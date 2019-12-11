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Кувейт стал местом, где неожиданно сошлись интересы России, США и Британии. Более того, все три страны на первый взгляд занимают одинаковую позицию.

Москва, продолжающая отбиваться от международных санкций и многочисленных обвинений, в Кувейте неожиданно нашла союзников в лице Вашингтона и Лондона. И все - из-за одной бизнесвумен.

Бывший директор ФБР Луис Фри, жена экс-премьера Британии Чери Блэр, министр иностранных дел России Сергей Лавров, американская актриса Эмбер Херд, сын Джорджа Буша-старшего Нейл Буш и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева - все в один голос критикуют Кувейт за уголовное преследование, казалось бы, малоизвестной бизнесвумен Марии (Марши) Лазаревой.

В середине ноября Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы, каторжным работам и штрафу в несколько миллионов долларов за растрату госсредств. Россиянка на приговор не явилась, ее защита утверждает, что она в безопасном месте.

Через свою международную команду адвокатов Лазарева дала понять, что окружена дружественными по отношению к ней людьми.

Как россиянка смогла заручиться поддержкой трех стран, и при чем здесь Пентагон?

Кто такая Мария Лазарева?

"Если вы работающая женщина, вас будут спрашивать, как вы уравновешиваете свои рабочие обязанности с другими аспектами жизни. И чем выше ваша должность, тем больше вопросов от сомневающихся критиков - а вы справитесь или нет? Коллеги будут подозревать, что вы будете проводить слишком много времени дома. Сплетники будут обвинять вас, что вы собираетесь на работу, пока дети все еще пьют грудное молоко/учатся ходить/читать/водить... видите эту почти бесконечную ловушку "Уловки 22?"

Эти слова появились в блоге россиянки и матери пятилетнего мальчика Марии Лазаревой в апреле 2018 года. А уже в мае ее приговорили к десяти годам тюрьмы за растрату средств Кувейтского портового управления.

Правообладатель иллюстрации Defence team Image caption В середине ноября Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы, но на приговор она не явилась

Как Лазарева оказалась в Кувейте? Сухая биография на официальных ресурсах мало отражает необычную историю Лазаревой. Намного интереснее о ней рассказывает американец Уильям Бэйтер, называющий себя бывшим боссом россиянки.

В 1993 году Бэйтер прилетел в Россию - по его собственным словам, проверить, действительно ли можно вести бизнес с этой страной. Его переводчицей оказалась тогда 20-летняя студентка МГУ Мария Лазарева, которая по какой-то причине так понравилась американскому предпринимателю, что он забрал ее в США.

"Она работала на меня с 1997 по 2004 год, начав с секретарской должности. Она умная, хотела поехать учиться в Уортон", - говорил он.

Уортон - бизнес-школа при Пенсильванском университете, неоднократно занимавшая первое место в рейтинге лучших бизнес-школ США. Среди выпускников Уортона - Илон Макс и Дональд Трамп. В 2003 году успешно закончила Уортон и Мария Лазарева. Ее преподаватель Роберт Боргезе называл россиянку выдающейся студенткой.

Насколько известно со слов Уильяма Бэйтера, по окончании Уортона Лазаревой предложили работу в Кувейте: 130 тысяч долларов годового оклада плюс бонусы. Она согласилась.

В надежном месте

В Кувейте Мария Лазарева устроилась в компанию Kuwait & Gulf Link Transport (KGL), принадлежащую влиятельной, как характеризуют ее местные журналисты, семье Дашти.

Бизнес у KGL шел успешно: компании на протяжении многих лет удавалось заключать контракты по оказанию услуг министерству обороны США. Один из последних таких контрактов - на оказание логистических услуг для американских военных в странах Персидского залива - KGL (совместно с еще несколькими компаниями) выиграла в сентябре 2018 года.

А в январе того же года, по сообщениям Kuwait Times, "дочка" KGL заключила контракт с оборонным логистическим агентством Пентагона на 1,38 млрд долларов на поставки продовольствия и оказание логистических услуг для военных США в Ираке, Кувейте и Иордании.

Как теперь говорят адвокаты Лазаревой, именно продуктивное сотрудничество KGL с Пентагоном могло косвенно привести к текущей ситуации: уголовное преследование своей подзащитной они связывают с действиями конкурентов KGL, которые также рассчитывали заключить прибыльные контракты с американцами.

