"Первые ласточки". Всколыхнувший Украину сериал о подростках заметили и в России

Часом зухвала поведінка, приниження інших, показова самовпевненість — це просто маска за якою можуть приховуватись найбільші травми! Не мовчи, коли тобі боляче. Контакти Нацiональної дитячої "гарячої" лінії: 0 800 500 225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів по всій території України) 19 листопада о 22:00 на @novy_channel #ПобачПершіЛастівки та дізнайся #ХтоТвійДруг 🕊 #ПершіЛастівки