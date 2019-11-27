Дерипаске не сообщили о лишении гражданства Кипра. Это нормально?

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска будет лишен гражданства Кипра, сообщило кипрское издание Politis. Но сам бизнесмен не получал от правительства Кипра никаких уведомлений, утверждает представитель Дерипаски. Другие бизнесмены из списка Politis также не получали официальных писем. Эксперты полагают, что заранее их и не должны были уведомлять.

Кипрская газета Politis в своем последнем номере назвала имена трех россиян, которые будут лишены "золотых паспортов" Кипра - гражданства страны-члена Евросоюза, приобретаемого в обмен на инвестиции. Среди этих людей оказался некто "Олег Дерибаска" - в публикации его фамилия написана через букву "б".

В список попали также Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Их имена полностью совпадают с именами бывших совладельцев "Еврофинанс Моснарбанка" - созданного в рамках межгосударственного соглашения российско-венесуэльского банка. Этой весной он попал под американские санкции.

Кипрское гражданство будет также аннулировано у жен и детей россиян, сообщает газета.

Бондаренко передал Би-би-си через пресс-службу нефтегазовой компании "РНГ", в которой он сейчас работает, что ни он сам, ни Владимир Столяренко не получали никаких уведомлений о лишении гражданства. "Слухи мы не комментируем", - говорится в его заявлении.

"Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства", - сообщила Би-би-си представитель Дерипаски.

Однако эксперты поясняют, что власти Кипра не должны заранее уведомлять о лишении гражданства. Уведомление может прийти уже после завершения самой процедуры.

Би-би-си не удалось получить у властей Кипра подтверждения о том, собираются ли лишать гражданства Дерипаску и других россиян. Министерство иностранных дел Кипра предложило обратиться в иммиграционную службу страны. Затем запрос Би-би-си перенаправили в министерство юстиции Кипра, которое не ответило на запрос. В министерстве внутренних дел Кипра также не ответили Би-би-си.

Би-би-си также ждет ответа от посольства России на Кипре.

За что отбирают "золотые паспорта"?

В начале ноября глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис заявил, что власти республики приняли решение лишить гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта".

Местные СМИ сообщали, что среди них девять россиян - это самая многочисленная группа в списке тех, кого собрались лишать гражданства. Возможно, речь как раз идет о трех российских бизнесменах и членах их семей, но точного списка россиян, лишенных "золотых паспортов", нет.

Одной из причин такого решения стал розыск по линии Интерпола, пояснял Петридис. Дерипаска не подходит по этому критерию. Однако местные СМИ также сообщали, что причиной лишения гражданства могли стать ограничения со стороны Евросоюза или западные санкции. Российский бизнесмен как раз находится в санкционных списках ЕС и США.

Кипр входит в Евросоюз с 2004 года. Чтобы получить "золотую визу" Кипра, необходимо вложить в экономику острова минимум 2 млн евро и купить недвижимость.

Гражданство Кипра популярно у российских бизнесменов. По данным Forbes, помимо Дерипаски оно есть, в частности, у бывшего владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева и крупного акционера Evraz Александра Абрамова.

Кипрское гражданство есть также у бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Бизнесмен покинул Россию после того, как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк. По данным СМИ, Ананьев живет на Кипре. Открытые медиа" сообщали, что он также оказался в списке россиян, которых лишат "золотых паспортов", но это пока не подтвердилось. Дмитрий Ананьев и его брат Алексей в сентябре были заочно арестованы Басманным судом по обвинению в растрате средств.

В январе Европейская комиссия потребовала от стран Евросоюза усилить проверки иностранцев, желающих получить "золотые паспорта". В центре внимания Еврокомиссии оказались Кипр, а также Мальта и Болгария. До половины заявлений по программам "гражданство в обмен на инвестиции" поступает от выходцев из России, отмечал в беседе с Би-би-си старший юрист UFG Wealth Management Николай Варгасов.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова высказывала опасения, что такие паспорта могут использоваться для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС.

Как можно отобрать кипрский паспорт?

Власти страны не обязаны заранее уведомлять о лишении гражданства, пояснил в беседе с Би-би-си партнер Paragon Advice Александр Захаров. Если паспорт отобрали, то человек получит решение об этом уже постфактум, объясняет эксперт.

"После этого у него будет 30 дней на административное и судебное обжалование. Но, как вы понимаете, вероятность успешного обжалования в Республике Кипр у такого лица нулевая", - уверен Захаров. По его словам, лишение гражданства - это сложный и долгий процесс.

"Самое страшное, что лишение гражданства - это черная метка для лица в отношении всего Евросоюза", - добавляет Захаров. Это значит, что другие страны ЕС затем также могут отказать в виде на жительство или даже в выдаче туристических виз.

"Это говорит о том, что лицо фактически является персоной нон-грата в рамках этой концепции", - добавляет он.

Санкции против "золотых паспортов"

Представитель Дерипаски полагает, что "Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу". По ее словам, это факт "возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества".

В апреле 2018 года минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США.

В ведомстве утверждали, что осужденный экс-советник президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а контактировал с бизнесменом через политтехнолога Константина Килимника, которого в США связывают с российской разведкой.

В апреле 2019 года министерство финансов США раскрыло список документов, на которых основывалось решение включить Дерипаску в список "кремлевских олигархов" и наложить на него санкции: среди них обнаружились статьи в британских и американских газетах и запросы в сервис Google Maps.

Дерипаска в суде пытается добиться от минфина США исключения его из санкционных списков. Он утверждает, что из-за санкций потерял 7,5 млрд долларов или 81% своего состояния.

Кроме того, бизнесмен подавал в суд на несколько западных СМИ, на основе публикаций которых против него были введены санкции.

Кто такие Владимир Столяренко и Александр Бондаренко?

Владимир Столяренко работал президентом российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка", а Александр Бондаренко был его первым вице-президентом.

11 марта 2019 года США включили "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список США, обвинив его в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в содействии экономическому краху и гуманитарному кризису в стране. 49% этого банка принадлежит фонду Fonden S.A., который был создан правительством Венесуэлы.

В мае Главное следственное управление СКР вынесло постановление о привлечении Столяренко и Бондаренко в качестве обвиняемых по делу о незаконном завладении 49-процентной долей в уставном капитале компании "Юрпромконсалтинг" (ЮПК), против них возбуждено дело о мошенничестве.

Столяренко и Бондаренко подозревают также в соучастии в махинациях бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и его бывших подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, которые были задержаны в апреле этого года по подозрению в получении взятки. Оба бывших топ-менеджера были объявлены в розыск, сообщал РБК.

Бондаренко продолжает работать в нефтегазовой компании АО РНГ, где занимает пост председателя комитета по инвестициям.

Владимир Столяренко был членом общественного совета ФСБ. Сейчас его имя на сайте совета отсутствует. Он также преподавал в Высшей школе экономики.