Правда, сама Мария Лазарева уже давно формально не являлась сотрудницей Kuwait & Gulf Link Transport - довольно быстро после своего переезда в Кувейт она уговорила семью Дашти создать инвестиционную компанию - KGL Investments (KGLI) и фонд частных инвестиций The Port Fund. Лазарева стала вице-президентом и управляющим директором KGLI, которая управляла также и The Port Fund.

Судебное дело

Суть дел против Лазаревой подробно описана в российских и зарубежных СМИ. События развивались следующим образом.

6 мая 2018 года суд в Кувейте приговорил Лазареву к десяти годам за присвоение государственных средств. По делу также проходил и ее кувейтский партнер Саид Дашти. За десять лет до этого компания Лазаревой KGLI заключила контракт с государственным Кувейтским портовым агентством на подготовку стратегии превращения Кувейта в международный логистический хаб.

Как утверждают адвокаты Лазаревой, работа была выполнена и принята агентством. Но через десять лет суд решил, что средства были разворованы, а по контракту не велось никаких работ.

5 мая 2019 года решение суда первой инстанции было аннулировано. И суд согласился отпустить Лазареву под залог - правда, почти в 66 млн долларов. Таких денег на свое освобождение у россиянки не было, и она осталась в тюрьме.

"Меня бросили во временную тюрьму, где две недели я спала на полу, укрываясь, извините, облеванными одеялами", - вспоминала Лазарева первые дни своего заключения в Кувейте.

Правообладатель иллюстрации Defence team Image caption Защита Лазаревой утверждает, что она оказалась жертвой в борьбе двух корпораций, борющихся за контракты с Пентагоном

12 июня 2019 года Лазарева все-таки вышла на свободу - к тому моменту сумма залога снизилась до примерно 3,2 миллионов долларов. При этом суд запретил ей покидать Кувейт.

Арбитраж постановил, что работы, в невыполнении которых обвинялись Лазарева и Дашти, все-таки были выполнены. Это дело на данный момент находится в апелляционном суде.

А уже 11 ноября 2019 года суд приговорил Лазареву к 15 годам тюрьмы, штрафу в размере 2,4 млн долларов и каторжным работам по новому обвинению - в отмывании госсредств, выделенных кувейтскому фонду The Port Fund, созданному KGLI.

Руководство фонда обвиняли в краже 496 млн долларов, однако деньги вскоре обнаружились в дубайском Noor Bank, который заморозил их для выяснения происхождения. Вскоре Дубай разморозил средства, которые, уверяют в KGLI, поступили на счета инвесторов. Но дело против Лазаревой не было закрыто.

Сама Лазарева на оглашении приговора не присутствовала. Ее адвокаты говорят, что в настоящее время она находится в надежном месте.

"Мария и ее сын в безопасности. Это непростое решение сформировано государственными органами одной из стран", - сказал Би-би-си Владимир Сидоров, советник главы Торгово-промышленной палаты Москвы и представитель Лазаревой в России.

Кувейтские СМИ утверждают, что россиянка до приговора успела попросить помощи у российского посольства, где может находиться до сих пор.

Три страны

На самом деле Марию Лазареву поддерживает не только Россия, чьей гражданкой она является. Юристы россиянки из фирмы Crowell & Moring сформировали мощную команду лоббистов, которые продвигают ее интересы в Европе и США.

В отчетах американских компаний, занимающихся коммуникациями, видно, что они получали деньги за продвижение месседжа о том, что Мария Лазарева несправедливо преследуется в Кувейте.

"Удивительно, что [Кувейт], кажется, рискнул международной поддержкой и отношениями с США из-за в общем-то мелкого бизнес-спора, который представляется политически мотивированным и который привел к несправедливому задержанию", - заявила американская актриса Эмбер Херд, являющаяся также послом по правам человека ООН.

В поддержку в результате высказался и Луис Фри, который с 1993 по 2001 возглавлял ФБР. Более того, он передал собственные показания, в которых по сути заявил, что у суда нет реальных доказательств вины Лазаревой, и россиянка должна быть отпущена.

