКР добавил, что в соцсетях критиковали инициативу.

Отвечая на критику, журналист заявил, что для национальных интересов Армении необходимо изучение Азербайджана. А на человеческом уровне он считает важным "налаживать гуманитарные связи - знакомства, обмен контактами, переписку в "Фейсбуке".

"Конфликт когда-нибудь разрешится, вечных конфликтов не существует, - сказал Элбакян. - Невзирая на то, когда и как он будет разрешен, нам придется жить по соседству".

Разрядка, визиты и каналы связи

Карабахский конфликт продолжается с 1988 года. После распада СССР он перерос в полномасштабную войну, закончившуюся после прекращения огня в 1994 году.

В результате под армянским контролем оказалась большая часть бывшей Нагорно-карабахской автономной области, а также семь окружающих его азербайджанских районов.

Переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе проходят при участии Минской группы ОБСЕ, ее сопредседатели - Россия, Франция и США. Кроме официальной дипломатии, в 1999, 2000 и 2001 годах устраивались поездки журналистов.

Переговоры между Баку и Ереваном активизировались после смены власти в Армении в мае 2018 года. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева привела к разрядке напряженности в зоне конфликта.

Между министерствами обороны двух стран был установлен канал связи, и число столкновений сократилось.