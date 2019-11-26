"Первые ласточки". Всколыхнувший Украину сериал о подростках заметили и в России

Правообладатель иллюстрации novy.tv Image caption В сериале "Первые ласточки" поднимается тема гомосексуальности подростков

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"Алё, предки, разуйте глаза. Нам что, сдохнуть, чтобы вы нас заметили?" - говорит Никита, герой украинского сериала "Первые ласточки", который вышел недавно на украинском "Новом канале".

Жестокие розыгрыши и травля одноклассников, одиночество и опасные суицидальные онлайн-игры, родители-алкоголики и гомосексуальность.

Сериал, который посмотрели миллионы зрителей на Youtube и на телевидении, поднимает все эти сложные вопросы.

После выхода "Первых ласточек" в шесть раз увеличилось количество обращений на детскую линию правозащитной организации "Ла-Страда Украина", чей номер указан в титрах сериала.

Дети рассказывают о побоях дома, о попытках самоубийств, о страхе и просят о помощи.

"Я тебе говорила жрать меньше!"

"Ты посмотри на себя! Я тебе говорила жрать меньше!" - в сериале на Полину кричит мама из-за того, что та не прошла кастинг.

Бабушка после очередного жестокого розыгрыша внука говорит, что его надо сдать в психушку.

Федя чувствует, что он - гомосексуал, но отец презирает его и ненавидит таких, как он.

Родители, которые не слышат своих детей и не знают их проблемы, дети, жестокие к родителям, к учителям и друг к другу. В центре сериала "Первые ласточки" - подростки из разных семей, и, несмотря на кажущееся равнодушие и внешнюю дерзость, им больно.

"Сериал начал важную дискуссию о том, что подростки очень уязвимы. Мы хотели показать их проблемы реалистично, консультировались с психологами, чтобы не навредить и не травмировать. Сюжет - это художественный вымысел, но он основан на историях, которые приходилось пережить, слышать нам. Я надеюсь, что после просмотра родители спросят у своих детей: "Как твои дела?" - говорит сценарист и продюсер сериала Евгений Туник.

По его словам, название "Первые ласточки" - это олицетворение первых признаков того, что ребенок может быть склонен к суициду.

"Пережила такое в своей школе"

"Пережила такое в своей школе... Спасибо, что показываете проблемы подростков, в которые наши родители верить не хотят", - написала после просмотра сериала на Youtube Мария.

Первый эпизод сериала выложили онлайн за неделю до премьеры на телевидении, и за это время он собрал 1,3 млн просмотров и более 5 тыс. комментариев - восхищенных и возмущенных, об обидах и агрессии, о злобе и одиночестве.

"Больше всего людей цепляет то, что темы, которые поднимаются в сериале, касаются каждой семьи", - говорит Саша Рудинский, он сыграл в сериале старшеклассника Никиту, который любит жестокие розыгрыши.

В соцсетях актеру написала женщина и рассказала, что "Первые ласточки" ее задели и она по-другому начала смотреть на свои отношения с дочерью.

"Она сказала, что ее дочь - ровесница наших персонажей. Такое признание меня безумно тронуло. Значит, все было не зря", - говорит актер.

Правообладатель иллюстрации novy.tv Image caption Саша Рудинский сыграл в сериале старшеклассника Никиту, который любит жестокие розыгрыши

Все актеры сериала - украинские. Проект также снимали на Украине, в одной из школ Киева во время летних каникул. Сейчас на "Новом канале" думают о том, снимать ли продолжение.

Сериал зацепил важную тему буллинга в школах. Своими историями о травле одноклассников делятся и пользователи соцсетей, и звезды.

Телеведущая Леся Никитюк рассказала, как ее травили в школе, обзывали стручком и жирафом. Подростки из группы DSIDE BAND рассказали, как над ними издевались в классе, потому что они были не такие, как все.

"Мой каждый день в школе был противостоянием, ко мне задирались одноклассники, говорили обидные вещи за спиной и в лицо", - рассказал после просмотра сериала фэшн-редактор журнала ELLE Роман Тимофеев.

"Этот сериал бьет в очень болезненные места. Там, где ты чувствуешь себя не идеальным ребенком, не идеальными родителями", - поделилась эмоциями на премьере сериала телеведущая и почетный посол ООН в области народонаселения на Украине Мария Ефросинина.