Правообладатель иллюстрации YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images Image caption У Британии тесные связи с Кувейтом: британские военные проводят в стране учения. С визитом в начале декабря приезжал и принц Уильям

В Великобритании Лазареву защищает адвокат Чери Блэр - жена бывшего премьер-министра страны Тони Блэра. "Дело Лазаревой показывает, что верховенство права может быть серьезно подорвано в Кувейте. И это говорит нам о том, что любой мигрант, работающий в стране, вне зависимости от его должности находится в потенциально сложной ситуации", - сказала Русской службе Би-би-си Чери Блэр.

С российской стороны о Лазаревой также пекутся дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Защитники со всего мира обращаются и к человеческому аспекту: Лазарева воспитывает пятилетнего сына, а у матери россиянки недавно диагностировали рак, поэтому она вынуждена проводить много времени на лечении и не может постоянно находиться в Кувейте. Посольство России просило МИД Кувейта разрешить Лазаревой сопровождать мать на лечение, но власти страны не ответили.

Проблемы со здоровьем возникли и у самой Лазаревой, сообщил Би-би-си ее представитель. В частности, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, но, как передает ее команда со слов самой бизнесвумен, сейчас она не может фокусироваться на лечении.

Борьба двух корпораций

Но самое главное - вся команда защиты Лазаревой и ее отец в один голос утверждают: россиянка оказалась просто случайной жертвой в борьбе двух корпораций, борющихся за контракты с Пентагоном. Помимо KGL, в тендерах ранее участвовала и международная компания Agility.

Во время войны в Ираке Agility была крупнейшим поставщиком армии США на Ближнем Востоке, но позже компанию обвинили в мошенничестве при исполнении многомиллиардных контрактов.

Американский суд запретил сотрудничество с Agility, и в период с 2009 по 2017 год компания не могла участвовать в тендерах. Эта возможность появилась снова всего два года назад, когда все разногласия были улажены.

Не более гладко шли дела и у KGL. Как утверждало издание Foreign Policy, юрист компании признался в американском суде, что созданная KGL структура активно сотрудничала с неким иранским партнером, который находится в санкционном списке США.

Как рассказывали в KGL, американские госструктуры получали анонимные письма, в которых авторы привлекали внимание к возможным нарушениям в деятельности компании. В KGL утверждают, что за рассылкой этих писем стояла Agility.

Правообладатель иллюстрации Joe Raedle/Getty Images Image caption Фото 2003 года: американские военные в Кувейте, рядом с иракской границей

KGL подала в суд, обвинив конкурента в распространении порочащих сведений. Но суд компания проиграла, а затем проиграла и апелляцию.

Верховный суд Пенсильвании подтвердил, что письма, отправленные в различные правительственные учреждения США, касались вопросов, представляющих общественный интерес. При этом суд не рассматривал правоту или ошибочность подозрений Agility в отношении KGL.

СМИ часто цитируют адвокатов Лазаревой, утверждающих: причина уголовных дел - конфликт бизнес-интересов Agility и KGL, а руководство Agility имеет несравнимо более значительные связи с государственными структурами Кувейта и может влиять на это дело.

В самой Agility, в отличие от KGL, эти обвинения не комментируют или предпочитают ограничиваться короткими комментариями.

"Лазарева была привлечена к уголовной ответственности и признана виновной в совершении серьезных преступлений против кувейтских государственных ведомств и граждан. Agility не имеет отношения к делу Лазаревой. Обвинения, которые звучат от ее адвокатов в наш адрес, являются беспочвенными", - сказали Би-би-си в компании.

"Наши источники в Кувейте надеются, что пришло время потребовать у дружественного Кувейта на государственном уровне ее полного оправдания. Эти решения формируются, они непростые", - утверждает представитель Лазаревой Владимир Сидоров.

Сейчас у Лазаревой остался только российский паспорт. До этого, по словам адвокатов, она была обладательницей американской грин-кард, но ее срок действия истек, а для продления необходимо личное присутствие в США.

Ребенок Лазаревой - гражданин США. Также защита утверждает, что у Лазаревой осталась британская бизнес-виза, но, по информации Сидорова, и она приостановлена. Впрочем, ее мощная группа поддержки уверена: если Лазарева сможет уехать из Кувейта, она легко восстановит и грин-кард, и бизнес-визу.

Но Сидоров считает, что Мария Лазарева безусловно хотела бы попасть домой в Россию. Ранее россиянка признавалась, что после окончания судебных разбирательств планировала вернуться на родину.