Гомосексуальность на постсоветском телевидении

Еще одна щекотливая тема, которая вызвала больше всего дискуссий - сюжетная линия старшеклассника Феди, который раскрывает свою гомосексуальность, несмотря на то, что отец героя - откровенный гомофоб.

Актер сериала Максим Самчик, сыгравший Федю, рассказывал, что гомосексуальные сцены дались ему нелегко: коллеги его поддерживали, но на съемочной площадке звучали и шутки по этому поводу.

"Моего героя беспокоит его ориентация, пока он не принимает себя. Поэтому могу сказать одно: надо воспринимать себя такими, какие вы есть", - говорит Максим Самчик.

Правообладатель иллюстрации novy.tv Image caption Главные герои сериала - подростки. Первые шесть эпизодов сериала посмотрело более 4 млн зрителей

ЛГБТ-активист и автор фильма об украинских ЛГБТ-мигрантах Юрий Движон считает, что очень важно, чтобы на украинском телевидении таких людей делали видимыми.

"Многие украинские каналы любят спекулировать на этой теме, показывают людей какими-то фриками. Они обычные люди, и этот парень в сериале "Первые ласточки" был показан именно таким. Это важно", - рассказал после премьеры сериала Юрий Движон.

"Причина для разговоров"

"Каждый день я плачу ночью, потому что не хочу жить. Я никто", - это одно из многих сообщений, поступивших на "Национальную горячую линию" правозащитной организации "Ла Страда-Украина".

Через две недели после выхода сериала психологи горячей линии получили три тысячи звонков и сообщений. Это почти в шесть раз больше, чем обычно.

Психологи из "Ла Страда-Украина" помогали в создании "Первых ласточек", телефон организации появляется в титрах после каждого эпизода сериала.

"Дети звонят, чтобы поговорить хоть с кем-то. Они рассказывают о непонимании с родителями, о насилии дома и в школе, о побоях, изнасилованиях. Звонят дети-ЛГБТ, они чувствуют себя очень одинокими, потому что не могут поделиться этим ни с кем", - рассказывает координатор национальной детской "горячей линии" Алена Кривуляк.

По ее словам, сериал "Первые ласточки" зацепил много проблем подростков, а также подтолкнул к тому, чтобы о них стали говорить.

"Когда дети нам звонят - наша задача заключается в том, чтобы дать им поддержку, дать понять ребенку, что его услышали. Мы ищем методы и ресурсы, куда ребенок может еще обратиться за помощью. Стараемся помочь ему установить контакт с родителями, с одноклассниками. Наша задача - показать, что безвыходных ситуаций не бывает", - говорит Кривуляк.

Как она рассказывает, часть людей звонит для того, чтобы выразить возмущение - что, мол, таким образом сериал пропагандирует ЛГБТ среди детей и суициды.

"Это не о пропаганде суицидов, а о том, чтобы сделать эту проблему видимой, чтобы о ней говорить. Все то, что показывается в сериале, уже есть в нашем обществе. Каждое пятое обращение к нам - это мысли ребенка о суициде. И это было еще до сериала", - говорит эксперт из "Ла Страда-Украина".

Она рассказывает о 15-летней девочке, с которой общалась на горячей линии, и которая рассказала ей о своих семи попытках суицида: "Абсолютно все подростки, с которыми я общаюсь, и которые имеют мысли о суициде, в процессе консультации говорят о том, что они хотят жить! Они не хотят умирать! Они любят свою жизнь, они любят своих родителей, они любят своих друзей. Но они не чувствуют, что кто-то любит их. Они не чувствуют, что кто-то их ценит".

Психолог надеется, что, возможно, родители, посмотрев сериал, смогут что-то изменить в своем отношении к детям: "Никто не говорит, что этот сериал легкий, он очень тяжелый, никто не советует смотреть его маленьким детям. Там есть пометка 16+. Но, возможно, это станет причиной для разговоров. Родители нам также звонят и рассказывают, что не знают, как устанавливать доверительные отношения с детьми".

Алена Кривуляк размещает в "Фейсбуке" некоторые из сообщений, которые ночью после просмотра сериала дети оставляют на странице "горячей линии" childhotline_ua в "Инстаграме" .

"Мы хотели, чтобы взрослые обратили внимание на этот сериал, чтобы они начали интересоваться, чем живут их дети, и наладили с ними диалог. Кажется, это и так понятно, но очень многие этого не делают. Надеюсь, это и будет главной эмоцией и действием, которое вызовет этот сериал", - говорит Алексей Гладушевский, генеральный директор "Нового канала".